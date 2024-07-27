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لو كان لهم خطاب في نفس التوقيت


 

من المؤكد ان جرائم الابادة بحق الشعب الفلسطيني تتصدر اخبار اغلب وسائل الاعلام ، وهذا يتبعها متابعة كل ما له علاقة بهذه الابادة ، وهنالك شخصيات معينة استحوذت على الاهتمام الاعلامي والمتابعة الجماهيرية لها ، ونستطيع ان نقول ابو عبيدة الناطق باسم القسام ، والقائد يحيى السريع واولهم السيد حسن نصر الله ، واما كل قيادات الحركة الصهيونية لا يتابعها الا القلة القليلة واكثر بقليل لقضاء الوقت ما يصدر من البيت الابيض .

لان اغلب وسائل الاعلام مملوكة لعناصر صهيونية فهي من تروج لنتن ياهو سواء بتصريحاته او رحلته الى بلدهم ام الارهاب البيت الابيض ، وفي محاولة بائسة تجميع مجموعة يهودية مناصرة للصهيونية للحضور في الكونغرس لتمثيل سيناريو التصفيق .

وهنا كم كنت اتمنى ان يكون لاحد الثلاثة تصريح او خطاب وليس فقط فلم الهدهد الثالث الذي اظهر حتى دورات المياه في القاعدة الصهيونية الجوية المخصصة للعمليات ضد لبنان وسوريا ، الفلم اخذ حيزا من اهتمام متابعي الابادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني اضافة الى المظاهرات الحاشدة قرب الكونغرس ضد زيارة نتن ياهو ، ولكن اجزم لو كان لاحد الثلاثة خطاب في نفس وقت خطاب الوحشية لنتن ياهو لكان الاهتمام الاعلامي لهم اكثر من مسرحية الكونغرس

ومثل هؤلاء الوحوش الصهاينة لا يلتفتون لمن يبغضهم لانهم ضمن توارتهم وبالاتفاق مع الصهيونية المسيحية انهم شعب الله المختار ويحق لهم ان يفعلوا ما يشاءون ولا يرضخوا لاي قانون دولي حتى قانون محكمة العدل الدولية هذا حسب ما ذكرته غريسي هالسل في كتابها النبوءة والسياسة ووفق مصادر موثقة وليس تحليل واستنتاج .

ان العالم اليوم اصبح على اطلاع تام بما تقوم به الحركة الصهيونية وان هنالك شعب اسمه فلسطين ووطن اسمه فلسطين وعلم يعود لفلسطين ، ففي الوقت الذي كان العالم لا يعرف ان هنالك دولة اسمها فلسطين اصبح بعد السابع من اكتوبر يعرف هذا التاريخ المغيب ، من يجروء الحديث او مجرد ذكر اسم فلسطين في البيت الابيض او مجلس العموم البريطاني ليسارع اللوبي الصهيوني بطرده من دائرة الحكم حتى ولو كان رئيس البيت الابيض ولنكسون وفورد وبوش الاب سوابق في هذا المجال وباعتراف كارتر في اخر لقاء له من على القنوات الامريكية بان البيت الابيض خاضع لايباك الصهيونية

الان داخل البيت الابيض عندما يتحدث بايدن يظهر من يرتدي الكوفية ويرفع العلم الفلسطيني ويقول له انت مجرم وفلسطين حرة ، داخل البرلمان الفرنسي عندما منعوهم من ادخال العلم الفلسطيني قام مجموعة من الاعضاء بارتداء قمصان بلون العلم الفلسطيني والجلوس بشكل لوحة استعراضية تظهر العلم الفلسطيني .

متحدثة اوربية تهجمت على الفلسطينيين واذا بمواطن اوربي ياتيها كالصقر الطائر عندما ينقض على فريسته من خلف المكتب ليوقعها ارضا ويركلها ركلا ، واما ما حدث في جامعات العالم ابتداء من الامريكية فانه ضوء بارق سببه وقود السابع من اكتوبر .

مهما يبث التلفزيون الصهيوني وحتى القنوات الامريكية من افلام واخبار فان العالم يعلم انهم يكذبون ويكفي المقاومة الشرف وكل الشرف بامكانياتها ودعم ايران فقط تقف الصهيونية وبدعم امريكي بريطاني الماني فرنسي عربي ضد هؤلاء الفرسان في غزة انها العقيدة والتاريخ الاصيل .

 

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