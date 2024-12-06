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اصلا هم لم يقتنعوا بانهم دولة


يقول ناعيم جلعادي ( يهودي من اصول عراقية ) في كتابه فضائح بن غوريون انه التقى بن غوريون في منتجعه في صحراء النقب وساله لماذا لا يوجد دستور للبلد ؟ انتبه له بن غوريون وقال له الدستور لبلد له حدود ونحن لازلنا لم نثبت حدودنا .

ونحن ايام الدراسة الابتدائية نرى خارطة الوطن العربي وعلى جزء منه صورة افعى لحدود رقعة جغرافية من النيل الى الفرات وهو يمثل الاحتلال الصهيوني .

واخيرا اثناء القاء نتن ياهو لكلمته في الامم المتحدة عرض خريطة للكيان الصهيوني التي تمثل احتلال اراض عربية اخرى .

وتمكنوا من احتلال فلسطين باستثناء الضفة وغزة والتي هي واقعا تحت ادارتهم وان كان فيها فلسطينيون ، يعني ان الاراضي المحتلة جعلوا لها حكومة وجيش وكنيست وعلم وبقية المؤسسات التي تعتمدها الدول ساعده على ذلك دول الشيطان العلماني امريكا ورفاقها في الاعتراف بها كدولة وهذه واقعا حبر على ورق كاسم ، اما عمليا فان واقعهم يدل على انها منظمة .

يعلمون انهم ليسوا دولة والدليل ان خططهم العسكرية وضعت لضمان بقائهم ، تجد في الاراضي المحتلة ( 160) ملجا محصن ومزود بكل ما يساعدهم على الاختباء فيها وهذه الملاجيء وضعت لانها تعلم انها ستتعرض لهجوم عسكري ( مسيرات وصواريخ ) ، نشر رادارات وصفارات الانذار في كل الاراضي المحتلة ، قبة حديدية ومقلاع داود واخيرا بطارية ثاد التي لم تدخل للمواجهة الى الان ، وهذا يدل على ان في حساباتهم خوض معركة وجود ، وما حديث نتن ياهو عن ما يجري الان وقالها صراحة انها معركة وجود ، ويتحدث عن تغيير خارطة الشرق الاوسط وكل ما قاله كذب الا انه صدق بقوله انها معركة وجود .

لو اطلعتم على ما يضعون من شروط هم والامريكان على لبنان مقابل وقف اطلاق النار وكانهم من موقع قوة ، يريدون تواجد قوات حزب الله بعد الليطاني ، وايضا يريدون نزع سلاح حزب الله ومراقبة مطار بيروت والمنافذ الحدودية مع سوريا من قبل امريكا وفرنسا وبريطانيا ــ هههه هزلت والله ــ وموافقة الكيان على تجهيز الجيش اللبناني باسلحة جديدة تحت اشرافهم ، ويحق للكيان ان يسرح ويمرح في لبنان اذا ما تعرض لتهديد او شك بانه سيتعرض لتهديد ، وهنا سؤال اذا تريدون نزع سلاح حزب الله ومراقبة المطار والمنافذ الحدودية فلماذا تريدون ان يكون تواجد حزب الله في الجهة الشمالية من الليطاني ؟

اذا كان وعد بلفور اغتصاب فلسطين لجعلها دولة صهيونية فلماذا احتلال الجولان ومزارع شبعا وتجريد سيناء من القوات المصرية ؟ والحق لماذا يريدون احتلال دول مجاورة لها اذا كان حكامها عملاء لهم ؟ ولانهم فشلوا في تنصيب رئيس لبناني على غرار ال الجميل حتى يتمكنوا من اخضاع لبنان لهم لذا يعلمون انهم ليسوا دولة وقد تفاجاوا بما لدى حزب الله من قوة وقد تكبدوا خسائر بشرية ومادية في الجنوب اللبناني ، سنة 1982 دخلوا بيروت خلال سبعة ايام ، سنة 2006 دخلوا وادي الحجيرات خلال اربعين يوما واليوم قرابة الشهرين ولم يحصلوا على موطأ قدم في الجنوب اللبناني ، وظهرت لهم ايران التي اصلا لم تكن في حسابات لا هرتزل ولا بن غوريون ولا حتى كيسنجر الذي بدا بلملمة اوراقه عندما انتصرت الثورة الاسلامية في ايران ليرى ماذا يمكن ان تكون خططه لحفظ هذا الكيان من الزوال . واما اليمن فهو حكاية قوة وثبات ومبادئ وانا على يقين لم تكن اليمن في حساباتهم .

الان حديث الشارع الصهيوني انهم فقدوا الامل بالبقاء في فلسطين وقد غادرها الكثيرون عائدين الى مواطنهم الاصلية ، زد على ذلك هيجان الراي العام العالمي بعدما انكشفت ماهية الصهيونية واتضحت لهم الصورة بان هنالك شعب ووطن اسمه فلسطين ، (143) دولة في منظمة الامم المتحدة صوتت واعترفت بان فلسطين دولة .

من يؤمن بانه دولة اي شعب ووطن يقاتل بايمان ولانهم يعلمون بانهم منظمة لذا تكون خسائرهم فادحة بالرغم من الترسانة التسليحية التي يمتلكونها ، نتن ياهو يقول من يقاتلنا بشرف نقاتله بلا شرف .

 

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