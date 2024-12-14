مضمون الاسلام عند السيد الخميني

يتحدث الاعلامي والمحلل ناصر قنديل عن حدث سنة 2008 يقول : في تلك السنة ارسلت امريكا مجموعة عروض لايران عن طريق سلطنة عمان سلموها للشيخ رفسنجاني كان في حينها مرشح للرئاسة وعرضها رفسنجاني على السيد الخامنئي وهي ان امريكا ليس لديها اي اعتراض ان صنعتم نووي وانتم شركاؤنا في العراق وافغانستان ، نرفع الحصار وقوموا بما شئتم في بلدكم من اعمار وصناعات ، تصدير نفط ، لا تقيموا اي علاقات مع الكيان الصهيوني ، لتبقى خطاباتكم دعما لفلسطين كما تريدون ، امريكا تريد شيء واحد هو عدم دعم المقاومة ضد الكيان .

اجاب السيد الخامنئي ، هل تعتقد العرض الامريكي نابع من قوتنا ام من اخلاقهم ؟ قال :بل من قوتنا ، قال السيد وعليه لو زادت قوتنا ستزداد التنازلات ، هذا امر والامر الاخر اننا بلد فيه 57 عرق وطائفة يجمعنا كلنا الاسلام ، وقال السيد الخميني عن الاسلام حتى يكون عملي يجب ان تنفذ مضامينه من نصرة الحق ومحاربة الاضطهاد ودفع الظلم والدفاع عن المقدسات ، وهذا يتمثل في فلسطين لان فلسطين القاسم المشترك لكل المسلمين اي توحيد المسلمين من خلال فلسطين ، وعليه تمسكنا بها لهذا الهدف ، وان طالت المعركة اي البقاء في ساحة الصراع يعطي لايران قوة .(طبعا هذا ليس بالنص لكن كمضمون هو ماجاء في الكلام)

هنا مشكلتنا مع المتطفلين والمتصيدين بالماء العكر فما ان راى شخص متلبس بالدين يتصرف تصرفات غير صحيحة حتى نعتوا الاسلام بهذه التصرفات السلبية ، والان كل العالم وخصوصا الاسلامي يرى حفلات الرقص والعري في السعودية ويرى بعض المشايخ الذين بالامس يحثون الشباب على الجهاد في العراق وسوريا اليوم يتحدثون عن جواز وصحة الغناء والرقص ، وهنا يعلم العقلاء ان هذا لا يمثل الاسلام وليس من مضامين الاسلام .

يعلم الامريكان والكيان ان مسالة العداء لايران مسالة عقائدية ، وان الحكام العملاء لهم مهمتهم الاساس هي هدم قيم الاسلام بالرغم من انضمامهم لمؤتمر التعاون الاسلامي فهذا ليس من مضامين الاسلام التي ذكرها السيد الخميني ، نعم ما قيمة الشيء الذي تؤمن به ولا تترجمه في حياتك فقول لا اله الا الله محمد رسول الله يمنحك هوية اسلامية لكن ليس مسلم صحيح الالتزام .

الكلام اصبح اليوم سلعة رخيصة وفي نفس سلة الكلام تجد عبارات متناقضة ويعتبرها البلهاء قمة في العدالة والثقافة وـ العلمانية ـ وبالمناسبة دعاة العلمانية ماهي الدولة العلمانية التي يقتدون بها بعد اعمال الكيان واخر ما صدر عن المحكمة الدولية بحق مجرمي الحرب ـ؟

من ضمن سلة الكلام المتناقض والاستهتار العجيب ، طبعا بداية ليعلم الجميع عندما يكون المفاوض او الوسيط لايقاف الحرب مع لبنان من جهة الكيان ليعلم ان الكيان في اسوء حالاته ، نعود للكلام المتناقض على ارض الواقع وبكل وقاحة شرط من شروط وقف اطلاق النار ان يسمح لطيران الكيان العبث باجواء لبنان ، اي شرط هذا يريدون حزب الله الموافقة عليه وحزب الله من صميم الاسلام الذي ينادي ونادى به السيد الخميني بان يكون له اثر على واقعنا ، اي ان مضامين الاسلام تتجلى في افعال حزب الله ، هذا اولا ، وثانيا لا اعلم هل استهتار واختراق الكيان وقصف من الاجواء السورية والعراقية لكلا البلدين جاء باتفاق مع الكيان ؟ طبعا الاردن ومصر اخوان للكيان غير مشمولين بالكلام ومضامين الاسلام

اليوم يتحدثون عن نية الكيان ضرب العراق حتى ان الامارات اوقفت رحلاتها الجوية الى بغداد ، وهنا اقول هل سيكون اعتداؤهم هذا ابعاد المقاومة العراقية عن مضامين الاسلام ؟ ان قلتم نعم فاقول هل هذا اول اعتداء على العراق ؟ وان قلتم كلا اذاً لماذا تقومون بهذا الاعتداء ؟ انا اجيب لماذا ، وهل للكيان اعمال غير الاعتداء على دول المنطقة ؟ اليست هي من تتحصن بملاجئ وخلف جدران بسبب جرائمها ؟

طبعا بخصوص مذكرة الاعتقال بحقهم التي اصدرها كريم خان مسلم جنسيته بريطانية ، صدرت الان بعد ان خسر حزب المحافظين الداعم للكيان وفوز حزب العمال الذي صرح رئيسه بانه سوف لايمنع او يتحفظ على ادلة اجرام الكيان وهذا يساعد على صدور هذه المذكرة وبما ان المدعي العام بريطاني فان الامريكان يبحثون عن وسيلة للانتقام من المدعي العام حتى ولو بتلفيق افلام كاذبة جنسية لفضحه .