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لماذا لا يقصفونهم بالمثل


 

كثيرا ما اتساءل مع نفسي لماذا لا يتم قصف تل ابيب وجعلها خراب على غرار ما قامت به القوات الصهيونية في غزة ؟ لماذا لا يتم توجيه انذار الى المستوطنين بالعودة الى اوطانهم ومنحهم مدة معينة وبعدها اعذر من انذر والبدء بقصف المستوطنات تساءلت كثيرا اليست القبة التي تتبجح بها امريكا والصهاينة اثبتت فشلها امام الصواريخ والمسيرات التي وجهتها المقاومة وايران الى اراضينا المحتلة ؟.

واذا تاتيني البشارة بالطائرة المسيرة اليمنية ( يافا ) بانها ضربت تل ابيب بالقرب من السفارة الامريكية ـ اول الغيث مطر ـ وفي الجانب الاخر فقد اعلن السيد حسن نصر الله بانه سيتم التصعيد بالمثل ، هذا الكيان لا يفهم الا الوحشية لانه يقوم باعمال وحشية .

اما مسالة الرد على اليمن فانا اجزم انه رد امريكي بثوب صهيوني وبمساعدة خونة العرب وهو لا شيء امام ارادة اليمن فقد سبق للجارة السعودية والامارات وبمساعدة الدعم اللوجستي الامريكي قصفوا اليمن بما هو اسوء من قصف الحديدة الاخير المزعوم بانه صهيوني .

ليس هذا فقط بل ان هنالك الجديد ما بعد يافا وما بعد هدهد وما تتوعد به المقاومة تنفذه ويعلم الصهاينة ان المقاومة صادقة بما تتوعد به ، وبالمقابل يخرج لنا مسؤولو الكيان الصهيوني ليتحدثو عن قصفهم ومجازرهم بحق الابرياء في فلسطين مدعيا انه استهدف حماس واذا به يتعرض لكمين يفقد بها ارواح جنوده .

المسالة ليس مسالة احتلال المسالة مسالة تحقيق نبوءة فاسدة ترسخت بعقول الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية والان ما تقوم به الصهيونية هي تنفيذ للصهيونية المسيحية التي تعتبر الحرب والدمار من علامات ظهور المسيح وهذه الحرب تتجنبها امريكا في بلادها لتجعلها في فلسطين وتدعمها باقوال توراتية انجيلية محرفة مثلا ـ محرقة هرمجدون النووية ـ وفي اعتقادهم ان بعض حكام العرب الخونة سيساعدهم على تحقيق هذه النبوءة لكن جاءت ايران واليمن ولبنان والعراق لتعترض هذه المؤامرة

وبالرغم من الفلتة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية فانها سابقة خطيرة باتجاه نسف معاداة السامية التي تتبجح بها الصهيونية والدول الداعمة لهم .

الحمقى فقط يتابعون التصريحات الصهيونية وتصريحات البيت الابيض لانها لا سيما وزير خارجية امريكا مضحكة لا يصرح بها حتى الاغبياء، ومن يعول على الصفقة كما تدعي امريكا فانه واهم وكم اتمنى ان يصدر بيان عن حماس يتراجع عن كل التسهيلات التي قدمها من اجل غزة ، الكيان الصهيوني دولة ليست لها مصداقية ولا تلتزم باي تعهد والقران يؤكد كثيرا على ان اليهود ناكثو العهود ، يحدثون المجازر بحق الابرياء ويخرج مسؤولو البيت الابيض ليصرحوا بانهم قالوا للصهاينة تجنبوا قتل الابرياء والى الان استشهد قرابة 40 الف فلسطيني ، الا تستحون عندما تظهرون على الشاشات وتتحدثون بهكذا خزعبلات ؟

اليمن نحن ننتظر وانتم من عودنا على قوة الايمان والعقيدة والبشارة ، ولا ابالغ بل هي الحقيقة اليمن هي الدولة الوحيدة في العالم ذات سيادة وقرارها بيدها فقط

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