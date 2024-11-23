المقالات

التعداد العام للسكان في العراق ....... والطابور المعادي له ؟

90 2024-11-23

 

للاسف الشديد ومنذ ايام قليلة وقبل الشروع باجراء التعداد السكاني تحرك الطابور المعادي ومن يضمر العداء للعراق ببث وتلفيق الاشاعات والفتن والضوضاء حول عملية التعداد وبانه يستهدف التجار واصحاب الرؤوس والاموال او بانه يستهدف فئة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية او بانه يحمل في طياته تبعات امنية لمتابعة الناس وتحركاتهم اوووووالخ من الاشاعات والكلام الباطل حتى يمتنع الناس من المشاركة والادلاء بالمعلومات ولتخريب هذه الممارسة الوطنية والحضارية .

ونحن عتبنى على اخوتنا ومواطنينا واهلنا في كردستان الذين سهلوا عملية نزوح الاف المواطنين الاكراد والعجلات والمركبات التي زحفت على محافظة كركوك لتغيير البيئة الديموغرافية والتلاعب بالنسب السكانية لمحافظة كركوك الحبيبة بدوافع عنصرية مقيتة الغرض منها الحاق كركوك بمحافظات الاقليم مستقبلا ونحن نقول ( من حفر حفرة لاخية فهو سيقع فيها ) وان للعراق حوبة وحض وبخضت .

ومنذ بدا الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق باشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم المناطق والمحافظات لاجراء اول تعداد سكاني منذ عام 1997 ومنذ عمليات التغيير بعد عام 2003 وقد سجلت بعض الملاحظات وبعض السلبيات التي برزت هنا او هناك من بعض الاشخاص ومن بعض المناطق والتي تم معالجتها من قبل القوات الامنية .

ودعت مكاتب المراجع الدينية وعلى راسها مرجعية السيد الامام علي السيستاني جميع المواطنين التعاون مع الفرق المكلفة بهذا الواجب كما وحث رئيس الوزراء المواطنين على المشاركة وتسهيل عملية الفرق واللجان ومن جانها دعت وزارة التخطيط المواطنين الى التعاون مع الفرق الميدانية والعدادين الذين يقومون باجراء التعداد السكاني من خلال الادلاء بالبيانات الصحيحة لانها ستضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية في رسم مستقبل العراق وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات وكل محافظة ستاخذ استحقاقها وكثافتها السكانية .

نتمنى الموفقية والنجاح لجميع الفرق والتشكيلات التي تقوم باداء هذا الواجب الوطني خدمة للعراق وللصالح العامة وعدم الالتفاف او السماع للفئات الضالة والمنحرفة التي تسييء لهذه التجربة ومن الله التوفيق .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التعداد العام للسكان في العراق ....... والطابور المعادي له ؟
ماهي الغاية من التعداد السكاني ؟!
التعداد السكاني خطوة اساسية وعميقة باتجاه العدالة والتنمية والرفاهية والتوازن
إرث بنت الهدى الصدر و تأثيرها في المرأة الجامعية ودورها في ترسيخ الهوية الإسلامية
مجالس المحافظات القشة التي قصمت ظهر النظام السياسي
قطعان الكيان مابين الرد والإنتظار المُدمر…
مخاوف وقلق لما ستؤل اليه منطقة الشرق الاوسط..بعد فوز دونالد ترامب؟!
أطفال طوفان غزة..!
غزاوية : عندنا قماش ابيض نجعله كفن ولا نجعله الراية البيضاء
الشيعة وفوز ترامب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك