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رسالة الإمام الخامنئي الى الشعب العراقي والمواكب..!


 

١/ منح الإمام الخامنئي رسالته إلى الشعب العراقي صفة رسمية حينما كلف الرئيس الإيراني بتسليمها إلى الجهات الرسمية العراقية؛ لتبقى خالدة في وثائق العراق وسجلاته الرسمية وذاكرة اجياله .

 

٢/ أنهى الإمام الخامنئي مايثار من المغرضين ب[[أن إيران تحاول منافسة العراقيين على دورهم في خدمة الإمام الحسين ع]] وان[[ المواكب الإيرانية تنافس المواكب العراقية ]] و [[أن ايران تريد تغيير الموروث في ظاهرة المواكب وتغيير التراث والهوية العراقية الحسينية وانتزاع هذه الخصوصية من الشعب العراقي لصالح الشعب الإيراني]] فإن الإمام الخامنئي اوقف هذا الإعلام المغرض بمنح الشعب العراقي شرف هذه الخدمة ووصفهم بأنهم(( الكرماء والرحماء وأهل المودة)) , ووصف ما يقومون به من خدمة بأنها خدمة (( يعز نظيرها)) و(( لامثيل لها)) وقدم شكره الخاص للشعب العراقي وباسم الشعب الإيراني.

 

٣/ الإمام الخامنئي شكر الشعب العراقي والمواكب والحوزات والمراجع العظام والحكومة والأجهزة الأمنية ولكن قدم شكره الى المواكب كونها حالة فريدة لابد أن تدرس في تجارب الشعوب وتدخل في قسم الانثروبولوجيا فكيف يتطوع شعب مهما كانت عقيدته لخدمة أي زائر مهما كانت جنسيته متوسلا به مقبلا ليديه مدلكا جسده مالم تكن هناك سمات نفسية وتركيبة وعقيدة ومنظومة أخلاقية معينة مع أن الشعب العراقي يعاني أزمات الفقر والحرمان في الغالب منهم .

 

٤/ اعتبر الإمام الخامنئي في رسالته أن المرجعية الدينية في النجف هي السبب في دعم الزيارة الأربعينية وتوفير ظروفها وهي السبب في تعميق العلاقة بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي

 

5/ امتدح الحكومة العراقية والقوى السياسية والأمنية لكنه أنهى خطابه بما أسماه [[ ملحمة غزة ]] فقد ربط بين تحرك الشعوب الإسلامية في الأربعينية ومواكب الزوار وتقديم الخدمات وبين نصرة المظلوم في فلسطين

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