المقالات

سياسة الخبث


 

الخبث من الخباثة والخبيث ومن يتصف بها والعياذ بالله لا خطوط حمراء له ولا ضوابط ولا يعنيه من هو المتضرر ، وسياسة الخبث هي وجه من اوجه النفاق ، وقد ابدعت فيها بريطانيا منذ استعمارها للدول العربية والى يومنا هذا ، وقد استعان بهم الشر الامريكي في احتلاله للعراق .

قد نكون نحن العرب نتجنى على هذه الدولة الخبيثة لكن عندما يكون الاعتراف صادر عن يهودي عاش دمار خبثهم بحق اليهود خدمة للصهيونية وقد الف كتاب عن ذلك رفضت دور النشر الاوربية نشره لما فيه من معلومات المؤلف هو الشاهد على ذلك انه ناعيم غيلادي وهو يهودي عراقي عاش المجازر التي ارتكبها الصهاينة بحق اليهود في العراق وتابع الاخرى في بقية البلدان عبر الصحف بمؤازرة القوات البريطانية

يتحدث عن مجزرة بحق اليهود في ايار ـ حزيران سنة 1941 حيث قام في بغداد عرب كتائب الشباب اليهودي وهي منظمة صهيونية باشراف بن غوريون ، قامت وبمؤازرة وحدات الجورلي للجيش البريطاني بقتل (500) يهوديا و جرح (1000) يهوديا وهدم وسلب (1300) متجرا ولم تتحرك السفارة البريطانية باتخاذ اي اجراء سوى انها ذكرتها بعد اسبوع من واقعتها ولم تحقق فيها .

في كانون الاول سنة 1974 في عدن قتل (70) يهوديا ونهبت ودمرت منازلهم ايضا على يد منظمة صهيونية .

وفي تشرين الثاني سنة 1945 في طرابلس ليبيا وخلال اربعة ايام ومن دون ان تقوم القوات البريطانية التي كانت تحكم مناطق برقة وطرابلس في ليبيا الايطالية السابقة حيث حُكمت بريطانياً من 1942 حتى استقلال ليبيا في عام 1951 لم تقم باي شيء لانقاذ اليهود الذين قتلوا قرابة (130 ) يهوديا .ولم يسمح ديفيد كميش ـ كمحي ـ وهو صهيوني من مواليد لندن باجراء تحقيق بهذه المجزرة .

الغاية من ذلك ان هؤلاء اليهود يرفضون الهجرة الى فلسطين ولديهم روح المواطنة في بلدهم خصوصا العراق ولهذا السبب قاموا بهذه المجازر بخباثة وتخطيط بريطاني ( فضائح بن غوريون ص 202 ـ 203 )

انا كعراقي رايت الخباثة البريطانية في منطقة الحصوة عندما كلفت احدى وحداتها اعتقد بلاك ووج اي الساعة السوداء عندما تغاضت عن الارهابيين الذين يقتلون الزائرين الى كربلاء رايتهم بام عيني .

ايام الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الاولى قاموا بخلق الكثير من الفتن والطائفية بين العراقيين وقد ذكر التاريخ الكثير من قصصهم .

يقال ان السفير البريطاني في الهند راى طالب جامعي هندي مثقف يركل البقرة ويستهزئ بمن يعبدها فتوقف ونزل من سيارته وتوجه الى البقرة وتمسح بها ومسح وجهه ببولها ونهر الطالب الجامعي فانتفض عباد البقر بتبجيل السفير ، وعاد الى سيارته ، فساله من كان معه عن تصرفه ، قال يجب ان يبقوا بماهم عليه ولا يجب توعيتهم

كتاب شبكات المكر ـ الدور البريطاني الحقيقي في العالم ـ بقلم مارك كورتس / ترجمة نور علاء الدين ـ اصدار العتبة العباسية ، يتحدث المؤلف وبالوثائق عن الدور الخبيث للحكومات البريطانية .

قصة عن تشرشل تقول القصة اصدرت حكومة حزب العمال قرارا بنفي خاما من قبيلة بامانجواتو الافريقية ـ مستعمرة بريطانية ـ خمس سنوات عن مدينته ، وكان في بريطانيا انتخابات وقد كانت دعاية وينستون تشرشل ( حزب المحافظين ) انه سيلغي قرار نفي خاما اذا فاز بالانتخابات ، وبالفعل فاز تشرشل بالانتخابات فجاء المندوب البريطاني ليبلغ خاما بان تشرشل الغى قرار نفيك لمدة خمس سنوات وجعله مدى الحياة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من قاعدته عقيدة لا تسقطه الاغتيالات
أنتصار الدم على الصواريخ
من قاعدة عقيدة لا تسقطه الاغتيالات
حسن نصر الله ....... لازال حي لم يموت ؟
سياسة الخبث
من غزة إلى لبنان وسر الانتصارات..!
شتان مابين 1982 وبين 2024..!
"عبقرية الفكر في مرآة الزعامة: حسن نصر الله وتجليات القيم الإسلامية"
لبنان الجرح العميق الذي لا يندمل..!
نتنياهو ومستنقع الجبهات الستة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك