ما يجري على الارض لا يصلح للتفاوض

ما لا يخطر في ذهن البشر من بطولات خارقة فانها تحصل في غزة وجنوب لبنان ، وما لا يخطر في بال البشر من جرائم بشعة لا يمكن ان تحدث حتى بين الوحوش حدثت في غزة ولبنان ، وما لا يخطر في عقل البشر من تضارب اخبار الاعلام من مبالغة وكذب وصور من صلب المعركة مباشرة حدثت في لبنان وغزة حدثت اليوم.

حدثت بطولة السابع من اكتوبر /23 وتبعها اعمال اجرامية من جانب الكيان ومقاومة من جانب غزة ولبنان والعراق واليمن وايران .

كل الحسابات التي يتحدث عنها سياسي او محلل او قائد عسكري لايمكن لها ان تتوقع غدا لانه يظهر الجديد من سلاح وخطط المقاومة يقابلها الجديد من اجرام الكيان والامريكان وزد لهم الانكليز والالمان .

كيف ستنتهي الحرب وما هي سيناريوهات التفاوض ؟ بحكم ضرب هيبة الكيان الفضفاضة بطائرات شراعية ، ورد ايران الكارثي ، وقوة حزب الله بعد اغتيال قادته ومسيرة يافا اليمنية ومسيرات المقاومة العراقية جعلت البيت الابيض يعيش صدمة اكثر من نتن ياهو ، هذا يجعل ان كل جلسات التفاوض وتصريحات بايدن عن الخميس الاخير للمفاوضات مجرد شوشرة لاشغال الاعلام والمغفلين تشبه مصاصة لالهاء طفل.

لايمكن ثني ايران عن ما قالته على لسان السيد الخامنئي ، ولا يمكن لحزب الله ان يتراجع عن تحقيق اهدافه ، وحماس اعلنتها صراحة ما لم نوافق عليه امس لا نوافق عليه غدا ، اذاً ماهو المخرج لذلك ؟

باغتيال قادة المقاومة وضيف ايران والاعتداء على اليمن ولا زالت المقاومة ، فماذا لو تم تصفية نتن ياهو ؟ نتن ياهو فقط وليس بن غفير او سومريتش هؤلاء مزامير فقط ، فمن يغتال نتن ياهو ؟ ليس بمعنى قتل نتن ياهو ، لكن هنالك نقطة عندما تصل اليها حكومة الكيان انها في طريقها الى زوال فانهم قبل ان يصلوها وليس بعد ان يصلوها تهيء امريكا احد سيناريوهين ، استخدام اسلحة الدمار الشامل ، او التنازل بعد تصفية موقع وصلاحيات نتن ياهو للمقاومة من اجل ابقاء الكيان في جسد الامة العربية ، وهذا يتحقق لهم بمؤازرة عملاء العرب لا سيما دول التخاذل المجاورة لفلسطين .

لا يوجد شيء مخفي امام العالم ، بل اصبحت دلالات هزائم الكيان تلوح للافق بل يتم التاكد منها عندما يقصف ويحرق الكيان اطفال غزة وبعنف ويقصف النبطية والضاحية والبقاع بمئات الغارات يعني انه صفع صفعة كارثية ، قد لا تصدقون عندما تتناقل بعض وسائل الاعلام ان حماس في جباليا ابادوا سرية صهيونية كاملة لم يعترف الكيان بذلك .

لكن لنسال انفسنا سؤال ، ماذا حقق نتن ياهو من اهدافه التي اعلن عنها يوم الثامن من اكتوبر 23 ؟ عل ارض الواقع هو الجواب ، قال انهيت شمال غزة والان معارك في شمال غزة بل اطلقت صواريخ اتجاه تل الربيع ، قال انهي حماس ، طوال الاشهر الماضية هو وامريكا وقطر ومصر يتفاوضون مع حماس ، قال معبر فيلاديفيا تستخدمه حماس لتهريب الاسرى ، الان الاسرى في غزة هل وصل اليهم؟ بل انه ترك مسالة فيلاديفيا . تسمعون خلافات بين امريكا والكيان ؟ كما يقول عبد الباري عطوان مجنون يحكي عاقل يسمع .

كل الاخبار تتحدث عن جديد دفاعات امريكا وجنودهم في فلسطين المحتلة لحماية الكيان ،هذا يعني الفشل والهزائم في معاركهم، نعم امريكا كانت تقاتل منذ الثامن من اكتوبر 23 وباعترافهم من معونات تسليحية ، ومخابراتية واقمار صناعية وبوارج حربية وجسر بايدن على غزة واخيرا منظومة ثاد ، مع كل مساعدة يظهر الجديد من سلاح المقاومة بكل اماكنها ، فهل تعتقد امريكا والكيان انه لا جديد يوازي ان لم يكن افضل من بطارية ثاد الدفاعية ؟ هم الان يعانون كيف يواجهون المسيرات ؟

عن ماذا يتفاوض وزير خارجية ايران في دول المنطقة التي يزورها برحلة مكوكية ؟ وهل ستاخذ هذه الدول ما يقولوه على محمل الجد ؟ نعم سيحسبون له الف حساب .

في النهاية ما يجري على الارض لا يصلح للتفاوض