المقالات

الانهيار ايما سكاي (3)


 

طبعا في هذا الكتاب تحدثت الكاتبة بكل صدق وامانة عن طبيعة عقول الامريكان وانهم مجرد تسويق افكار للعالم العربي دون ان يؤمنوا بها بل يستهزؤون بمن يعمل بها مثلا على سبيل المثال عندما التقى بريمر بضباط كبار من الجيش العراقي السابق قال له احدهم الم تستطيع ان تحترم الجيش المهزوم وتحافظ على كيانه وكرامته ، فلم يجيب ، وبعد خروجهم سالته الكاتبة عن عدم رده ، فقال بريمر نحن نؤمن بالحرية وله الحرية ما يقول.

انها مهزلة امريكية طبعا وهنالك موقف اخر عندما التقى ببعض الشيوخ في القصر الجمهوري قال له احد الشيوخ لا يحق لك ان تجلس على مكتب رئيس العراق ، فما كان منه الا ان جلس الى جانبهم وبعد خروجهم عاد ليجلس على مكتب الرئيس .

تقول " في نهاية 2008 انتقلت السفارة الامريكية الى بنايتها الجديدة على الطراز الستاليني فيها كل شؤونهم مدارس اسواق مطاعم صالات رياضية وكل احتياجاتهم هم وعوائلهم وهي الاكبر في العالم" ص416 .

هل سفارة كل دولة في اي دولة تكون بهذا الشكل ، واذا كانت امريكا ترانا ارهابيين انسحبوا واقطعوا علاقاتكم الدبلوماسية مع العراق حفاظا على ارواح دبلوماسييكم ؟

وهنا الفرية الثالثة لامريكا على ايران حيث " عرض اوديرنو صورا لطائرة استطلاعية ايرانية سقطت نتيجة خلل ميكانيكي بعد ان عبرت الاجواء في محافظة ديالى فقال له المالكي اكيد كنتم على علم بهذه الطائرة ورصدتموها اجاب الجنرال بالتاكيد رصدناها واصبناها لتسقط فرد المالكي مبتسما اذن لم تسقط بسبب عطل ميكانيكي انما انتم من اصابها واسقطها فرد عليه اوديرنو لقد اصبنا الطائرة لكن الاصابة تسببت في عطل ميكانيكي وهو مما ادى الى سقوطها واخذ الرجلان يضحكان" ص 422

بعد ان كشف كذبته المالكي لم يكن لديه الا ان يضحك ، وبالمناسبة كررت ايمي اكثر من مرة تفجير عبو ناسفة صناعة ايرانية ما تقوله هذا قالوه لها الامريكان وهي لم تر اطلاقا عبوة ناسفة كتب عليها "سخت ايران " وهل ايران التي ضحكت على امريكا بتقرير اسلحة الدمار الشامل كما ذكرتي تكتب على عبوات ناسفة تصدرها للعراق اسمها ، العبوة الناسفة اصبحت اسهل من صناعة استكان شاي فيه كثير من السكر .

ذكرت ان " السفير هيل طلب زراعة الارضية الترابية بالاعشاب الخضراء لانه يريد ان يمارس لعبته المفضلة كرة الاكروس وهو يقول علنا انه لا يحبذ العمل في العراق ولا يستلطف العراقيين"ص 453

الرجل صريح وعبر عن رايه بانه لا يستلطف العراقيين افضل من المنافقين بوش وجماعته

قال بايدن لي بانه اجرى اتصالا بالمالكي وعلاوي لتحديد سقف زمني للاتفاق واذا لم يتفقا يستبعدا كليهما عن المنصب وتتاح الفرصة لغيرهما ، ولكنه اي بايدن اخبر المالكي بان الولايات المتحدة ستدعمه في تشكيل الحكومة الثانية واخبر علاوي عليه ان يقبل ببقاء المالكي ص 482

عند استفسارها من بايدن لماذا تدعمون المالكي بينما علاوي هو من فاز بالانتخابات قال لها بايدن ان ال غور فاز بانتخابات 2000 في امريكا الا ان بوش اخذ الحكم المصلحة تقتضي ص 488

يعني بين معقوفين الانتخابات مهزلة ، والدليل انها لم تتطرق لانتخابات 2006 التي فاز بها ابراهيم الجعفري الا ان كوندليزا رايس وجاك سترو جاء مسرعين لبغداد لمنع تسلمه منصب رئيس الوزراء .

كثيرا ما نعتت المالكي بالطائفي ولست بصدد الدفاع عنه ولكن الم تذكر الكاتبة انه طلب اعادة تعيين ضباط الجيش العراقي السابق عندما التقت بالدكتورة باسمة واللواء ابو محمد مستشاري المالكي ؟ الم يعيد البعثيين الى مناصبهم الوظيفية ومن لا يرغب يحال على التقاعد وياخذ كل حقوقه ؟ هنالك حوادث لم تتطرق لها مثلا الحديث عن رافع العيساوي ام يكن مع مخيمات الرمادي التي كانت تمول من دول الخليج عبر الاردن ؟

لماذا لم تتطرق لاحداث النجف سنة 2004 ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لا يقصفونهم بالمثل
ايران تنسف نبوءة هرمجدون
انصفوا نهضة الحسين عليه السلام
الثورة الحسينية و الأسس النهضوية
الى أصحاب الممارسات الدخيلة .. تجنبوا كل قول وفعل يقلل من أهمية ثورة عاشوراء
الانهيار ايما سكاي (3)
الانهيار ايمي سكاي (2)
الانهيار... ايمي سكاي (1)
نتن ياهو لاتنسى الوعد الصادق في 13 أبريل 2024
النواصب يخافون من اسماء اهل بيت النبي (ص) السعودية والكويت انموذجا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك