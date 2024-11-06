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الارض العراقية وسيلة الكيان ضد الجوار !!


 

استخدام الأراضي العراقية من قبل الكيان الصهيوني لاجل شن هجماته على دول الجوار هذا يهدد سيادة العراق وأمنه القومي .

لذلك مثل هكذا انتهاكات متواصلة هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية ويعتبر اعتداء على أراضي دولة ذات سيادة بمفهومها السیاسي .

وهذه الاعمال هي اعمال استفزازية تزيد من حدة التوتر في المنطق ة، وتزيد من خطر اندلاع صراعات جديدة .

وهذه تداعيات خطيرة على العراق قد يتعرض العراق إلى ردود فعل من الدول المستهدفة ، مما يعرضه لخطر التصعيد والانتقام .

وهذه أحد الأسباب التي تشجع الكيان الصهيوني على استخدام الأجواء العراقية هو ضعف في كثير من المجالات السيادية والعسكرية وغيرها ومنها منظومة الدفاع الجوي العراقية ، لان أمريكا و اللادولة إسرائيل تريد ان تجعل العراق ممراً لاستهداف الدول الصديقة الجارة . 

لذلك تتأثر هذه القضية بالتوازنات الإقليمية المعقدة، والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي .

لذلك لو نسأل ما هي الأسباب التي تدفع الكيان الصهيوني إلى استخدام الأجواء العراقية؟

يوفر العراق موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يسمح للكيان الصهيوني بشن هجماته على أهداف بعيدة 

قد يسعى الكيان الصهيوني إلى تجنب المخاطر التي قد يتعرض لها إذا نفذ هذه الهجمات من أراضيه.

لذلك قد تستخدم إسرائيل هذه التكتيكات للضغط على دول مثل إيران وسوريا ويعلم القارئ ماتحوم عليه إسرائيل في المنطقة بالتعاون الأمريكي البريطاني لغرض الهيمنة على الشرق الأوسط .

لكن دول الجوار تعلم جيداً ما يخطط له الغرب وإسرائيل تحديداً ، وهذا سيرد على إسرائيل في الوقت القريب بسبب الاعتداءات المستمرة من داخل الأراضي العراقية على دول الجوار .

كم ان إسرائيل تريد ان تعيد النعرة الطائفية بين الشعب العراقي و دول الجوار لذلك قد يستغل بعض الأطراف هذه الهجمات لزيادة حدة التوتر الطائفي والسياسي في العراق ،

وهذا ممكن قد يساهم هذه الأعمال في تعميق الانقسامات الإقليمية ، وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار في المنطقة.

لذلك اقول برأيي الحلول الممكنة : 

•  يجب على العراق العمل على تطوير قدراته الدفاعية - ان امکن وهذا معلق بعد خروج الاحتلال - وبناء منظومة دفاع جوي قادرة على حماية أجوائه.

•  يجب على العراق كذلك تعزيز التعاون مع دول الجوار، وبناء تحالفات إقليمية لمواجهة التحديات المشتركة.

•  ومنها كذلك يجب على العراق الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات.

•  ومنها يجب على العراق تنويع علاقاته الدولية ، وتقليل الاعتماد على دولة واحدة لفتح آفاق استراتيجية مهمه .

وفي الختام  فإن استخدام الأراضي العراقية من قبل الكيان الصهيوني لشن هجماته على دول الجوارهو انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولایمکن السکوت على تلك الأفعال ، وهذا يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي .

لذلك يتطلب هذا الوضع تحركاً عاجلاً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية سيادة العراق ، وهذه الانتهاكات ستكرر مراراً وتكراراً ان بقي هذا الصمت الحكومي والدولي .

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