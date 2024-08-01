عاجل : إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
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هكذا نقرأ اغتيالات قادة المقاومة الاخيرة


1-ان اسرائيل سبق ان اغتالت اكثر من عشرين قائدا بالمقاومة الفلسطينية فازدادت المقاومة قوة وصلابةوتطورا  

2-فصائل المقاومة ليست تنظيمات  تعتمد الفردية والرمزية في ادارة عملياتها انما تمتلك ايديولوجية وتنظيمات سياسية وعسكرية وانتخابات دورية في مواقيت وتحترم اليات عملها ،وحين يستشهد قائد يرتقي اخر مكانه وبمواصفات متقاربة .

3-ان الفشل العسكري الميداني للجيش الصهيوني في معركة طوفان الاقصى وحراجة موقف القيادات السياسية دفع باسرائيل ان تختار طريق الاغتيالات علها تبعث الحيوية في وضعها السياسي والعسكري .

4-ان سيناريو الاغتيالات لقادة المقاومة تم تحضيره خلال زيارة نتنياهو الى الولايات المتحدة الاخيرة والتي تم فيها الاتفاق  (سيناريو الاغتيالات مقابل دعم

اللوبي الصهيوني للحزب الديمقراطي) في الانتخابات الاميركية المقبلة .

5-احتفل الصهاينة بماكان من اغتيالات ولكن ازدادوا قلقا على مستقبلهم وحياتهم ومصيرهم حيث عليهم ان ينتظروا ليالي اكثر قسوة من (ليلة المسيرات ).

6-اعلان ايران بان امريكا وراء حادثة اغتيال هنية جاءت بسبب دنو البارجة الاميركية ايزنهاور من المياه الاقليمية الايرانية بالخليج .

7-تنوع الاغتيالات في العراق وايران ولبنان  وغزة (محاولة اغتيال محمد ضيف )يساعد على توحيد محاور  المقاومة اكثر .

8-الاغتيالات لم تغير من معادلات المعركة حيث كل شيء باق حيث كان ولم يتغير ،ومااضيف هو رشة معنوية في مساحة نتنياهو السياسية ،ستعجل بحذفها مجموعة الرد القادمة وقلق الايام المقبلة .

9-لاشك ان محاور المقاومة لابد ان تعيد النظر بالياتها  الامنية للحفاظ على قياداتها كما على القيادات مراعات التوصيات لان خسارة قائد مقاومة ليس بالامر الهين .

10-عمليات الاغتيال مذمومة لدى شعوب الارض ،لانها بعيدة عن قيم الحرب واخلاقها ،لذا فان العالم لايعتبرها ضربا من الشجاعة .

11-عندما حاول بعض الاعلام الاميركي ان يحمل ايران مسؤولية اغتيال المرشح الاميركي (ترامب) رده اعلاميون اميركان بالقول (هذا ليس منهج ايران مع خصومها)

12-نتنياهو يبحث عن نصر وهمي لدعم  وضعه السياسي والعسكري وسينقلب عليه بعد ايام .

13-ستحاول امريكا ان ترسل عملاءها من اوربا ودول الخليج للتخفيف من ردة الفعل واعطاء امتيازات وهمية لدول محاور  المقاومة منفردة ،وستتوالى الزيارات تباعا وستضغط مصر وقطر (باوامر امريكية ) على حماس لقبول (هدنة )عل ذلك يقلل من حماس الثار من قبل ايران ولبنان والعراق .

14-اغتيال شخصية مقاومة فلسطينية بحجم اسماعيل هنية داخل (عميدة المقاومة )ايران تحتاج الى وقفة حيث ايران تستعد لمواجهات كبيرة مع اميركا 

فكيف كان هذا الخرق الامني ؟ ثم انه جاء بعد حادثة الرئيس الراحل  رئيسي التي مازال الجدل فيها قائما .

15-السيد الخامنئي اكد ان الرد سيكون (قاسيا )وان اسرائيل هي التي قربت مواعيد  عقابها ..لذا حتما فان الرد يحتاج الى وقت  للتحضير قد يصل الى عشرين يوما على الاقل ….والسؤال ؛-ماذا لو نجحت المفاوضات بين حماس والصهاينة :-هل سيتنازل اصحاب الثار عن ثارهم ،رأفة  باهل غزة ؟لانعتقد ذلك .!

16-ايران حملت امريكا مسؤولية الاغتيالات ،،ترى مانصيب امريكا من الثأر وماذا عن اعتراف امريكا بحادثة قصف الحشد بجرف الصخر ؟ وماذا عن ثأر حزب الله لبنان لدم احد كبار قياداته ؟

17-حتما الشعب الايراني منزعج من اغتيال هنية على ارض بلاده ويتساءل  عن سر هذا الخرق الامني ..مثلما تساءل  من قبل عن الاغتيالات التي طالت علماء 

نووي ويحتاج الى رد يسد عليه كل هذه التساؤلات .

18-السيد القائد الخامنئي قال (الثأر للشهيد هنية واجبنا )واكد ان (هنية كان ضيفنا )بمعنى حتى لو كان رد احد محاور المقاومة قويا وفاعلا لايغني عن ثار ايران 

في الثار لنفسها ولكرامة شعبها .

19-حتما سيكون هناك تنسيق مشترك بين محاور المقاومة في اي اجراء .

 

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