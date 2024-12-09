سيندم الشعب السوري بسقوط الاسد ....... والقادم من الايام اسوء من ما مضى ؟

هكذا انتهت حقبة عائلة الاسد التي حكمت سوريا سنين عجاف ونيفا من الدهر وسلمت السلطة دون مقاومة او اقتتال وتركت مقدرات الشعب للعصابات الارهابية القادمة من مختلف دول العالم ومن اوربا واسيا المدعومة من امريكا واسرائيل وتركيا .

إن التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا جاءت بعد هزيمة الكيان الصهيوني وهي جزء من المؤامرة الجديدة التي تقودتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكان اول بشائر وثمرة انتصار مايسمى بثوار سوريا الذين اسقطو نظام بشار الاسد هو فض الاتفاق المبرم عام 1974 للمنطقة العازلة واستيلاء الكيان الصهيوني عليها حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة فيها واعلان المجرم نيتياهو عن انسحاب الجنود السوريون عن مواقعهم وسيطرة الصهاينة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها .

كما واثمرت هذه الثورة بانجازاتها بالاعتداء على الاماكن الدبلوماسية والسفارات ومنها الاعتداء على السفارة الايرانية والعبث بها ونهب محتوياتها وتمزيق اللافتات والشعارات كما اغلق العراق سفارته في سوريا ونقل موظفي سفارته إلى لبنان بعد ساعات من إلاطاحة بالأسد كما واحرق مبنى الهجرة والجوازات السورية واقتحامهم السجون واخراج السجناء .

الملفت للنظر انهيار الجيش السوري وتخاذله وعدم مقاومته للغزاة المعتدين والذي يسميه البعض ثورة السوريين الاحرار او المقاوميين او انصار الدين وجبه النصرة او احرار سورية ضد نظام الاسد ووووالخ من المسميات الرنانة والبراقة وسقاطهم المدن والقرى واستسلامها في ( ادلب وحلب وحمص وحماه والرقة ثم دمشق ) وبث واذاعة البيانات وفبركة بعض اللقطات والصور الزائفة لتضليل الناس وزرع الخوف والرعب لعدم ابداء اي مقاومة .

استخدام الاعلام المضلل من قبل الجماعات والمجاميع التي غزت سوريا واسقاطهم المدن واحدة تلو الاخرى وعدم مقاومتهم او ردعهم من الاهالي او القوات النظامية الماسكة الارض شجعهم على التقدم السريع بل خرجت الجماهير السورية المرحبة بهم وزغاريد النساء وفرح الكبار والصغار بقدومهم واسقاطهم نظام بشار .

نحن نقول لاهلنا في سورية ستندمون على نظام الاسد والقادم من الايام هو الاسوء وسيعبث هؤلاء الارهابيون بسوريا وستتمدد اسرائيل وتحتل جزء من الاراضي في الجولان او المناطق الاخرى وستختلف هذه الفصائل المسلحة فيما بينها وينشب القتال والحرب وتعم الفوضى ارجاء سوريا الحبيبة

اما الاطماع التركية في سوريا قائمة وتتحين الفرص لاستقطاع جزء من سوريا وضمها اليها والاطماع الامريكية والفرنسية والكيان الصهيوني واوربا وهناك سيناريو ومخطط جديد للمنطقة العربية ولاتسلم دول الجوار منه وستحاصر محاور المقاومة وحزب الله لاحفظ وامن اسرائل والايام القادمة خير دليل على ذلك .