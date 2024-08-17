شنشنة اعرفها من اخزم

ارتكب الكيان الصهيوني مجزرة بقصف مدرسة التابعين فجرا عندما كان الفلسطينيون يقومون باداء صلاة الفجر جماعة ، وادعى الكيان ان بينهم عناصر من حماس ، هو ادعى وتبين كذبه ولكن في نفس الوقت تعرض افلام لعناصر الكيان وهم يستخدمون اسرى فلسطينيين عراة كدروع بشرية لتجنب استهدافهم من قبل حماس ، العالم يرى لكنه جبان .

سبق وان كتبت وقلت ليس من المنطق والعقل ان نكتب عن الاستهتار الامريكي ، فهو اصبح عالميا معروف ، ولا نتحدث مع الحكام العرب عن ما يجب عليهم ، ولكن حجتهم وحجة المتخاذلين ان الكيان الصهيوني قوة لا تقهر ، هاهو السابع من اكتوبر واكثر من ثلاثمئة يوم والكيان يقتل ابرياء والمقاومة تقتل جنوده ولم يحقق اي مطلب ذكره نتن ياهو ، وهو القائل في بداية الحرب ان شرطه ترحيل اهالي غزة الى سيناء ، وفشل طلبه واندحرت قواته ، ليطالب بالقضاء على حماس ، وهو اليوم ومعه امريكا رغما عن انفهم ينتظرون ما يقولوه السنوار ، وهذا يعني ان مطلبهم باء بالفشل ، وتغير الطلب لان يسمح لحماس بمغادرة غزة ، ولكن جاء الرد تدمير الميركافا وناقلة الاشخاص المحصنة ، وعاد ليطلب عدم السماح لحماس بحكم غزة وطلب بان تكون هنالك قوات عربية في غزة ، وفشل ايضا طلبه برد قوي من حماس ، وعاد ليراهن على المجازر بغية احداث فجوة بين الفلسطينيين والمقاومة الا انه فشل عندما يصر الفلسطيني بالرغم مما لحق به من دمار وتضحيات الا التمسك بالمقاومة ، وعاد النتن ليشرط تمسكه بالمعابر مع مصر رفح وفيلادلفيا وابو سالم ، وقصمت المقاومة ظهره في طلبه ليطلب اليوم بان لايكون المعبر بيد حماس .

انا فيما يخصني ومع الاعتذار لا اتابع مفاوضات الدوحة اليوم مهما تكن نتائجها فالايام الثلاثمائة قالت للحكام العرب لقد خذلتمونا اولا واثبتم بانكم عملاء وجبناء ثانيا، وعدم مؤازرة المقاومة يعود اما لعمالتكم الوطيدة للصهيوامريكية وان كان كذلك فقبلكم طواغيت باعتهم امريكا بثمن بخس لشعوبهم ، واما لاعتقادكم بانكم تخشون على شعبكم وهذا ترده المظاهرات التي خرجت تايدا لغزة وفي مصر حدثت اعمال قتل لصهاينة داخل مصر وعلى الحدود ، وفي الاردن خرجت عدة مظاهرات حاشدة في عمان وبقية المحافظات ، وان قلتم ان الكيان يملك قوة ردع فهاهو السابع من اكتوبر ليثبت لكم بانه فقاعات فقط ، واليوم صحيفة هاارتس قالت ان الكيان الصهيوني بيت من ورق .

واقول لايران وحزب الله قال الله في محكم كتابه "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ، قد تكون هنالك عناصر على غرار ابو موسى الاشعري في احباط عزيمتكم وانتم الواثقون من انتصاركم على العدو لكن في بعض الاحيان الظروف تحكم كالتي حكمت على الامام علي في صفين ، انا لا ابرر ما قد لا يكون هنالك رد فالاجواء العالمية مشحونة وهذا بحد ذاته انتصار لان العالم عمره ما كان يخشى جعجعة عبد الناصر والسادات وحتى الاسد وطاغية العراق واليوم يرتجف من ايران ولبنان واليمن والمقاومة في العراق .

ان ما تخشاه امريكا هي القرارات الاقتصادية والدبلوماسية التي تحتاج لشجاعة حاكم ليس لديه اي متعلقات في الخفاء مع امريكا ، مجرد قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وعدم التعامل بالدولار يكفي لاندحار محاور الشر ( امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والكيان ) ولكن هذه الخطوة ماذا سيترتب عليها لو اتخذها الحاكم ؟ لربما تقوم الادارة الامريكية بمصادرة اصولهم المالية المودعة في البنوك الامريكية ، وايضا تقوم بتمويل الدواعش للقيام باعمال ارهابية ضد شعوبهم ، هذه الاعمال الم تكن في حساباتكم ايها الحكام ؟ ان قلتم نعم فلم لم تحتوها تجنبا لهذا الظرف العصيب ؟ وان كانت ليست في حسابات فهذا يعني انكم حكام لا تستحقون الحكم او قد تتمكنون من معالجة وضعيتكم الان للمستقبل ، فالسابع من اكتوبر ليس الاخير والاغتيالات الصهيونية ليست الاخيرة وما تسمى بثورات الربيع العربي سيناريو اوباما فهي الاخرى مسلسلة لا زالت حلقاتها مستمرة .

التاريخ سيذكر ما جرى اليوم وسيذكر ان المقاومة السنية في فلسطين لم يقف معها الا الشيعة والاسوء من ذلك النفس الطائفي الخبيث لدى بعض الحكام ولا اعلم لماذا لم يساندوا المقاومة قبل لجوئها الى ايران حتى لا تكون لهم حجة ؟ ولكن العمالة والخيانة دائما تعتبر من مفردات السياسة اليوم .

كل ما تتناقله وسائل الاعلام هو خبر مكرر بصياغة جديدة للضحك على الذقون وهذه الاخبار اصبحت شنشنة صهيوامريكية طبقا للمثل شنشنة اعرفها من اخزم

تقول كولدمائير متى ما رايتم المسلمين يواظبون على صلاة الفجر جماعة فاعلموا انهم سينتصرون ، ولهذا تم قصف المصلين فجرا في مدرسة التابعين .