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جنت على نفسها براقش


مثل في زمن الجاهلية تردد كثيرا بسبب كلبة نبحت ونبهت اللصوص على قومها فقتلوهم وقتلوها هذه الكلبة اسمها براقش ، اليوم لدينا كلب جنى على قومه وغدا على نفسه ، حتى التاريخ الجاهلي يعيد نفسه .

من يتابع سير المعارك التي تجري على ارض فلسطين العزيزة وجنوب لبنان العريقة سيجد ان هنالك معارك خاضتها الصهيونية بكل همجية وهي تسعى اليوم لتحقيق بصيص نصر لكي تتكئ عليه في مفاوضاتها ، ورقتها للتفاوض فقط هو ايقاف قتل الابرياء لكنه في الوقت نفسه بدات الدولة المحتلة تتداعى شيئا فشيئا وبدا يلوح في الافق عبارة زوال دولتهم .

لا يعنينا التنبوء يعنينا ما يجري على الارض ، الكيان الصهيوني قاده نتن ياهو الى نفق اظلم كله حديد ونار بخلاف انفاق حماس التي كلها قوة وعزة ، الان لا يعرف كيف يتخلص من مازقه هذا فهو بين كماشتين كماشة هزائمه في المعارك وكماشة محاكمته اذا توقفت المعارك .

اكثر من سنة وقتل من قتل هو وبمساعدة القوات المارينز الامريكية والامدادات العسكرية من امريكا وبريطانيا والمانيا اما قوة حماس التي لا تملك 10% من تسليحهم لكنها تملك عقيدة ووطن فالتسليح من غير وطن لا يعني شيئا .ولهذا سطرت حماس اروع صور الجهاد والاصرار

الاخبار تتوالى عن انهاك صفارات الانذار في فلسطين المحتلة واصبحت الملاجئ فنادق ومساكن لهم ، وهي بالاحرى انفاق لانها ايضا تحت الارض ، اعتاد المستوطنون على اختراق اجوائهم بمسيرات وصواريخ مع غفلة الرادارات وصفارات الانذار فاصبحوا يسمعون دوي انفجارات بدلا من دوي صفارات ، حتى ان الصفارات دوت من غير وجود مسيرات يقولون تحسبا لوجود مسيرات ، المسيرة تسرح وتمرح في اجوائهم والصفارات في غفلة من ذلك

عندما تكون الاصابة دقيقة لبيت نتن ياهو وباعترافهم اصابت شباك غرفة نومه ، لاحظوا شباك غرفة نومه ولم يستهدف المدنيين المستوطنين عكس ما تقوم به قوات المارينز الامريكية .هذه الاصابة دليل على دقة المعلومة ودقة التصويب ودقة صناعة المسيرة

اصبحت القبة الحديدية خردة ومقلاع داود في اجازة ونظام الثاد في طريقة للتجربة والفشل لانه سبق وان فشل ، واليوم 22/10 اختفت مسيرة في سماء تل الربيع دون معرفة وجهتها ، لربما هبطت للتزود بالوقود والاستراحة ثم تعاود الطيران !!!!

اغلب الافلام التي تعرض ضربات المسيرات والصواريخ في العمق الصهيوني هي بكاميرات المستوطنين بل حتى بعضهم يرسل تفاصيل الضربة ، هذا ان دل على شيء يدل على عدم مقبولية هذا الرجل الذي اصبح محل سخط وانتقاد من كل احرار العالم .

ومن خيبتهم انهم عرضوا صورة استشهاد البطل يحيى السنوار التي اصبحت بؤرة اشعاع يستلهم منها كل انسان شريف درسا ضمن تخصصه من حيث بطولته وفضح اكاذيب الموساد ونتن ياهو عندما كان يقول مختبئ في نفق واستدل بفردة حذائه الذي تم اسرها وانه محاط بالاسرى الصهاينة اي يستخدمهم دروع بشرية ، ولان الكلام صفة المتكلم فالجيش الصهيوني هو من يختبئ في ملاجئ اذا ما سمع صفارة انذار وهو من يستخدم المعتقلين الفلسطينيين دروع بشرية وقد عرضت افلام بذلك .

بعد ما قام به نتن ياهو من اعمال وقرارات جعلت الكيان الصهيوني في اسوء حال وهم اعترفوا اليوم ان سكان الشمال ليست لديهم اي ثقة بالجيش المحتل لحمايتهم بل ان حكومة الاحتلال طلبت من مستعمرات اخرى اخلائها لانها تعرضت لاصابات مباشرة وحدوث حرائق فيها .

جنت على نفسها الصهيونية استبدال مثل بالجاهلية

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جنت على نفسها براقش
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