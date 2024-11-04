لماذا لا يكون الشيخ نعيم قاسم وزيرا للدفاع؟

وفق المعايير المنطقية العقلائية الامر طبيعي جدا ولكن وفق قانون الانتخابات المعمول به في لبنان كما هو في العراق قانون المحاصصة ، اضافة الى خضوعه الى اجندة خارجية ، فرنسا ومن على شاكلتها ،ويكفي لبنان بلا رئيس و رئيس الوزراء لحكومة تصريف اعمال ، بل المهزلة من شروط الكيان والامريكان لوقف اطلاق النار تنصيب رئيس جمهورية

الجيش اللبناني مهامه الرئيسية حماية ارض الوطن اللبناني بكل حدوده وحماية الشعب اللبناني بكل اطيافه ، فهل تمكن من اداء واجبه ؟ حقيقة نقف امام الاستهتار الصهيوني وانزاله في شمال لبنان واختطافه مواطن لبناني دون ان يكون هنالك دور للجيش اللبناني .

معارك الجنوب اللبناني يخوضها حزب الله دفاعا عن ارض الوطن اللبناني ، وهذه مهمة الجيش اللبناني ولان الكيان الصهيوني والبيت الابيض يعلم بضعف الجيش اللبناني ولا يستطيع الدفاع عن لبنان بل ان النفس الطائفي موجود بين صفوفه اذا ما اثيرت الفتنة وهذا ما حصل ايام الحرب الاهلية نهاية السبعينات عندما انقسم الجيش اللبناني الى مسيحي واسلامي مع الاسف .

لبنان وكانه بحماية فرنسا وفرنسا مع الكيان الصهيوني في ارتكاب اعماله الارهابية ضد فلسطين ولبنان بل ضد دول محور المقاومة ، لذا لا يمكن للحكومة اللبنانية ان تتجرا وتمنح منصب وزير الدفاع لحزب الله ، وهم يعلمون ان حزب الله ليس طائفي وتاريخه يشهد بذلك حزب الله كان له دور في حماية مسيحيين ايام الحرب الاهلية ، حزب الله في انتصارات سنة 2000 كان ضمن مقاتليه مسيحيين ودروز وحتى الحزب الشيوعي واعطوا شهداء وشاركوا بالانتصار على الكيان الصهيوني الذي كان يستغل العملاء تحت مسمى جيش لبنان الحر الذي هرب معهم وترك معتقلاته ومن بين الاسرى كان المسيحي ديجول ابو غطاس خرج أبو غطاس من سجون التعذيب التي كان يديرها صهاينة وعناصر جيش لبنان الحر بعد انسحاب الكيان من مناطق في الجنوب اللبناني بعد أن زاد حزب الله عملياته الناجحة ضد الحليفين. وكان ديجول أبو غطاس(ديجول اسمه الأول حقيقي وليس اسم مستعار) قد اعتقل لأنه اشترك مع حزب الله في حرب المقاومة ضد الاحتلال .

وقفت راهبة لبنانية أمام مجموعة من الطلاب الصغار في مدرسة مسيحية لبنانية، وطلبت منهم الصلاة من أجل "رجال المقاومة" في جنوب لبنان الذين قالت إنهم يدافعون عن البلاد.

واما الشهيد رفيق الحريري الذي رفض طلبا امريكيا صهيونيا بتجريد حزب الله من سلاحه ومنعه من ممارسة عمله وحتى استخدام بنوكه فرفض الحريري قائلا لهم لم يقم الحزب باي عمل ارهابي بل دافع عن لبنان وقدم شهداء .

يؤخذ على الحزب لان ايران تدعمه قالها الشيخ نعيم قاسم صراحة في اخر خطاب من دعمنا من الحكومة اللبنانية او الدول العربية او الاسلامية ورفضنا ذلك ؟ الامر الاخر قضية القدس قضية اسلامية وليست قومية او عربية فقط .

من ذكريات وزير الاعلام السابق للبنان طارق الياس متري يقول في زيارة سعد الحريري لايران قال لنا بانه سيطلب من السيد الخامنئي نزع سلاح حزب الله وعدم تمويله فوافقه الوفد ، وبالفعل عند اللقاء وبعد ان استقبله السيد الخامنئي بحرارة قال له نطلب نزع سلاح حزب الله ، فتبسم السيد الخامنئي وقال له هل قرات رواية احدب نوتردام ـ سعد الحريري لايعرف الثقافة والقراءة ـ قال كلا قال له قصتها فتاة جميلة جدا يطمع رجال باريس النيل منها وكانت تحتفظ بخنجر جميل تخفيه في ثيابها لتدافع عن نفسها ، فاعلم يا اخي لبنان عروس البحر الابيض المتوسط الكيان الصهيوني في حساباته الاعتداء عليها لولا سلاح حزب الله

هل هنالك اوراق مخفية بخصوص ما يجري الان ؟ الا يمكن للبنان ان يكون له جيشه المستقل والقوي لمنع هكذا اعتداءات ، جيش له تاريخه في اول اعتداء صهيوني على لبنان في السبعينيات وصل الجيش الصهيوني الى بيروت خلال اربع ساعات ، اقول للحكومة اللبنانية لا تعتمدوا على فرنسا اعتمدوا على من يدعمكم ويحترم سيادتكم .