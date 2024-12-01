الكيان يقرر العودة إلى الوراء، ويفعل المنظومة الإرهابية..!

بعد فشل الكيان الإرهابي ، بتحقيق أي نصر على الجبهة لبنانية ، التي تكبد فيها خسائر كبيرة جدًا ومرعبة ،رفع خلالها راية التهدئة ، دون تحقيق أي تقدم …

وفي الوقت الذي تعيد المقاومة ترتيب أوراقها ، وتقييم نتائج الحرب مع الكيان ، يعطي الأخير أمرا بموافقة داعميه ، إلى الجماعات الإرهابية ، لإعادة نشاطها في سوريَا ، وذلك لسببين،

الأول ؛ محاولة استغلال التوقيت الذي تعيد فيه المقاومة تمركزها ، واشغالهم بهذه العمليات الإرهابية ،

والثانية ؛ تخفيف الضغط الإعلامي المسلط على خسائر الكيان في حربه مع لبنان .

في كلَا الحالتين ؛ يسعى الكيان إلى إيجاد أي أنتصار في أي مكان . نعلم جميعًا أهمية سوريا بالنسبة للمقاومة ، وأن إعادتها إلى الوراء مقطعة الأوصال ، أهمية إستراتيجية قصوى في هذا التوقيت للكيان ، ولا يمكن ابعاد الدور الغربي ، الذي تلقى صفعة قوية من الروسي في أوكرانيا ،

وهذا دافع قوي يهدف إلى تشتيت أنظار العسكرية الروسية . ولا نستبعد من تواطؤ تركي بهذه العملية ، خصوصًا بعد لقاء مسؤول الإستخبارات الكيان بأردوغان منذ أيام . أن توسيع رقعة الصراع في سوريَا ، من غرب مدينة حلب ، إلى جَنُوب إدلب ، بهجوم واسع يتشكل من دبابات و مدرعات وراجمات كذلك مسيرات ، أغلبها أوكرانية ،

ورد الخارجية التركية: على وصف رد الجيش السوري على الهجمات الأخيرة في إدلب ، يضر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ” أستانا” ، هذا يدل على حجم العمل المخابراتي الأوكراني الصهيوني التركي ، منذ مدة ليست بقليلة ، وهي خِطَّة(ب) بعد فشل الخِطَّة الرئيسية ، الهدف إسقاط حلب ، أن الٔاندفاع بهذه الكيفية دليل على أهمية حلب المركزية في الأيام القادمة ،

من جهة تركيا هناك أطماع سياسية و إقتصادية . أن سقوط حلب بيد الجماعات الإرهابية ، سيكون شريط ممتد من اللاذقية مرورًا بحلب و الحسكة ودير الزور ، إلى الحدود العراقية ، وهنا يكمن الأهمية الهدف ، وهو قطع التواصل الجغرافي بين ساحة محور المقاومة . مع ذلك الجيش السوري وحلفائه ، يقومون باستيعاب الموقف ، وامتصاص الموجة الإرهابية ، وإلى الآن الضربات تعمل بكفاءة عالية ، لقطع خطوط الإمداد بين الإرهابيين.

أن الساحة السورية مهمة ، لكن التركيز والضغط على الكيان أهم … بالنسبة للعراق الذي يستعد لإعلان عن أنسحاب التحالف الدُّوَليّ ، من الواضح ستكون هناك حسابات اخرى بهذا الخصوص ، وهذا هو المطلوب في الوقت الحالي من قبل قُوَى التحالف ، لكن بأي إتجاه ستكون؟ ،

هذا هو السؤال الذي ستجيب عليه التطورات في سوريا .