بين كيسنجر وهوكشتاين

كلاهما من اصل واحد وغايتهما واحدة، يهوديان صهيونيان ، كلاهما وسيطان للصهاينة لانقاذها من مازقها ، كلاهما بلا كلمة ، كلاهما ليسا على ادنى درجة من الذكاء ، اين الاختلاف ؟ الاختلاف في التعامل مع الطرف الثاني ، اليوم نبيه بري وحزب الله ليسا انور السادات ، اختلفا ان كيسنجر تعامل مع حاكم لا يفقه بالسياسة اطلاقا ، بينما نبيه بري يعلم ماهية هوكشاين ونوايا امريكا ، انور السادات كان دمية ومخدوع بالوعود الامريكية ، بينما الحال في لبنان مختلف جملة وتفصيلا ، ايام كيسنجر استطاع من شق الصف السوري المصري فترك حافظ اسد لوحده في الساحة ، في لبنان لم يكن هنالك اي تشقق في الجدار الغزاوي اللبناني بل ان الحرب على لبنان جاءت بسبب مساندة غزة فهل سيدفعوا الثمن اي لبنان ويتنازلوا عن غزة ؟

ايام كيسنجر عندما اراد التفاوض مع الاسد للحصول على اكبر مكسب من خلال الانسحاب امام الجولان الذي وافقت عليه كولدمائير اي عمق الانسحاب فجاء كيسنجر ليتفاوض بالتنازل تدريجيا عسى ولعل يحصل على بعض الكيلومترات فلم ينجح امام الاسد .

هنا شروط الكيان الصهيوني التي وضعها ابنهم البار والمتعلم في مدارسهم ومسقط راسه تل ابيب هوكشتاين يعلم علم اليقين انها لم تتحقق ولكنه يامل لو تحقق منها نقطة واحدة فهو الفائز هذا اولا وثانيا عندما يضع هكذا شروط ـ انسحاب ونزع سلاح والسماح للكيان بالتحليق والقصف في الاجواء اللبنانية ـ حتى يجعل حزب الله لا يطلب استحقاقه باعتبار ان مطالب الكيان صعبة ، هكذا هو التاجر المخادع بضاعته قيمتها 100 دينار يطلب خمسمائة دينار فيعامله الزبون فيقول له مئتي دينار فيوافق التاجر الذي ربح اصلا ضعف السعر .

مدة التفاوض يقابلها خسائر صهيونية وقتل ابرياء لبنانيين لان طبيعة المجتمع اللبناني او العوائل اللبنانية المتماسكة بالرحم والدم لا تتبرا عن ابنائها بينما الشتات في الكيان الصهيوني مع اقل ضربة مؤلمة يغادرون المكان ومن له تماسك عائلي في الكيان يدفع الثمن بسبب سياسة نتن ياهو ، من هذا المنطلق يعتقد الواهم نتن ياهو انه كلما اوقع ضحايا بالابرياء فانهم سينفرون من المقاومة وهو نفس اسلوبه في غزة .

بعد اكثر من اربعمئة يوما من حرب غزة وتقريبا ستين يوما من حرب لبنان ماهو الهدف الذي ادعاه نتن ياهو وحقق ولو 5% منه ؟

الشيخ نعيم قاسم ذكر المفاوضات ولم يذكر بنودها وملاحظاتهم لانها اصلا غير منطقية لذا فضل عدم الحديث عنها ، امل هوكشتاين والكيان هو سمير جعجع الذي التقاه في الزيارة الاخيرة ، هل يمكن احياء ميليشيا الكتائب ؟ هذا الامر زمان كان ممكنا عندما كانت لبنان بلا حزب الله ودخل شارون بيروت خلال اسبوع اما اليوم ستين يوما وهو يتكبد الخسائر والخيام تشهد عليهم فكيف يمكن الاتيان بجعجع رئيسا للبنان على غرار الجميل ؟

يبقى السؤال اصلا لماذا لا ترفض لبنان هذا الوسيط الذي له حركات استطيع ان اقول انها ـ سخيفة ـ بل من ضمن زياراته للبنان تجلس امراة معه شبه عارية امام نبيه بري ولا تعلم انها لا شيء امام بري لكنهم لهم مقصد سيء ، واخر مرة جاءت محتشمة بالسروال ، فالحركات محسوبة بدقة مثلما الكلمات محسوبة بدقة .

هذا الوسيط تقبل به لبنان مثل ذلك القناص الغبي ، وحكاية القناص ان جنديا قال لضابطه انني رصدت قناص العدو ودائما يكون تصويبه خاطئ فقال له الضابط ولماذا لا تقتله ؟ قال الجندي حتى لا ياتي قناص لا اعرفه

هكذا هو نبيه بري يستانس بهكذا مغفل اسمه عاموس هوكشتاين

اخيرا اسرد لكم حكاية عن لسان حافظ اسد الى كيسنجر عن تاجر يهودي وشامي ، اشترى تاجر يهودي كمية كبيرة من حمالة الصدر النسائية ولم يستطع بيعها حتى بثمنها فاشتراها تاجر شامي منه وبعد شهر مر اليهودي على الشامي فساله عن هذه البضاعة ، فقال له الشامي لقد نفدت ، تعجب اليهودي وكيف ذلك ؟ قال الشامي قطعتها نصفين وجعلتها قبعة لليهود الذي يرتدونها على راسهم فنفدت وبسعر خيالي ....