المقالات

ظهور الارهابيين في سوريا ....... هل له علاقة بحركة السفياني وبداية علامات الظهور ؟

84 2024-12-06

 

لاشك ولاريب فان الاحداث التي تجري الان في سوريا والظهور المفاجىء للجماعات الارهابية وبعناوين براقة ومختلفة تحمل في طياتها الطابع الديني والطابع السلفي ومن جنسيات مختلفة من اسيا واوربا اغلبهم لايتحدث العربية انتشروا واسقطوا بعض المدن والقرى السورية ( ادلب وحلب وحمص وحماه والرقة ) واحدة تلو الاخرى ونشروا الرعب والخوف والدمار وهم ينتمون لجبهه النصرة والقاعدة والفصائل التكفيرية المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية وجيش الحق وأنصار الدين وجيش السنة وهيئة تحرير الشام وتنظيمات داعش توعدوا بتحرير سوريا من نظام الرئيس السوري بشار الاسد .

ان هذه الاحداث وهذه الفوضى تثير القلق والخوف لدى الدول المجاورة لسوريا من ان تمتد لها نيران هذا الطوفان والعراق اول من ارسل الرسائل التحذيرية من انه لن يقف متفرجا إزاء هذه العمليات العسكرية الخطيرة لجيرانه والتطهير العرقي ضد المكونات والمذاهب في سوريا ولا يريد العراق أن يتكرر هذا السيناريو مرة اخرى الذي حصد الأرواح والمتلكات وجلب الخراب والدمار .

رسائل العراق واضحة من خلال اتصاله بدول الجوار تركيا والاردن وايران وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بينهما لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على امنها القومي والاستقرار الإقليمي في ظل وجود التنظيمات إلارهابية التي تسعى إلى استغلال حالة الفوضى لتوسيع نطاق سيطرتها والتمدد لهذه الدول .

العراق انكوى بهذه الهجمة عام 2014 من دواعش العصر الذين اسقطوا الموصل ولايريد ان يتكرر هذا السيناريو وكان لامريكا وحلفاؤها الدور البارز والواضح باشعال الفتنة وتسهيل مهمة قدوم هؤلاء الاشرار وقدموا المساعدات والعون والنقل والتموين والدعم اللوجستي لهم وحدث ماحدث ولازال العراق يعاني منه حتى يومنا هذا.

والان اعيد هذا السيناريو بعد ان فشلوا في غزة ولبنان وتسارعت الاحداث وتوالت الفتن وألازمات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وظهور الاوبئة والامراض والحروب والحرائق والزلازل في عدة مناطق من العالم وإحدى هذه الفتن هي فتنة الشام أو ما تسمى بتحرير سوريا او بالأزمة السورية وراح بعض المحليين والمؤرخين التاريخيين واصحاب الشان الديني بتسميتها بداية العلامات التي تسبق الظهور المرتقب والتهيئة والتمهيد لخروج السفياني واصابع الاتهام موجهه لامريكا والغرب والكيان الصهيوني وتركيا لاحداث تغيير في خريطة المنطقة .

ويقف في الجانب الاخر اصحاب الحق ومحور الحق ومعسكر اصحاب المبادىء من مجاهدي حزب الله الذين لقنوا الصهاينة في غزة ولبنان الدروس واركعوهم لوقف العدوان والحرب في لبنان ومن قبلها لقن العراقيون الدواعش مرارة الخذلان ببركة الفتوى والجهاد الكفائي وخسوا الحرب في الموصل وتبقى رايه الله علية وراية الدواعش السفلى .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا بين المخطط (الصهيوداعشي) والمخطط المعادي للإرهاب
ظهور الارهابيين في سوريا ....... هل له علاقة بحركة السفياني وبداية علامات الظهور ؟
لا احد يفرض على المراجع
لبنان النصر والثبات
ولاية الأمة في فكر السيستاني
الة الرئاسة سعة الصدر
صمود وتضحيات حزب الله ...... اجبر اسرائيل على رفع الراية البيضاء لوقف اطلاق النار ؟
بعد أن أيقَّنوا..!
لماذا بدات الحرب على لبنان ؟
احداث سوريةً موقع للحرب القادمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك