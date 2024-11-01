المشهور هو جنون العظمة وتعني وسواس العظمة، لوصف حالة من الاعتقاد حيث يبالغ الإنسان بوصف نفسه بما يخالف الواقع فيدعي امتلاك قابليات استثنائية وقدرات جبارة أو مواهب مميزة أو أموال طائلة أو علاقات مهمة ( موسوعة ويكيبيديا )

وذكر السيد حسن نصر الله في اخر خطاب له بانه سيحطم نرجسية نتن ياهو والنرجسية هي ان المصابين يبالغون باضطراب الشخصية النرجسي في تقدير قدراتهم، كما يبالغون في منجزاتهم (يسمى ذلك هَوَس العظمة). ويعتقدون أنّهم أفضل من غيرهم، وأنَّهم متفرّدون أو مميّزون. عندما يبالغون في تقدير قيمتهم ومنجزاتهم، فإنهم غالبًا ما يقلّلون من قيمة ومنجزات الآخرين أيضًا.... هذه هي شخصية نتن ياهو طبق الاصل .

لكن انا ارى ان ما يقوم به هو جنون الهزيمة ، أي انه متيقن بانه مهزوم ويريد اخفاء هزيمته بان يعلن شروط لانهاء الحرب ، كما هو حاله عندما ارسل شروطه الى امريكا ـ اؤكد هي كذب ولكن هنالك غايات ساذكرها ـ انه يمس سيادة لبنان على اراضيه وهذا ما اقر به الجانب الامريكي ، يتراجع حزب الله خلف الليطاني ومن حق الطيران الحربي الصهيوني ان يتواجد في الاجزاء اللبنانية ونزع سلاح حزب الله ، هذه الشروط وغيرها شروط يعلم انها لم تتحقق ولكن هنالك مثل شعبي عراقي يقول ( راوي الموت يرضا بالسخونة ) يعني خوفه بالموت سيقبل بمرض الحمى ، وهذا المثل عندما يكون النتن قادرا على ان يري الحزب الموت .

ان هذه الشروط التي ذكرها في اعتقاده انه يستطيع ان يقلق المقاومة وانها ستفكر ان شروطه هذه ناتجة عن قوته هو يعتقد ولكن لا يعلم ان اول درس للمقاتلين في حزب الله منذ تاسيسه للمقاتلين ان يخلعوا من فكرهم ان الصهيونية قوة لا يمكن ان تقهر وبالفعل رسخ هذا المفهوم وقد طبقوه على الارض من سنة 2000 و2006 والان .

قرار 1701 سيء الصيت يتمنى نتن ياهو ان يلتزم به الحزب بالرغم من مطالبة نبيه بري ونجيب ميقاتي بالعودة اليه وانا اشكل عليهم فلماذا المنطقة المحظورة من السلاح تكون في لبنان وقوات الطوارئ تكون في لبنان لماذا لا تكون المنطقة مناصفة يعني يرجع حزب الله (5كم) مثلا الكيان ايضا يرجع ( 5كم) عن الحدود اللبنانية

هذا القرار يفصل حزب الله عن غزة وهذا بحد ذاته ان تحقق فهو نصر للصهاينة ومن هنا يجب تغيير بنود هذا القرار بما يضمن المساواة في كل شيء أي ما يلتزم به الحزب يلتزم به الكيان .

قوة حزب الله وصمود حماس لاسيما بعد استشهاد قادتهما اذهلت العالم والكيان هو القائل اليوم ان حماس لم تتنازل عن شروطها لوقف اطلاق النار بالرغم مما هم عليه وهاهم قتلوا عقيد دقسة امر لواء الارهاب في ترهيب سكان شمال غزة وهو واحد من عشرات نفقوا على يد حماس .

صورة استشهاد البطل يحيى السنوار اذهبت بنصف عقل نتن ياهو وضرب بيته في قيساريا اذهب بالنصف الثاني مما جعله يرسل شروطه لوقف اطلاق النار الى امريكا واعلانها في الاعلام وهذا لا يمكن ان يكون في المفاوضات بهذا الخصوص .

اذكر نتن ياهو بارهابي اموي اسمه بسر بن ابي ارطاة الذي اقدم على جرائم هي نسخة مما يقوم به نتن ياهو اليوم فقد قتل الاطفال وشرد المسلمين وسبى المسلمات وهدم دور وقتل ابرياء في صنعاء والمدينة ومكة وانتهى حاله بالجنون حيث يحمل سيف من خشب ويدعي انه فارس وبطل .

ثق نتن ياهو هذا هو مصيرك وكما قالت زينب عليها السلام ليزيد فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا