لا يمكن اغتيال الارض

الارض هويتها بتاريخها ، مهما استوطنها المحتلون لاعمارها تبقى هويتها تاريخها ، لاحظوا ماذا فعلت امريكا على الارض التي احتلتها وابادت شعبها الى الان يقولون انها ارض الهنود الحمر ، هنالك ابطال يولدون من رحمها للدفاع عنها وليس يولد في بولندا او اوكرانيا او روسيا او الحبشة وغيرها ويعيشون متسكعين فيها ياتون لاغتصاب ارض وجعلها وطنا لهم .

حتى الحدود التي رسمها الاستعمار البغيض ( سايكس بيكو) لم يغير هوية الارض العربية الاسلامية نعم التسميات اختلفت لكن اللغة والديانة واحدة .

وهنا لابد لنا من القول بكل حسرة والم ان هذه الدول العربية اذا ما اعتدى احد على الاخر فيما بينهم يكشرون عن انيابهم ويتسابقون لاسيادهم ليمولوهم بالاسلحة كي يقتتلوا فيما بينهم ، لكن لا احد منهم يقول لاسيادهم لماذا تقتلون اخواننا العرب ؟ بل كل انسان بريء في المعمورة سواء كان في كوبا ، فنزويلا ، بيرو ، اوكرانيا ، جزر الفوكلاند ، رواندا ، ناميبيا ، وغيرها انها ارض عاش عليها البشر مئات السنين تاتي الولايات المتحدة الامريكية لارغامهم على الخضوع والذلة وان رفضوا قالت عنهم ارهابيين .

لو الكيان الصهيوني لوحده يقاتل بعض كتائب المقاومة في حماس فقط دون الاسناد من لبنان واليمن والعراق ، اقسم بالله العظيم تنتهي الحرب بخسارة فادحة للكيان خلال اسابيع وقد تطول شهر او اكثر بقليل ، لكن ما قدمته حكومة الارهاب في الولايات الامريكية مع جبن وخسة المجتمع الدولي ادى الى ماهو عليه الحال اليوم والى الان لم ينتصروا .

تستخدم احدث طائراتها الامريكية ومع بريطانيا لقصف اليمن ، اية خوف ورعب يعيشونه من اليمن ، وهل حققوا اهدافهم ؟ على المستوى العسكري والستراتيجي لم يحققوا شيئا اما على المستوى الارهابي وقتل الابرياء وهدم البنى التحتية فهم ابطال بهكذا اعمال .

لو قامت مجموعة معينة بنسف سفارة امريكية كما كان ذلك سابقا والسفارة هي فرع للمخابرات الامريكية في تنفيذ اجندة الاغتيال والاعتقال والتجسس على كل من يرفض ثقافة البيت الابيض الارهابية او يرفض الدول الامعة التابعة لهم يثور البيت الابيض ويسانده المجتمع الدولي في كل خطواته الارهابية التي يتخذها حتى دون تاكد لمحاربة من تتهمه الفاعل .

احداث 11 سبتمبر ماذا كانت ردة فعل البيت الابيض ؟ ان كان عمل خطط له اسامة بن لادن فقط دون تواطؤ امريكي وادعيتم الحرب على افغانستان بحجة ابن لادن ، فقمتم بتدمير الارض وقتل الابرياء واخيرا ـ ان صح الخبر ـ قتلتم ابن لادن في باكستان بطلقة واحدة وليس باسلحة حلف الناتو وانسحبتم بذلة وهزيمة من افغانستان ، ايها المجتمع الدولي الجبان لماذا لا تحاسب الامريكان على جرائمه ، ولا اريد ان اتحدث عن بلدي العراق الذي دمر باكذوبة اسلحة الدمار الشامل ، اليوم وبكل قباحة اعلنت الحكومة الامريكية تجهيز الكيان باحدث الاسلحة بل حتى جنود لقطاء المارينز لمقاتلة المقاومة بينما اصحاب الارض العربية التي يحكمها اناس لو بحثت عن اصولهم ستجد خللا فيها لان الاصل الطاهر لا يرضى بما تقوم به امريكا ومن معه من جرائم في بلاد المسلمين .

ستدور الدائرة عليكم ايها الحكام وانتم القائلون ان بعض الدكتاتوريات العملاء باعتهم امريكا ضمن سوق الربيع العربي سيء الصيت ، هذا السوق السيء هو سوق للخيانات وهذا لايعني ندما على الطواغيت فهم يرحلون ولو تركتهم امريكا ستتمكن منهم شعوبهم .

يتبجحون على الشعب العراقي بانهم لولا هم لما تمكن الشعب العراقي من اسقاط الطاغية ، اقول لهم ان الشعب العراقي تمكن من اسقاطه في حرب 1991 واختبا بنفس الحفرة التي القي القبض عليها من قبلكم ، لكن المجرم شوارسكوف وتنفيذا لامر الارهابي بوش بدعم قوات الحرس الجمهوري ـ تمزويدهم وقود وعتاد كما رايت ذلك في الناصرية قاعدة الامام علي ـ وتمكينهم من ابادة المحافظات الثائرة ضده وتحديدا الشيعة والاكراد .

ليس العراق فقط بل هنالك حكام طواغيت عملت ادارة البيت الابيض على تثبيت دعائمهم على حساب ارادة شعوبهم ، الا تتبجح الادارة الامريكية بالديمقراطية ؟ فمن هي الحكومة الديمقراطية في الخليج ؟

اقول كل قطعة ارض او بناية تعود للحكومة الامريكية حصرا هي بؤرة ارهاب لابد من وادها اكرر حكومة وليس شعب امريكا الذي يرفض سياسة حكومته لكنه لا يستطيع فعل شيء حيال ذلك فقط مظاهرات واعلام بل بعضهم شتمهم وجها لوجه ولان المغسول بالعار لا يتاثر بالنقد اللاذع.