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ايهما يهدد السلم العالمي نووي ايران ام الفيتو الامريكي؟


 

العالم يعيش حروب وارهاب وعجز القانون الدولي من وضع حد لهذه الازمات بل الوقاحة ان السيناتورية في الكونغرس الامريكي يهددون علنا محكمة العدل الدولية اذا ما فكرت باتخاذ قرار ضد الكيان الصهيوني .

ولو قمنا بمقارنة عن من هو الاخطر على السلم العالمي نووي ايران ام الفيتو الامريكي ؟ طبعا ايران لم تمتلك القنبلة النووية وهي قادرة على ذلك ولكن طالما ان الملف النووي هو الازمة بين ايران وامريكا تعالوا نراجع ارهاب وحروب العالم ونبحث عن من له بصمة فيها ؟

سؤال افتراضي لو نفرض ان اسامة بن لادن لم تقتله القوات الامريكية طبعا وهنالك من يشكك بمقتله منهم الدكتور عبد الله النفيسي وانا اؤيده بذلك ، لو ان ابن لادن احتضنه الكيان الصهيوني واجتمع مجلس الامن لادانة الكيان هل ستتركهم امريكا بدون اخذ الفيتو ضد هكذا قرار ؟

الان في لبنان وفي فلسطين علنا الدعم الامريكي للكيان الصهيوني وينددون بايران لانها تدعم المقاومة ، لا اعلم هل ثبت على المقاومة انها احتلت ولو شبرا من دولة اخرى بما فيهم فلسطين المحتلة ؟ هل قصفوا ابرياء وقتلوا اطفال ؟ هل ثبت على ايران انها شنت حربا بدواعي كاذبة مثلا اسلحة التدمير الشامل وقتلت مليون بريء ؟ هل فكرت ايران في يوم ما تحريض الشعب الكوبي على حكومته واحتضان الكوبيين المعارضين لتكوين جيش منهم لغرض اقامة انقلاب على فيدل كاسترو ؟ انا لا اقول عودوا الى ارشيف مجلس الامن لكي تطلعوا على عدد المرات التي استخدمت فيها امريكا الفيتو لمنع اي قرار حتى ولو ادانة او تنديد بالكيان الصهيوني لارتكابه مجازر وما غزة عنا ببعيدة بل هي في وسطنا الان .

هل قامت ايران بقتل مسؤول امريكي في العراق او قطر او اي دولة فيها قواعد امريكية ؟ هل اعتدى اي طرف من محور المقاومة على اي دولة في العالم ؟ مشكلة ايران انها منذ انتصار ثورتها قامت بالغاء السفارة الصهيونية وتسليمها الى ياسر عرفات ، واحتجزت الجواسيس في السفارة الامريكية هذا ناهيكم عن قصم ظهر امريكا باسقاط الشاه الذي كان معتمد الادارة الامريكية ويفضل على كل دول الخليج ، واما المؤامرة على سوريا وباعتراف حمد بن جاسم الوزير القطري السابق فانهم اي امريكا والكيان الصهيوني ودول الخليج اعدوا العدة لاسقاط بشار الاسد ولكن ايران نعم ايران اولا وحزب الله ثانيا وروسيا ثالثا احبطوا مخططاتهم الرامية الى اسقط الاسد وتقسيم سوريا هذا المخطط افشلته ايران .

الفيتو الامريكي اشبه بحصانة دبلوماسية للارهاب العالمي وبشهادة احرار العالم . فقد استخدمته امريكا 45 مرة لمنع القرارات التي صوت عليها الاكثرية ضد الكيان الصهيوني فلماذا يسمى الفيتو الامريكي ليكن الفيتو الصهيوني . هذه الـ 45 مرة التي استخدمت امريكا فيها الفيتو هي لادامة جرائم الارهاب التي هددت السلم العالمي ولا زالت لكنها ستزول في المستقبل لان الخير يجب ان ينتصر مهما كان الثمن .

يتحجج بخطر النووي الايراني وهي اي امريكا الدولة الوحيدة التي استخدمت النووي ضد اليابان .

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