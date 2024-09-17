المقالات

من يتعامل مع الاغبياء ليس ذكاء


 

مجموعة طلبة في صف واحد معدلاتهم بين 90 و 80 باستثناء طالب معدله 60 هو ناجح لكنه يعتبر غبي بالنسبة لاقرانه ، هذا الطالب عندما يوجد مع صف كل طلابه اغبياء واذكى طالب حاصل على 50 يعتبر هذا الطالب الذي معدله 60 هو الاذكى بينهم .

في الحياة وخصوصا السياسة هكذا كانت حياة هنري كيسنجر كان يتعامل مع حمقى واغبياء ، ليقال عنه انه داهية ودهاؤه لا يقل عن دهاء عمرو ابن العاص وابن العاص على من؟ على الاحمق ابو موسى الاشعري ، والا حدث له موقف واجه الامام علي عليه السلام فاستخدم قمة عورته ، عفوا اقصد ذكائه للنجاة من الموت.

ايام السبعينيات ومعركة تشرين وموقف سوريا من الكيان كان هنري كيسنجر برحلاته المكوكية هو على اساس رجل السلام ، التقى به في احدى المرات د صباح قباني رئيس قسم المصالح السورية في واشنطن ـ هي سفارة لكن للتورية يقال مصالح لان عملها عمل السفارة ـ التقى بكيسنجر وسلمه قائمة باسماء الاسرى الصهاينة باللغة العربية عند سوريا ، وتعهد كيسنجر انه لا يسلمها لهم الا اثناء زيارته للكيان 27 شباط 1974 حتى يحصل منهم اي من الصهاينة على ضمان لمطلب سوريا بالنسبة لخطوط فصل القوات ، وحالما غادر قباني اتصل كيسنجر بالسفير الصهيوني في نيويورك يبلغه بان يتصل بكولدامائير ان قائمة الاسرى عنده، هل هذا دهاء ام خيانة؟

مرة اخرى في قمة الجزائر اعلنوا حظر تصدير النفط الى امريكا وهولندا وقد اثر على اقتصادهم فكان امل كيسنجر هو عميلهم السادات ليطلب من العرب رفع الحظر فتراجع القادة العرب وبعثوا وزيري خارجية مصر اسماعيل فهمي والسعودية عمر السقاف الى امريكا ليظهروا حسن نياتهم لكيسنجر ـ هكذا حمقى يصبح كيسنجر داهية .

وبالفعل استقبلهم كيسنجر شخصيا في المطار وهذا لا يحدث في امريكا ابدا وعانقهما عناق عربي وفرش لهم السجاد الاحمر ويبتسم بوجههما مما جعلهما يعتقدان ان هذا الرجل يحبهما ويحب العرب والسلام ، وعندما ارادا مقابلة الرئيس الامريكي فرفض مدعيا كيف يقابلهم وهم يعاقبونه بقطع النفط مما حدا بالجهابذة العرب رفع الحظر في 18 اذار 1974

سال حافظ الاسد كيسنجر لماذا تساندون الكيان الصهيوني؟ فقال لاننا لا نرضى بان تكون الاسلحة السوفيتية افضل من اسلحتنا ، فقال له الاسد ولو انا طلبت اسلحة من امريكا فماذا ستفعلون ؟ طبعا السؤال افتراضي ليبين كذب وخبث كيسنجر ، الا ان كيسنجر استغل هذه العبارة وعند زيارته بريجنيف الرئيس السوفيتي قال له ان الاسد طلب اسلحة من امريكا ، كزَّ اي صك اسنانه بريجنيف غضبا على الاسد وقال له ولماذا لم تعطوه فقال كيسنجر نفاقا لاننا نرغب بعدم تاجيج سباق التسلح .

وموقف اخر مع كيسنجر قال له الاسد يجب التوقف عن الحديث اسلحة سوفيتية واسلحة امريكية ،المشكلة يجب عدم حصرها على انها قضية بين امريكا والسوفيت ، القضية بين العرب والصهيونية ، وهذا الموقف ايضا بتره كيسنجر ونقله للسوفيت بان الاسد لا يريد الحديث عن الاتحاد السوفيتي .

عندما زار الاسد موسكو شهر نيسان 1974 عانى كثيرا حتى يقنع بريجنيف و غروميكو بان ما نقله كيسنجر كذب .

العراق يقف مع سوريا لضرب الصهيونية ولانهم لا يريدون مساندة العراق لسوريا اتصلوا بعميلهم الشاه لكي يؤجج المسالة الكردية وبالفعل تم ذلك ربيع 1974 من اجل زعزعة العراق واشغال قواته بالحرب مع الاكراد واعتقد قادة الكرد ان امريكا تقف معهم حتى اهدى المرحوم ملا بارزاني سجادة وعقد من الذهب مطعم باللؤلؤ لكيسنجر بمناسبة زواجه اذار /1974 ، وكان لبعض الاكراد زيارة للكيان في قاعدة الرملة الصهيونية بالخمسينيات للتدريب ، اضافة الى زيارة سرية قام بها رافائيل ايثان اصبح فيما بعد رئيس اركان الكيان الصهيوني زار كردستان سرا منتصف الستينيات ، وما ان انشغل العراق بذبح الاكراد وحقق كيسنجر السلام مع السادات وجعل الاسد وحيدا طلبوا من الشاه ان يوقف دعم الاكراد وكان ذلك مما جعل طاغية العراق ينسف ويقتل ويرحل الاكراد ، هذا الشعب الذي وقع ضحية بين خبث الامريكان وطغيان حاكم بغداد.

ظهرت كل هذه الحماقات التي قام بها كيسنجر في فضيحة وترغيت التي حقق بها اونيس بابك الديمقراطي في الكونغرس واكتمل التحقيق كانون الثاني 1976ولانه فضيحة وشديد الحساسية لم ينشروه الا ان مجلة " دي فيليج فويس" ـ صوت القرية ـ فضحت الفضيحة في شباط

اليوم يوجد اكثر من السادات بين العرب واكثر من كيسنجر عن الصهاينة وامريكا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من يتعامل مع الاغبياء ليس ذكاء
الكيان ينوي أحتلال لبنان
لماذا تصاعدت الهجرة العكسية من اسرائيل بعد معركة طوفان الاقصى؟!
منظمات المجتمع المدني..ذراع الماسونية الجديد الضارب..!
اتفاقية سيداو والتعديل في قانون الأحوال الشخصية في العراق..!
رسالة الإمام الخامنئي الى الشعب العراقي والمواكب..!
الاسوء من العنف السكوت على العنف
أسرائيل: المقاومة ألاسلامية تعيدنا ألى التيه ألابدي..!
طوفان الاقصى..احتمالات ثلاثة للتصعيد..!
نتنياهو يقرع طبول الحرب على لبنان، وحزبُ الله يُحَضِّر لهم المفاجئآت،.!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك