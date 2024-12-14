هل يمكن توسيع جغرافيا المقاومة لتشمل المنطقة بأسرها؟!

توجد في منطقة غرب آسيا عشرات الأحزاب والحركات والتيارات التي تتبنى النهج التحرري وتنزع إلى الإستقلال وخاصة تلك التنظيمات والتشكيلات الوطنية، وتنظيمات الإسلام السياسي.

لست مبالغاً إن قلت أن بعض تلك البلدان فيها أكثر من أربعين تنظيماً وجماعة تتبنى النهج التحرري أو تتبنى الإسلام ( شرعة ومنهاجاً).

يوم أمس الموافق ١١ /١٢ / ٢٠٢٤م قال قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي لدى استقباله حشداً من مختلف أطياف المجتمع الإيراني: ( إنّ المقاومة كلما زاد الضغط عليها، أصبحت أقوى، وكلما ارتكبتم جرائم ضدها؛ ازدادت عزيمتها، وكلما حاربتموها؛ ازدادت اتساعاّ، وأقول لكم إنّه بحول الله وقدرته، ستنتشر رقعة المقاومة أكثر من أي وقت مضى لتشمل المنطقة بأسرها.).

إن السيد الخامنئي لم يطلق أقواله جزافاً، بل يتحدث عن تجربة وخبرة متراكمة، وتقارير تتحدث عن تقييم للقواعد الجماهيرية التي تتطلع إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية والغربية، وترفض الوجود الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة.

إن محور المقاومة بحاجة إلى الاستفادة بشكل كامل من نقاط القوة في أثناء نهجه الجهادي ومواقفه المبدئية، فعلى سبيل المثال ؛ فإن إيران لديها أقليات مذهبية وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم، وبإمكانها أن تستفيد من علاقاتها الجيدة بهم في التحرك لتوحيد جبهتهم وأهدافهم مع محور المقاومة سيما وإن نقاط الإشتراك كثيرة وتستطيع أن تستثمر طاقاتهم في التحرك نحو الخارج.

وبإمكان حركة حماس، وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها أن يتحركوا لتقريب وجهات النظر، أو تقريب المواقف مع المحور وقادته، ويرافق هذه التحركات حملة إعلامية واسعة.

وبإمكان إيران أن تستفيد من بعض أعضاء القاعدة مثل عائلة بن لادن الذين لجأوا إليها بعد أن تم الإطاحة بحكم طالبان في أفغانستان ، وبإمكان الجماعة الإسلامية في لبنان أن تتحرك على التنظيمات والحركات في سورية من أجل توحيد مواقفهم ضد الكيان الصهيوني

إن أمريكا واسرائيل يعملان على بث الفرقةوتأجيج الخلافات، والإعلام وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مليء بالمقاطع التي تثير النزاعات المذهبية والقومية داخل ابناء الوطن الواحد أو مع جيرانهم .

بتصوري البدوي على محور المقاومة أن يضع خارطة طريق لتوسيع رقعته الجغرافية لتشمل المنطقة برمتها، وزيادة قوته وقدراته، وأن يضع نصب عينيه كيفية تذليل العقبات التي تعترض طريقهم، لأن العدو يتربص ويحاول ابطال مساعي محور المقاومة في طردهم من المنطقة .