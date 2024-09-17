من يتعامل مع الاغبياء ليس ذكاء

مجموعة طلبة في صف واحد معدلاتهم بين 90 و 80 باستثناء طالب معدله 60 هو ناجح لكنه يعتبر غبي بالنسبة لاقرانه ، هذا الطالب عندما يوجد مع صف كل طلابه اغبياء واذكى طالب حاصل على 50 يعتبر هذا الطالب الذي معدله 60 هو الاذكى بينهم .

في الحياة وخصوصا السياسة هكذا كانت حياة هنري كيسنجر كان يتعامل مع حمقى واغبياء ، ليقال عنه انه داهية ودهاؤه لا يقل عن دهاء عمرو ابن العاص وابن العاص على من؟ على الاحمق ابو موسى الاشعري ، والا حدث له موقف واجه الامام علي عليه السلام فاستخدم قمة عورته ، عفوا اقصد ذكائه للنجاة من الموت.

ايام السبعينيات ومعركة تشرين وموقف سوريا من الكيان كان هنري كيسنجر برحلاته المكوكية هو على اساس رجل السلام ، التقى به في احدى المرات د صباح قباني رئيس قسم المصالح السورية في واشنطن ـ هي سفارة لكن للتورية يقال مصالح لان عملها عمل السفارة ـ التقى بكيسنجر وسلمه قائمة باسماء الاسرى الصهاينة باللغة العربية عند سوريا ، وتعهد كيسنجر انه لا يسلمها لهم الا اثناء زيارته للكيان 27 شباط 1974 حتى يحصل منهم اي من الصهاينة على ضمان لمطلب سوريا بالنسبة لخطوط فصل القوات ، وحالما غادر قباني اتصل كيسنجر بالسفير الصهيوني في نيويورك يبلغه بان يتصل بكولدامائير ان قائمة الاسرى عنده، هل هذا دهاء ام خيانة؟

مرة اخرى في قمة الجزائر اعلنوا حظر تصدير النفط الى امريكا وهولندا وقد اثر على اقتصادهم فكان امل كيسنجر هو عميلهم السادات ليطلب من العرب رفع الحظر فتراجع القادة العرب وبعثوا وزيري خارجية مصر اسماعيل فهمي والسعودية عمر السقاف الى امريكا ليظهروا حسن نياتهم لكيسنجر ـ هكذا حمقى يصبح كيسنجر داهية .

وبالفعل استقبلهم كيسنجر شخصيا في المطار وهذا لا يحدث في امريكا ابدا وعانقهما عناق عربي وفرش لهم السجاد الاحمر ويبتسم بوجههما مما جعلهما يعتقدان ان هذا الرجل يحبهما ويحب العرب والسلام ، وعندما ارادا مقابلة الرئيس الامريكي فرفض مدعيا كيف يقابلهم وهم يعاقبونه بقطع النفط مما حدا بالجهابذة العرب رفع الحظر في 18 اذار 1974

سال حافظ الاسد كيسنجر لماذا تساندون الكيان الصهيوني؟ فقال لاننا لا نرضى بان تكون الاسلحة السوفيتية افضل من اسلحتنا ، فقال له الاسد ولو انا طلبت اسلحة من امريكا فماذا ستفعلون ؟ طبعا السؤال افتراضي ليبين كذب وخبث كيسنجر ، الا ان كيسنجر استغل هذه العبارة وعند زيارته بريجنيف الرئيس السوفيتي قال له ان الاسد طلب اسلحة من امريكا ، كزَّ اي صك اسنانه بريجنيف غضبا على الاسد وقال له ولماذا لم تعطوه فقال كيسنجر نفاقا لاننا نرغب بعدم تاجيج سباق التسلح .

وموقف اخر مع كيسنجر قال له الاسد يجب التوقف عن الحديث اسلحة سوفيتية واسلحة امريكية ،المشكلة يجب عدم حصرها على انها قضية بين امريكا والسوفيت ، القضية بين العرب والصهيونية ، وهذا الموقف ايضا بتره كيسنجر ونقله للسوفيت بان الاسد لا يريد الحديث عن الاتحاد السوفيتي .

عندما زار الاسد موسكو شهر نيسان 1974 عانى كثيرا حتى يقنع بريجنيف و غروميكو بان ما نقله كيسنجر كذب .

العراق يقف مع سوريا لضرب الصهيونية ولانهم لا يريدون مساندة العراق لسوريا اتصلوا بعميلهم الشاه لكي يؤجج المسالة الكردية وبالفعل تم ذلك ربيع 1974 من اجل زعزعة العراق واشغال قواته بالحرب مع الاكراد واعتقد قادة الكرد ان امريكا تقف معهم حتى اهدى المرحوم ملا بارزاني سجادة وعقد من الذهب مطعم باللؤلؤ لكيسنجر بمناسبة زواجه اذار /1974 ، وكان لبعض الاكراد زيارة للكيان في قاعدة الرملة الصهيونية بالخمسينيات للتدريب ، اضافة الى زيارة سرية قام بها رافائيل ايثان اصبح فيما بعد رئيس اركان الكيان الصهيوني زار كردستان سرا منتصف الستينيات ، وما ان انشغل العراق بذبح الاكراد وحقق كيسنجر السلام مع السادات وجعل الاسد وحيدا طلبوا من الشاه ان يوقف دعم الاكراد وكان ذلك مما جعل طاغية العراق ينسف ويقتل ويرحل الاكراد ، هذا الشعب الذي وقع ضحية بين خبث الامريكان وطغيان حاكم بغداد.

ظهرت كل هذه الحماقات التي قام بها كيسنجر في فضيحة وترغيت التي حقق بها اونيس بابك الديمقراطي في الكونغرس واكتمل التحقيق كانون الثاني 1976ولانه فضيحة وشديد الحساسية لم ينشروه الا ان مجلة " دي فيليج فويس" ـ صوت القرية ـ فضحت الفضيحة في شباط

اليوم يوجد اكثر من السادات بين العرب واكثر من كيسنجر عن الصهاينة وامريكا