شسع النعل افضل من القانون الدولي

ايام الحرب اللبنانية السورية مع الكيان الصهيوني ايام بيغين كان وزير خارجة امريكا فيليب حبيب يقوم بوساطة لوقف الحرب وقد توصل الى ذلك في مرحلة معينة بين سوريا والكيان الصهيوني سنة 1981 وبعد ان اتفق الطرفان باشراف فيليب اعلن بيغين ضم الجولان بشكل رسمي الى الكيان هنا بدات سوريا الاستعداد للرد ، اتصل بهم فيليب طالبا من الاسد عدم الرد حتى لا يتذرع الكيان بان سوريا اخترقت وقف اطلاق النار لذا لجا الاسد الى مجلس الامن مع بيانات التنديد ، ما قام به الاسد لا يساوي عفطة عنز .

طوال الاجتياح الصهيوني للبنان وارتكاب مجازر وعدم الالتزام باي قرار اممي او حتى طلب امريكي الكيان هو بعينه من نسف سفينة ليبرتي الامريكية التي جاءت لتؤازر الكيان في حرب 1967م ولم ترد امريكا بل اعتبرت من يفضح الامر معادي للسامية .

ما حدث في لبنان هو جريمة وامر عادي في ظروف الحرب وان كانت الاستخبارات والخيانات هي من هيأت لهذه الجريمة ومن يعتقد انها انتهت فهو واهم هنالك الاعنف على جبهات القتال ، امر طبيعي ان يفرح الصهاينة والمطبعون لانهم بلا كرامة ، والتاريخ يحدثنا عن بعض خسائر المسلمين في الحروب واولها معركة احد الم يشيعوا قتل محمد ؟

بدات التحليلات والتوقعات والاتهامات حول حادثة الثلاثاء الاليمة والظاهر انها كانت خاتمة الاغتيالات التي قامت بها الصهيونية لقيادات عربية وايرانية من خلال هذا الجهاز وقد استعجلت في تنفيذ جريمتها لانها علمت ان الحزب كان على وشك كشفها بعدما ربط اسباب اغتيالات قياداته والتوصل الى خيانة الموردين لهذا الجهاز .

مسالة القضاء على المقاومة هذا حلم لم ولن يتحقق ومسالة استهداف قياداتها فكم من قائد استهدف وجاء من بعده من هو اشد منه ، ودرب المقاومة درب ينتهي الى روضتين اما روضة الوطن او روضة الجنة ، نعم ان تم القضاء جدلا على المقاومة فلسان حالهم يقول تعسا للحياة التي نعيشها ونرى الاوباش اسيادها .

هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني هي خطوة من خطوات لزوال الكيان الصهيوني لان الامر انتقل الى مرحلة اخرى واياكم ان تعتقدوا ان الشرفاء سيسكتون نعم الشعوب العربية سيكون لها كلام ، وفي نفس الوقت العالم اطلع على قمة الوحشية والاجرام لهذا الكيان .

اقول لحكام العرب ان ما جرى على لبنان سيجري عليكم غدا وان كنتم على علم بما يقوم به الكيان ففي اللحظة التي علمتم بها هي لحظة بيع كرامتكم بثمن بخس لا يساوي منديل في الحمامات لمسح من يتغوط .

نعم يوم حزين مر على لبنان بل ليس لبنان فقط بل على كل شريف في العالم ، ومن يعول على مجلس الامن او غيرها من الدول الدائمة العضوية فهو لا يفهم بماهية خبث هذه السياسة اليوم .

امريكا سارعت بالاعتراف ان هذه الهجمة قام بها الكيان الصهيوني ولا علاقة لامريكا بها بينما هنالك من اتهم اموس هوكستين الذي كان في تل الربيع ـ ابيب ـ ليلة الهجوم ، حاول الكيان السكوت الا ان نائب نتن ياهو صرح عن مسؤوليتهم على التويتر وسرعان ما حذف تغريدته .

هنالك الكثير من الشركات العالمية تخصص ملايين من الدولارات تدفعها سنويا للكيان ، بل ان المظاهرات الطلابية الامريكية وغيرها كانت احدى مطالبهم ايقاف الاستثمار بالكيان ما علاقة الجامعات بالاستثمار ، هذا يظهر لكم حجم الخيوط الصهيونية في العالم والتي هي ورقته لعدم الاعتراف بالقانون الدولي والتجاوز على كل قيم الانسانية .

محل لبيع الاثاث في امريكا عندما تبقى لديه بضاعة كاسدة وفاسدة يطلب من احد عماله بان يقوم ببيعها فيقوم هذا العامل ببيعها بالفعل باسلوب الغش والكذب ، هذا العامل هو نتن ياهو عندما كان متسكع في امريكا بعدما ترك بولندا ( جريدة الشرق الاوسط ليوم 16/9/2024)