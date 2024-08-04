المقالات

توحيد الكلمة للقضاء على وحوش الصهاينة


 

في سفر اشعياء اعدوا لابنائهم مذبحة بذنوب ابائهم حتى لا يكبروا فيرثوا الارض وما عليها ولا نُعد سلبناهم حياتهم

نقول انه يجوز ارتكاب ذنب صغيرلمنع ضرر كبيرالشخص العاقل يرمي نفسه من السطح لينقذ حياته من الموت ( شريعة الملك شريعة قتل الاغيار تاليف الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسف اليتسور/ ترجمة محمود مندور و خالد سعيد )، ومن انتم حتى تقتلون وتدفعون الضررانتم اكبر ضرر وجودكم على الارض .

هذه ثقافة المرتزقة التي تسلطت واحتلت ارض فلسطين وما يحدث على ارض الواقع هو حقيقتهم الوحشية ضد الاسلام والسلام ، وقد تمادت كثيرا بجرائمها التي يقابلها عندما يقتل لقيط صهيوني في فرنسا او مواطن امريكي في مدرسة تقوم الدنيا ولا تقعد وترد بشتى الوسائل الارهابية غير المشروعة .

الان كيف سيكون رد الاخيار واصحاب الكرامة من حكام العرب وبقية شرفاء العالم؟ ، الا يوجد قانون دولي هم وضعوه ؟ ماهو دور روسيا والصين ؟

في العراق معادلة غريبة ، حكومتنا وكانها مكبلة بالتزامات خلف الكواليس لكن الشرف لا يكبل مهما كان السبب ، تخشى الحكومة على خفاياها قد تكون مضطرة لها كما هي الحال بتزويد الجار السيء الاردن بالنفط وهي لا تستحق ذلك اطلاقا لكن هنالك خفايا مع امريكا ، الان دور الشعوب الحرة ، في العراق لماذا لا نقوم بحراك سلمي لا نرغب بوجود امريكا سفارة وقواعد على ارضنا ، سيقوم بتحريك اقزامهم لارتكاب اعمال ارهابية ، اين هو الحشد الشعبي العقائدي ؟ مهما يترتب على هذا الاجراء فعلى الشعب العراقي ان يتحمل الحصار لانه من اجل كرامة على عكس حصار الطاغية .

امريكا لها بند سابع خاص بها كالسوط على رقاب الحكام عرب وغير عرب تستخدمه ضدهم ، وما قامت به الصهيونية من عملية اجرامية باغتيال اسماعيل هنية سيكون مصيركم غدا بنفس الاسلوب .

اليوم الشعب الامريكي لاسيما شباب الجامعات قاموا بمظاهرات عرت حقيقة البيت الابيض في تعامله الارهابي مع الشعب الفلسطيني .

نعم ننتظر الرد من ايران وبدورنا نسالهم اكثر من مرة حدث اختراق للامن الايراني لماذا هذه الثغرات ؟ وبالنسبة لحزب الله فانكم استطعتم الحفاظ على مخازن ومصانع تسليحكم الا تستطيعون الحفاظ على قادتكم ؟ طبعا لا يستبعد هنالك خونة من الداخل وهذا تكرر فالمطلوب تغيير الخطط هذا اولا ، وثانيا نريد ان نرى ثمار الهدهد الذي جاءكم باهداف حيوية وان كان الافضل مقرات عمل الاقزام الصهيونية في حكومتهم في تل ابيب.

انا ارى يجب ان يصدر بيان مشترك لمحور المقاومة يمهل المستوطنين يوم يومين اسبوع لمغادرة الارض المحتلة خلال والا سيكونون تحت مرمى الصواريخ والمسيرات .

الاستنكارات والتهديدات ليس لها اثر نريد العمل على ارض الواقع ، ولتعلم الاردن ومصر ان الكيان الصهيوني اليوم في اسوء حالاته فان تحرك ضمير حاكميهما سيكون هنالك كلام اخر ، سوريا ننتظر منها عمل . ولماذا لا تفعل لجنة مقاطعة كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني ، فالعراق ممن يخشى لو طلب من الدول العربية التي لها علاقات مع الصهاينة بغلق سفاراتها ؟

الكيان الصهيوني يعمل من اجل تثبيت نبوءات توراتهم المحرف حتى يحقق للصهيونية المسيحية علامات ظهور مسيحهم الدجال حسب قراءتهم

واخيرا اتمنى لو المواكب التي تتجه صوب كربلاء ان تتجه صوب المنطقة الخضراء لتسحق باحذيتها سفارة امريكا ان لم تغلق وتغادر العراق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توحيد الكلمة للقضاء على وحوش الصهاينة
تهيئة محتوى الخطابة و المصادر الورقية و الرقمية
نتنياهو: (مش كل البِرَمْ لسيس)..!
الاغتيالات هو منهج واسلوب ....... الضعفاء واسلوب الغادرين ؟
النصر معقود لمجاهدي الحرب الذكية لتحرير فلسطين..!
نهاية ابطال ونهاية اشرار
محور المقاومة وإسرائيل والجرح النفسي قبل الرد العسكري..!
الانهزام النفسي والمعنوي للصهاينة: جرائم الاحتلال وإحباطات القيادة
مستجدات الرد على الكيان الصهيوني..!
صمت الحكام العرب والإعلام الحكومي أمام استهداف الشرف العربي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك