المقالات

حكايات من جهاد المعرضة


 

عندما يصطدم المجاهد بتراجع قائده فانه يشعر كان مخدوعا بل يتغير تغيرا تاما ويبدا بكراهية المثل والمبادئ.

اتذكر كنت اقرا كتاب للسيد صلاح شبر عبارة عن مجموعة مقالات له ذكر قصة عراقي وزوجته الحامل جاءوا الى كندا طلبا للجوء الانساني وكان المواطن العراقي معه ورقة كتب عليها قيمة عدد من البنادق كلاشنكوف ولمن تعود فاتهمته السلطات الكندية بالارهاب وقررت اعادته الى العراق وفي حال الاعادة يعني الاعدام على يد الطاغية ، سعى له السيد صلاح شبر واوكل له محامي يهودي حاذق تمكن هذا المحامي من تبرئة المواطن العراقي واصبح حديث الاعلام الكندي .

غايتي من القصة ان الورقة التي كانت مع المواطن العراقي كتب عليها بنادق اخوته المجاهدين بعد خذلان ابطال الانتفاضة في العراق التي تركوها عنده وقام ببيعها ليعرف حصة كل شخص كم وجمع ماله وقال للجهاد باي باي بعد ان تركوه وحيدا في الجبهة ضد البعثيين .

على غرار هذه القصة المؤلمة هنالك قصة مؤلمة وقاسية اكثر يرويها مختار الاسدي في كتابه الصندوق الاسود عن المعارضة في ايران قبل السقوط يقول :

ذات يوم وفي خضم مشروع مخطط لتنفيذ عملية استشهادية داخل العراق على غرار تلك العمليات الجبارة الخالدة التي نفذها المجاهدون الاستشهاديون الخالدون الابرار مثلا ابو بلال ـ تفجير وزارة التخطيط التي افشلت مؤتمر عدم الانحياز ـ ، ابو مريم ـ تفجير السفارة العراقية في بيروت ـ ، ابو اباء ـ بطل القوة الجوية والاذاعة والتلفزيون ابان الحرب العراقية الايرانية ـ، ابراهيم سليمان ـ بطل مديرية الامن العامة في قلب بغداد ـ، وغيرهم .

كان الجماعة ( اي جماعة هذا الرجل الذي يحكي الحكاية ) بحاجة الى تاير للسيارة المزمع تنفيذ العملية داخل العراق ولم يكن هذا التاير موجودا حينها الا عند صاحب السماحة او السعادة ومحفوظ كـ (تاير) خاص اي احتياط في سيارته الفاخرة .

وبعد ان بذلت جهودا مضنية للحصول على تاير من السوق السوداء تعذر الحصول عليه ، فجاءت الكارثة ان يُلتمس من صاحب السماحة باعارة التاير لتنفيذ العملية.... المفاجاة الكبرى والرزية العظمى ان صاحب السماحة رفض اعارة تاير سيارته الاحتياط الخامس وهو يمتلك عدة سيارات لتمشية اموره ، ولم يتورع في تسجيل ملاحظة استفهامية كبرى لبشر يقدمون ارواحهم رخيصة لدينهم وقضية شعبهم .فيما يرفض المحروس بكل صلف التضحية بالتاير الخامس في اقدس واشرف عملية استشهادية

عقب الراوي غاضبا ان سماحة السيد يضحي بخمسة اشخاص للشهادة ولا يضحي بتاير سيارته الخامس فقرر من تلك اللحظة ترك العمل الجهادي والعمل كاسب في بازار طهران

يقول مختار الاسدي بعد ان صعقت بهذه الحكاية التمسني الا اذكر اسمه الا بعد موته ، ودعاءه سبحانه بعدم تمكين هؤلاء من الانتصار وتذوق طعم الظفر في عراق المساكين والمستضعفين والمتاجرة بارواحهم ودمائهم وكرامتهم ، اي حتى لو بقي طاغية العراق عقدا اخر من السنين يعبث بارض علي والحسين فسادا وكان تبريره لهذا المجرم الطاغية بانه سيجني ببقائه على المسلمين فقط ولا يتحمل الاسلام وزر جناياته ، فيما سيتحمل الاسلام والمسلمون وزر جنايات هؤلاء اذا تمكنوا من عراق المقدسات وتحكموا او حكموا باسم الاسلام ( 1/ 139 ـ 141)

ما صعقني وهزني من الاعماق هو ما قاله هذا المجاهد ان الطاغية يجني على المسلمين اما هؤلاء الذين هم الحكام الان يجنون على المسلمين والاسلام لا اعلم هل هو واقعنا اليوم ؟ الجواب للقارئ الكريم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قِيَمٌ من قِدر "القيمة"..!
عندما لا يعترف الخاسر بهزيمته
حكايات من جهاد المعرضة
تعديل قانون الاحوال الشخصية ... بين القبول والرفض
غري غيري فغرت اليهود
كتب لا يجوز ان يقراها العامة
لابد من تنظيف البيت الفلسطيني
قانون الأحوال الشخصية بين الحقيقة وتضليل
أوستن يكشف زيف ادعاءات الحكومات العراقية المتعاقبة
لو كان لهم خطاب في نفس التوقيت
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
فيسبوك