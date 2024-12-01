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لماذا بدات الحرب على لبنان ؟


 

الحديث عن وقف اطلاق النار ولم يحدث وقف اطلاق النار حتى هذه الساعة التاسعة ليلا بتوقيت بغداد ، والحديث عن شروط وقف اطلاق النار كله ضرب اخماس في اسداس وفي فلسطين المحتلة الاكثر يرقصون لما توصلت اليه المفاوضات والاقلية يرفضون، وتصريحات بن غفير وسومريتش لا تساوي عفطة عنز .

كم شهيد سقط في لبنان ؟ كم جريح جرح في لبنان ؟ كم مفقود في لبنان ؟ كم بناية قصفت في لبنان ؟ هذا ثمن دفعه حزب الله من حساب قادته وارض وشعب لبنان لانه اصر على دعم غزة ، اذاً الاجابة على سؤال عنوان المقال ان الحرب شنها الكيان الصهيوني بسبب اسناد حزب الله لغزة ، واخر كلمات لاخر خطبة لشهيد لبنان الفذ السيد حسن نصر الله هي عدم التخلي عن غزة ، اوقفوا القتال في غزة يتوقف حزب الله في قصفه ، وكم تبادل رسال المودة والاحترام بين قادة الحزب وحماس .

لا احد يعلم ببنود وقف اطلاق النار انا اجزم على هذا الراي ، هنالك نقاط سرية سوف لا تعلن الا اللهم بعد ثلاثين سنة ، حزب الله اصر على شروطه من عدم التراجع الى شمال الليطاني وعدم السماح للكيان بان ينتهك اجواء لبنان وغيرها ، واما الكيان فان مسالة الاعتداء على لبنان امريكا اعطته الموافقة رغما عن انف الاتفاق ، واما مسالة منع تسليح حزب الله فهذه نقطة اقرب للخيال .

ستون يوما تقريبا برغم من خسائر لبنان الا ان حزب الله قدم بطولات لا يمكن لكل جيوش العرب مجتمعة ان يحققوها في المعارك البرية وقصف الصواريخ والمسيرات ولم يحقق جيش الكيان ما نادى به قبل الحرب ولا نقطة واحدة وتكبد خسائر لم تكن في حساباته بل ستظهر مواقف تخاذلية لدى جنود الكيان بعد وقف القتال بل ستظهر حقائق من ارض الميدان كان يتكتم عليها جيش الاحتلال .

عود على بدء ، ما مصير غزة ؟ قرات خبر من قناة عبرية ( اي 24) مفاده ان السعودية تصرح بان الحرب ستقف بشكل نهائي ، ما قصده وما دوره ؟ ولكن من المؤكد هنالك ترقب لدى قادة حماس ، وهنالك حسابات لدى ايران لاسيما وانها اثارت قرب موعد ردها على الكيان مع تناثر اخبار الاتفاق على وقف اطلاق النار ، هل هذه التصريحات ادوات ضغط ام تنبيه لقرب الرد ؟

دولة مثل امريكا ترعى المفاوضات فانها دولة ليست بمستوى المسؤولية ، والسؤال المهم من يقدم الضمانات لبيروت بان الكيان سيلتزم بالاتفاق؟ الم يخرق كل الاتفاقات التي ابرمها مع اي دولة معه على حدود فلسطين ومع فلسطين نفسها ؟ واسالوا اوسلو عن ذلك

لكن ما يجري على شعب فلسطين في غزة وخصوصا شمال غزة لايمكن ان يوصف وكلماتي لا تف بحقها وانا خجل مما اكتب دعما لها وهذا اقصى ما لدي لكن انتم اصحاب الشان في كل العالم ـ اخاطب اصحاب الضمائر الحية ـ الذين بيدكم ان تفعلوا افضل مما انتم عليه الان اتجاه غزة افعلوا ما تقولون

انا اعتقد هنالك ما يخص غزة ضمن اوراق التفاوض لا يريدون اعلانها وذلك لحفظ ماء وجه الكيان وان كان يعاني من الجفاف ولكن لا استبعد هذا ، بل ايضا لا استبعد ان هنالك تطمينات ليس للجيش الصهيوني بل لنتن ياهو ما يخص محاكمته .

لا تتركوا غزة فان حصل ضاع الجهد

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