ترامب وزوجة المطلوب للعدالة

في مسرحية عراقية اسمها صايرة ودايرة يظهر الفنان قحطان زغير في دور شقاوة وسكير ويهدد ويعربد بانه يقتل ويذبح اكبر واحد وتفاجا امامه الفنان مقداد عبد الرضا فتراجع وانسحب عن تهديداته .

تهديدات ترامب التي لا تستحق الاهتمام ولكنها تثبت الهبل الذي هو عليه هذا الرجل ، هنالك تهديدات تؤخذ بنظر الاعتبار لمن لا يعلمون بما لديه او هل يفعل ما هدد به ام لا ، ولكن عندما يهدد رجل لنا سوابق معه فانه يصبح كالجامعة العربية التي تستنكر وتهدد ، سبق وان تجرا وقتل بطلين عراقي وايراني بطريقة خسيسة وبطريقة جبانة لانه هيهات له ان يواجههم وجها لوجه ، وقد ردت عليه ايران بقصف قاعدة الارهاب في عين الاسد والتي ظهرت خسائرهم فيما بعد ، وهو نفسه الذي ارسل رقم هاتفه الى الرئيس الايراني في حينها السيد حسن روحاني ، ولم يلتفت له اطلاقا ومن بعدها ارسل رسالة مع رئيس وزراء اليابان الى السيد الخامنئي واحرج الرجل مما جعله يخفيها تحت فخذه .

ماذا لديك ايها الرجل لتهدد العرب تحديدا ؟ تتحدث عن الجحيم الذي يؤدي الى الموت ، فالعرب والاسلام خصوصا لديه ماهو اشرف وانبل من الموت هو الشهادة فالذي يخسر روحه من اجل وطنه ومقدساته يكون الجحيم الذي تهدد به يا رجل تحت الحذاء

نعود الى مدام نتن ياهو ونجلها المبجل ولقائهم التاريخي بترامب والذي لم يلتفت اليه احد وهو ان هذا اللقاء جاء مع زوجة مطلوب للعدالة وبحقه مذكرة اعتقال وهو قابع في انفاق تل ابيب يخشى الخروج من مقره حتى لا يتم اعتقاله ، وان لم يعتقل فان الاصوات الشريفة التي ظهرت في العالم وبمختلف مسؤولياتهم ومناصبهم وثقافتهم اصبح الكيان محل استهجان فكيف بمن يستتقبل المجرم نتن ياهو ، ولانه اي نتن ياهو لا يثق باي مسؤول صهيوني ارسل زوجته بدلا عنه وخوفا منها ، لربما ستسالون لماذا يخاف منها؟ في فلم ملف بيبي افادات الشخصيات في الفيلم الى سيطرة سارة على شؤون زوجها والدولة وتقول المخرجة بلوم: “لم نتمكن من وضع بعض الأشياء التي قيلت في الفيلم، مثل الطريقة التي يجري بها نتن ياهو اتصالاته، ووضع الهاتف بمكبر الصوت حتى تتمكن سارة من الاستماع إلى المحادثة“.

و يقول موظف سابق بمنزل نتن ياهو: “كانت تتحكم بكل شيء وتعرف عنه كل شيء، وعندما لا تعرف مكانه، تتصل بخمسة أو ستة أشخاص من محيطه لمحاولة معرفة ذلك حتى تصل إليه“.

وأكد الموظف السابق أن “مزاج سارة كان يتقلب بسبب الإفراط في تناول الشمبانيا التي قدمها ميلشان”، داحضاً مزاعم نتن ياهو عن عدم معرفته بأمر الشمبانيا، قائلاً: “كان يصطحبها أحياناً إلى الطابق العلوي عندما تصرخ كثيراً بعد الشرب“. وسيكون لها دور في الارهاب بعد مغادرة زوجها اغتيالا او اعتقالا .

واقع حال المنطقة وحتى البيت الابيض بعد السابع من اكتوبر ليس كما هو قبل السابع من اكتوبر ، وهذا جعل العالم ينظر الى الادارة الامريكية باستهجان واحتقار ، وفي نفس الوقت ماعاد هنالك اهمية بالنسبة للبيت الابيض في اخفاء استهتاره فانه يتحدث علنا عن المتناقضات وهو الذي يتلقى خصوصا بايدن وعصابته النقد اللاذع من الراي العام الامريكي قبل العالمي ، وبكل وقاحة لا تهتز شعرة من ضميره ان كان له ضمير، والعالم جبان

في اليوم الذي اتفق شلة من حكام العرب والصهيونية وامريكا ضد سوريا وهزموا شر هزيمة وعادوا ليستقبلوا بشار الاسد بالاحضان ، اليوم مجموعة من الاقزام يريدون اعادة الارهاب الى سوريا ومهما تكن الدوافع المعلنة فهي معروفة والغاية ايران وحزب الله وقد ارسل البيت الابيض والامارات رسالة اغراءات للاسد من رفع حصار واعمار مقابل قطع العلاقة مع ايران ، فرفض عرضهم وهذا ما لا يفهموه في ثقافتهم بدليل ان النتن يعرض خمسة مليون دولار عن كل اسير وفي الوقت الذي لا يعلم حارس الاسير باي لحظة يستشهد وان تغذى قد لا يتعشى ورفض ها العرض السخيف لان نتن ياهو لا يفهم المبادئ والعقائد .

ما يعيشه الكيان والبيت الابيض هو الجحيم بعينه