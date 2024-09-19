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استقالة ام قتل ؟


 

الكذب هي السمة المعروفة على كل ما يصدر عن الكيان الصهيوني فيما يخص حرب الابادة وبالخصوص خسائرهم ، والادلة كثيرة جدا ، وهم من يعترفون عبر قنواتهم عن بعض خسائرهم لاسيما القناة (14) ، ومهما يكن تبقى الحقيقة حقيقة .

منذ هجمة يوم الاربعين واعلان المقاومة في لبنان هدفها الا وهي الوحدة (8200) وقد ذكرت بعض المصادر ان قائد الوحدة قتل في هذه الهجمة الصاروخية بل اخر رقم ذكر قتل قرابة عشرين جندي وجرح قرابة سبعين اخرين ، ومثل هكذا خسائر من الطبيعي ان الكيان لا يعترف بها .

ولم يقم الكيان بمنتجة فلم بالذكاء الاصطناعي لاظهار هذا القائد يوسي ساريئيل بانه يتحدث او يمارس نشاطه الطبيعي لتكذيب ما ادعاه حزب الله ، ولانه يعلم بان فبركة هكذا فلم يمكن كشفه وستكون الضربة ضربتين ، لذا لجا الى اشاعة خبر بان مسؤول الوحدة قدم استقالته بسبب الاخفاق يوم السابع من اكتوبر ، عجبا الان تذكر هذا القائد انه اخفق في السابع من اكتوبر بعد تقريبا سنة!!! ، والتي سبق وان اعلن قائد بري اخر مسؤوليته عن احداث السابع من اكتوبر .

هذه الظروف التي يعيشها الاحتلال يجعله في تخبط واضح ولا يستطيع اتخاذ القرار كما يقولون لليوم التالي ، لان كل مسؤول في الكيان له حساباته ، رئيس وزراء الكيان له حساباته ، بن غفير وصاحبه وزير المالية لهما حساباتهما ، والمعارضة لها حساباتها، وغالانت له حساباته وغانتس له حساباته ايضا ، ولكن تبقى حسابات من بيده القرار هي الطاغية .

مشكلة رئيس الوزراء هو مصيره من جهة ومصير الكيان من جهة اخرى ، والجهة الثالثة هي محاولته كسر شوكة المقاومة ، والنتيجة تكون التخبط في القتل والابادة والكذب .

محلل صهيوني لا اعرف اسمه تابعته من قناة عبرية على النايل سات (i24) ذكر ان فكر نتن ياهو وسومريش بجعل الفلسطينيين امام خيارين اما الهجرة او القبول بحكومة الاحتلال اي لا وجود لغزة والضفة الغربية ، وهذه الخطوة تعجل من زوال الكيان وذلك لان نفوس الفلسطينيين في الضفة (3) مليون وفي غزة (2) مليون والعرب في القدس (2) مليون ، يعني سبعة مليون فلسطيني يقابله ثمانية مليون مستوطن، اضف الى ذلك الولادات عند الفلسطينيين اكثر من الصهاينة، عندها اما ان تصبح دولتنا دولة الفصل العنصري كما كانت جنوب افريقيا وتصبح منبوذة عالميا وننتهي كما انتهت الحكومة العنصرية لجنوب افريقيا بسبب الانتخابات، وسنلجا نحن ايضا الى الانتخابات فيكون الفوز للفلسطينيين وعندها سيرحل الصهاينة كل الى بلده الذي جاء منه .

هكذا تحليلات بالمنطق صحيحة لكن بالعقل غير صحيحة لانه ومنذ متى كان الكيان الصهيوني يلتزم بقرارات مجلس الامن هذا اولا وثانيا هل ان امريكا تمرر قرار يمس الكيان دون ان يكون الفيتو بالمرصاد ؟ اليوم كم هو حجم المظاهرات في العالم ضد الكيان فهل غير شيء ؟ سياسيا لم يغير لكن صورة الكيان امام العالم اصبحت واضحة .

اليوم بريطانيا تعلق ثلاثين عقد توريد سلاح للكيان من اصل 350 عقد يعني 320 عقد سارية المفعول .

والشيء بالشيء يذكر ، عندما قصف الكيان الصهيوني مفاعل العراق النووي سنة 1981، زعلت امريكا على الكيان واتخذت قرار تاخير تسليمهم طائرات اف 16 لمدة اسبوع .... قرار جرئ جدا جدا جدا

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