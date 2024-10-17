سياسة الخبث

الخبث من الخباثة والخبيث ومن يتصف بها والعياذ بالله لا خطوط حمراء له ولا ضوابط ولا يعنيه من هو المتضرر ، وسياسة الخبث هي وجه من اوجه النفاق ، وقد ابدعت فيها بريطانيا منذ استعمارها للدول العربية والى يومنا هذا ، وقد استعان بهم الشر الامريكي في احتلاله للعراق .

قد نكون نحن العرب نتجنى على هذه الدولة الخبيثة لكن عندما يكون الاعتراف صادر عن يهودي عاش دمار خبثهم بحق اليهود خدمة للصهيونية وقد الف كتاب عن ذلك رفضت دور النشر الاوربية نشره لما فيه من معلومات المؤلف هو الشاهد على ذلك انه ناعيم غيلادي وهو يهودي عراقي عاش المجازر التي ارتكبها الصهاينة بحق اليهود في العراق وتابع الاخرى في بقية البلدان عبر الصحف بمؤازرة القوات البريطانية

يتحدث عن مجزرة بحق اليهود في ايار ـ حزيران سنة 1941 حيث قام في بغداد عرب كتائب الشباب اليهودي وهي منظمة صهيونية باشراف بن غوريون ، قامت وبمؤازرة وحدات الجورلي للجيش البريطاني بقتل (500) يهوديا و جرح (1000) يهوديا وهدم وسلب (1300) متجرا ولم تتحرك السفارة البريطانية باتخاذ اي اجراء سوى انها ذكرتها بعد اسبوع من واقعتها ولم تحقق فيها .

في كانون الاول سنة 1974 في عدن قتل (70) يهوديا ونهبت ودمرت منازلهم ايضا على يد منظمة صهيونية .

وفي تشرين الثاني سنة 1945 في طرابلس ليبيا وخلال اربعة ايام ومن دون ان تقوم القوات البريطانية التي كانت تحكم مناطق برقة وطرابلس في ليبيا الايطالية السابقة حيث حُكمت بريطانياً من 1942 حتى استقلال ليبيا في عام 1951 لم تقم باي شيء لانقاذ اليهود الذين قتلوا قرابة (130 ) يهوديا .ولم يسمح ديفيد كميش ـ كمحي ـ وهو صهيوني من مواليد لندن باجراء تحقيق بهذه المجزرة .

الغاية من ذلك ان هؤلاء اليهود يرفضون الهجرة الى فلسطين ولديهم روح المواطنة في بلدهم خصوصا العراق ولهذا السبب قاموا بهذه المجازر بخباثة وتخطيط بريطاني ( فضائح بن غوريون ص 202 ـ 203 )

انا كعراقي رايت الخباثة البريطانية في منطقة الحصوة عندما كلفت احدى وحداتها اعتقد بلاك ووج اي الساعة السوداء عندما تغاضت عن الارهابيين الذين يقتلون الزائرين الى كربلاء رايتهم بام عيني .

ايام الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الاولى قاموا بخلق الكثير من الفتن والطائفية بين العراقيين وقد ذكر التاريخ الكثير من قصصهم .

يقال ان السفير البريطاني في الهند راى طالب جامعي هندي مثقف يركل البقرة ويستهزئ بمن يعبدها فتوقف ونزل من سيارته وتوجه الى البقرة وتمسح بها ومسح وجهه ببولها ونهر الطالب الجامعي فانتفض عباد البقر بتبجيل السفير ، وعاد الى سيارته ، فساله من كان معه عن تصرفه ، قال يجب ان يبقوا بماهم عليه ولا يجب توعيتهم

كتاب شبكات المكر ـ الدور البريطاني الحقيقي في العالم ـ بقلم مارك كورتس / ترجمة نور علاء الدين ـ اصدار العتبة العباسية ، يتحدث المؤلف وبالوثائق عن الدور الخبيث للحكومات البريطانية .

قصة عن تشرشل تقول القصة اصدرت حكومة حزب العمال قرارا بنفي خاما من قبيلة بامانجواتو الافريقية ـ مستعمرة بريطانية ـ خمس سنوات عن مدينته ، وكان في بريطانيا انتخابات وقد كانت دعاية وينستون تشرشل ( حزب المحافظين ) انه سيلغي قرار نفي خاما اذا فاز بالانتخابات ، وبالفعل فاز تشرشل بالانتخابات فجاء المندوب البريطاني ليبلغ خاما بان تشرشل الغى قرار نفيك لمدة خمس سنوات وجعله مدى الحياة