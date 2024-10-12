الكذب في الاعلام كالملح في الطعام

كتب الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه واله اقوى العبارات في ذم الكذب ومعاقبة الكذاب وما يخلفه من اخلاق ذميمة من يعتمد الكذب .

قالوا ان النحو في الكلام كالملح في الطعام او المزاح في الكلام كالملح في الطعام او المثل في الكلام كالملح في الطعام ، وانا اقول الكذب بالاعلام كالملح في الطعام ، الكذب في الاعلام في الصورة والصوت ، وهذا الفن من الكذب له اصوله وله ادواته لكشفه ، يقول العرب كل صاحب ذنب يمكن ان يتوب الا الكذاب لا يتوب ، وهنالك من استبدل عبارة "السياسة فن الممكن" الى "السياسة فن الكذب" وقد برعت امريكا في هذا المصطلح العلماني الحديث ، الكذاب الحرفي والمهني لا يهتز اثناء كذبه حتى لو واجهه اعصار ميلتون .

من ادبيات حكومات الديمقراطية ـ عفوا الديمقراطية كذبة من اكاذيب البيت الابيض ـ بانها تؤمن بان تطلع الشعوب على خفايا سياستهم ولكن متى؟ بعد ثلاثين سنة ، حيث تظهر اكاذيبهم باعتبار الثلاثين سنة تسمح بان لا يعاقبهم احد لكنها كفيلة بتشويه صورته بل تهيء ارضية لان يُكذّب كل حدث سياسي اليوم يصدر عن هذه الحكومات لانها اعتادت على ذلك بعد ما يظهر لهم من اكاذيب سابقة بعد ثلاثين سنة .

هنالك اكاذيب معنوية يعني تكذب بخصوص سارق تصفه بالنزيه ومجرم تصفه بالبريء وخسيس تعتبره ثقة ، او تلفيق خبر ضمن التاريخ وهكذا وكل هذه الاكاذيب لها اساليبها في صدورها وفي كشفها ، طبعا مع الكذاب هنالك درجة من انحطاط الكذاب يعني هنالك اكاذيب قد تكون معقولة لكن هنالك اكاذيب مفضوحة .

لم اجد وسيلة تروج للكذب وبشتى الاساليب مثل وسائل الاعلام التابعة للطواغيت ، وهنا لابد من الاشارة الكذب باللغة الانكليزية تكون جامدة وسرعان ما تفتضح لكن الكذب باللغة العربية تكون مرنة ويمكن التملص منها بحكم مرونة اللغة العربية من حيث الحركات وكلمات المتشابهة التي يتغير معناها بالقصد.

اليوم لم ار في حياتي كذب مثلما يكذب الكيان الصهيوني بخصوص ما يجري من معارك وقصف تتعرض له فلسطين المحتلة، فيتكتم على خسائره وسرعان ما يفتضح امره، لكن عندما يظهر فلم لكتائب القسام وهم ينسفون ناقلة اشخاص صهيونية التي تنقل عشرين جندي او اقل بقليل ليعلن الكيان اصيب جنديين بجروح بسيطة، ناقلة نسفت واحترقت عن بكرة ابيها تجرح اثنين ؟!!!

يوميا اكثر من مئة صاروخ يطلقها حزب الله اتجاه المستوطنات ومعسكراتهم ومعاملهم ليعلن الكيان عن اصابة اقل من عشرة بجروح بسيطة ، وسرعان ما تعرض قنوات فضائية افلاما لمستوطنين صهاينة يبعثونها لهذه الفضائيات مقابل اجر لتبين الخسائر الحقيقية التي تكبدوها، وعلى ضوء ذلك اصدرت حكومة الكيان بمنع تصوير اماكن القصف .

كذبوا كثيرا بخصوص القبة الحديدية انها اعترضت كل الصواريخ القادمة من لبنان وايران واليمن الشجعان وعراق الحشد، كذبوا وكذبوا وكذبوا واعتقدوا صدق مقولة هوبلز وزير حرب الاشرف منهم هتلر عندما قال اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ، عمل بذلك الكيان والان احال فشل القبة الحديدة لاعتراض الصواريخ الى التحقيق ليتاكد من ان اكاذيبه لم يصدقها الناس.

هنالك كذب معقول وكذب مخبول نكتة بالمناسبة ، يقال ان ثلاثة كذابين تراهنوا على من يستطيع ان يكذب اكبر كذبة ، قال الاول عندما اقود السيارة اقودها بسرعة لدرجة ان الاشجار المتفرقة على الرصيف اراها كالغابة ، قال الثاني لكثرة سرعتي ارى علامات المرور كانها جدار ملون ، قال الثالث عندما استدير في الساحة الدائرية ارى رقم السيارة من الخلف .....

ووصف أعرابي كذابا فقال: كذبه مثل عطاسه، لا يمكنه رده. وقال بعض الأعراب: عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، وإنما هو يدل الناس على عيبه، ويتعرض للعقاب من ربه، فالآثام له عادة، والأخبار عنه متضادة، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيراً لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحتها بمقالة، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه .

قال الاصمعي: قيل لرجل معروف بالكذب هل صدقت ؟ قال: أخاف أن أقول: لا فأصدق

واخيرا ان قال بايدن انا رئيس امريكا فلا تصدقوه وان قال نتن ياهو اسمي نتن ياهو فلا تصدقوه