اسال قناة الجزيرة

من يسال عن معنى الازدواجية ؟ من يسال عن معنى الانانية ؟ من يسال عن معنى النفاق ؟ حتى لا تكون الاجابة متعددة لهذه الاسئلة اجيب بكلمتين قناة الجزيرة .

مهنية هذه القناة على درجة عالية من الخبرة وبسبب توجهاتها فقدت او انسحب منها كثير من الاعلاميين المهنيين لانهم لا يؤمنون بتوجهاتها .

يقولون سقوط حسني مبارك كان احد اقوى اسبابه هي قناة الجزيرة ، لربما يكون الجواب صحيح ولكن لماذا لا يكون ضعف حكومة حسني والايادي الخبيثة للـ سي اي ايه ؟

اليوم ومنذ طوفان الاقصى والجزيرة تغطي اعمال المقاومة وجنوب لبنان بشكل يتماشى وتوجهات الداعمين للمقاومة من خلال استخدام كلمة شهيد للقتيل الفلسطيني او اللبناني ، وكذلك تسليط الضوء على جرائم الكيان لناخذ هذا التوجه على محمل الصدق وحسن النية .

الان ما يجري في سوريا ، الجزيرة تدعم هذه التنظيمات المسلحة والتي كان لها تاريخ في دعمها وحتى دعم داعش في العراق سنة 2011 وما ان فشلت اعمالهم الارهابية في سوريا حتى فضحهم اي المتامرين الشيخ حمد بن جاسم وفضحهم ليس عبر قناة الجزيرة لان ما قاله لا يتماشى وتوجهاتهم، ذكركم انتم والاخوان المسلمين وبعض حكام الخليج وقال تم تسليم ملف سوريا الى بندر بن سلطان وطلب بندر 2000 مليار دولار من حكام الخليج لدعم التنظيمات الارهابية واسقاط بشار الاسد .

اليوم ما يجري في سوريا تسموهم المعارضة ، ونظام بشار الاسد ، وقمتم بتهويل المشهد مع العلم لم تكن هنالك عمليات عسكرية كما كانت عليه عام 2011 ، على كل ، غادر الاسد سوريا والاسباب ستظهر مستقبلا وان كان بالاجمال متفق عليها شئتم ام ابيتم ، وما يخصنا من هذا الكلام ان هذه التي تسمونها المعارضة وخلال يوم واحد او اقل من اربعة وعشرين ساعة تقدمت القوات الصهيونية على اكثر من منطقة في الجنوب السوري وقصفت اكثر من مركز حيوي في سوريا فما هو دوركم يا قناة الجزيرة الداعمين للقضية الفلسطينية ، فهل ما تنعتوهم بالمعارضة ستكمل مشوار طوفان الاقصى ؟

بالرغم من ان حماس لا علاقة لها بالاخوان المسلمين وحاول جاهدا زبونكم احمد منصور ان ياخذ عبارة ولو اشارة من الشيخ احمد ياسين في برنامج سابق له بلا حدود او شاهد على العصر عن ان حماس دعمها الاخوان لم يحصل اطلاقا وكان الشيخ يتهرب ويجامل منصور .

بالنتيجة ان حماس كانت اصلا مع هذه التنظيمات الارهابية سنة 2011 وقد استخدمت بعض المعدات التي زودتهم ايران بها لتقويتهم استخدموها ضد حزب الله في سوريا .

هذا لا يعنيني ما يعنيني كيف ستتعاملون مع هذا الموقف وما يجري في سوريا اليوم ؟ اليست هذه الازدواجية المقيتة ؟ اليس هذا النفاق على حقيقته ؟

لا تعتقدون ان اخوان المسلمين حزب مرغوب به مهما كان له تاريخ ، نعم فاز في انتخابات مصر ولكن بعدما انقلب عليه عامله السيسي لم يكون هنالك في الحكومة من وقف مع مرسي ، والامر ذاته في تونس .

وهنالك جهة اكبر تتفنن بالازدواجية وعلى حساب الاحرار الا وهي امريكا التي تبغض الاخوان ولكن لها علاقات وطيدة مع تركيا وقطر ومصر ، هذا لا لشيء بل لتكون اوراق تستخدم حسب ما يستجد من ظروف .

اليوم سوريا يتحمل ما جرى لها بالدرجة الاولى هو نفسه بشار فليس لديه ادنى خبرة سياسية على عكس والده وبالرغم من الدعم غير المحدود من ايران وروسيا له في احلك الظروف ونصروه وثبتوه لم يحسن ادارة دولته بكل ملفاتها ، ولا استبعد انه خرج بطيب خاطر من سوريا ولا يعنيه المنصب لانه لا يفهم معنى سوريا .

لم نتمنى سقوطه ليس حبا له ولكن بغضا للكيان الصهيوني الذي تهلل بهذا السقوط وبدا يعبث بارض سوريا فيا ايتها الجزيرة ماذا انتم فاعلون ؟