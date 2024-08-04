توحيد الكلمة للقضاء على وحوش الصهاينة

في سفر اشعياء اعدوا لابنائهم مذبحة بذنوب ابائهم حتى لا يكبروا فيرثوا الارض وما عليها ولا نُعد سلبناهم حياتهم

نقول انه يجوز ارتكاب ذنب صغيرلمنع ضرر كبيرالشخص العاقل يرمي نفسه من السطح لينقذ حياته من الموت ( شريعة الملك شريعة قتل الاغيار تاليف الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسف اليتسور/ ترجمة محمود مندور و خالد سعيد )، ومن انتم حتى تقتلون وتدفعون الضررانتم اكبر ضرر وجودكم على الارض .

هذه ثقافة المرتزقة التي تسلطت واحتلت ارض فلسطين وما يحدث على ارض الواقع هو حقيقتهم الوحشية ضد الاسلام والسلام ، وقد تمادت كثيرا بجرائمها التي يقابلها عندما يقتل لقيط صهيوني في فرنسا او مواطن امريكي في مدرسة تقوم الدنيا ولا تقعد وترد بشتى الوسائل الارهابية غير المشروعة .

الان كيف سيكون رد الاخيار واصحاب الكرامة من حكام العرب وبقية شرفاء العالم؟ ، الا يوجد قانون دولي هم وضعوه ؟ ماهو دور روسيا والصين ؟

في العراق معادلة غريبة ، حكومتنا وكانها مكبلة بالتزامات خلف الكواليس لكن الشرف لا يكبل مهما كان السبب ، تخشى الحكومة على خفاياها قد تكون مضطرة لها كما هي الحال بتزويد الجار السيء الاردن بالنفط وهي لا تستحق ذلك اطلاقا لكن هنالك خفايا مع امريكا ، الان دور الشعوب الحرة ، في العراق لماذا لا نقوم بحراك سلمي لا نرغب بوجود امريكا سفارة وقواعد على ارضنا ، سيقوم بتحريك اقزامهم لارتكاب اعمال ارهابية ، اين هو الحشد الشعبي العقائدي ؟ مهما يترتب على هذا الاجراء فعلى الشعب العراقي ان يتحمل الحصار لانه من اجل كرامة على عكس حصار الطاغية .

امريكا لها بند سابع خاص بها كالسوط على رقاب الحكام عرب وغير عرب تستخدمه ضدهم ، وما قامت به الصهيونية من عملية اجرامية باغتيال اسماعيل هنية سيكون مصيركم غدا بنفس الاسلوب .

اليوم الشعب الامريكي لاسيما شباب الجامعات قاموا بمظاهرات عرت حقيقة البيت الابيض في تعامله الارهابي مع الشعب الفلسطيني .

نعم ننتظر الرد من ايران وبدورنا نسالهم اكثر من مرة حدث اختراق للامن الايراني لماذا هذه الثغرات ؟ وبالنسبة لحزب الله فانكم استطعتم الحفاظ على مخازن ومصانع تسليحكم الا تستطيعون الحفاظ على قادتكم ؟ طبعا لا يستبعد هنالك خونة من الداخل وهذا تكرر فالمطلوب تغيير الخطط هذا اولا ، وثانيا نريد ان نرى ثمار الهدهد الذي جاءكم باهداف حيوية وان كان الافضل مقرات عمل الاقزام الصهيونية في حكومتهم في تل ابيب.

انا ارى يجب ان يصدر بيان مشترك لمحور المقاومة يمهل المستوطنين يوم يومين اسبوع لمغادرة الارض المحتلة خلال والا سيكونون تحت مرمى الصواريخ والمسيرات .

الاستنكارات والتهديدات ليس لها اثر نريد العمل على ارض الواقع ، ولتعلم الاردن ومصر ان الكيان الصهيوني اليوم في اسوء حالاته فان تحرك ضمير حاكميهما سيكون هنالك كلام اخر ، سوريا ننتظر منها عمل . ولماذا لا تفعل لجنة مقاطعة كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني ، فالعراق ممن يخشى لو طلب من الدول العربية التي لها علاقات مع الصهاينة بغلق سفاراتها ؟

الكيان الصهيوني يعمل من اجل تثبيت نبوءات توراتهم المحرف حتى يحقق للصهيونية المسيحية علامات ظهور مسيحهم الدجال حسب قراءتهم

واخيرا اتمنى لو المواكب التي تتجه صوب كربلاء ان تتجه صوب المنطقة الخضراء لتسحق باحذيتها سفارة امريكا ان لم تغلق وتغادر العراق