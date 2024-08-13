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غزة أغنت الباحثين عن وثائق للكتابة عن جرائم الكيان وتواطؤ الحكام


 

صدرت كثير من الكتب التي تعنى بجرائم الكيان الصهيوني ودسائس امريكا ويكتب مؤلفوها في المقدمة دائما عن كيفية حصولهم على وثائق تثبت صحة معلوماتهم ، وهناك كتب يكون مؤلفوها ممن اشتغل ضمن جرائم الكيان ودسائس الامريكان مثلا كتاب اوكار الشر و تعتيم وغيرها وما يخص الكيان الصهيوني صدرت كتب منها تفند تاريخية اليهود بالمنطقة واخرى تثبت جرائم الابادة والاستيطان واستخدام الاسلحة البيولوجية لتلويث مياه فلسطين التي يستخدمها المزارعون بغية ترحيلهم ومنهم من عرض وثائق صهيونية ترغم الفلسطينيين على التنازل عن ارضهم للصهاينة وهذه الوثائق هي عبارة عن استمارات صادرة عن الامم المتحدة لتتاكد ان الصهاينة لا يغتصبون الاراضي .

اليوم غزة اغنت كل من يبحث عن حقيقة الصهاينة ودسائس البيت الابيض فما عليه الا ان يتابع المواقع والفضائيات التي تنقل مباشرة جرائمهم .

ومهما يكن حتى وان اعترف العالم بجرائمهم وخرج بتظاهرات ضدهم وبالفعل خرجت مظاهرات ضد الكيان ثم ماذا ؟، اليوم حطت طائرة تحمل قنابل فتاكة من الوزن الثقيل بقيم قرابة اربعة مليارات دولار الى تل ابيب ، فماهي فائدة الاستنكارات ؟ البيت الابيض يعلم انه يضحك ويستهزيء بقيمة الانسان من مختلف الاديان ، البيت الابيض مركز تسويقي لمصطلحات الديمقراطية والعولمة وحقوق الانسان وما شابه ذلك ، انه لا يعنيه ما يجري .

ان ما قام به الكيان باغتيال قيادي في حماس في صور ومجزرة التابعين وتمويل البيت الابيض لهم هو ردة فعلهم متشنجة جدا على اختيار يحيى السنوار لقيادة حماس ، وهم يعلمون ان هذا لا يؤثر عليهم لكن لانهم متعطشين لدماء الابرياء من الفلسطينيين فكانت هذه حجتهم للابادة .

اما حكام العرب لا نستطيع ان نوجه لهم الكلام لانهم ليسوا من البشر وهم يرون جثث الاطفال في غزة هذا اذا كانوا يتابعون ما يجري على ارض فلسطين ، غدا التاريخ سيتحدث عن خيانتهم ، وليتحدث التاريخ ثم ماذا ؟، وما شاء الله لدينا ماساة في تاريخينا من خيانات واغتيالات وتشويه حقائق لكل ما له صلة بالانسان بعيدا عن ماهية الاديان ، قراناها واطلعنا عليها وحكمنا عليهم ماهو الاثر الذي ظهر عليهم ؟ لا يوجد العالم تخلى عن الضمير والشرف والحياء .

اقول لايران وحزب الله الكثير من الشرفاء ينتظر ردكم واذا ما كنتم تفكرون بصفقة خلف الكواليس فاعلموا سوف يندثر تاريخكم المشرف ضد الصهاينة .

انتم من صلب الاسلام وتعلمون ماذا يعني حسن العاقبة وسوء العاقبة الزبير وطلحة بكل وقفاتهم مع الرسول اخيرا قتلوا على سوء عاقبة ، والحر بكل وقوفه مع الامويين انتهى امره على حسن العاقبة ، وانا القاصر لا ذكرك بهذا فانتم اهل لذلك واسال الله ان ينصركم

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