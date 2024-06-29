سيناريو واخراج ايباك

مسرحية خلافات بايدن ونتن ياهو مع بعض الممثلين الكمبارس اخذت حيزا في الاعلام وهنالك من يمني النفس بان تشتد الخلافات بينهما وستنتهي المسرحية بالصلح وعاشوا عيشة سعيدة .

سنة 1985 عندما اختطفت الطائرة الامريكية وهبطت في بيروت ايام انتشار القوات السورية في لبنان ، كان شولتز في واشنطن والقائمة بالاعمال الامريكية آيريل غلاسي في دمشق يعرفان ان حافظ الاسد قد بذل جهودا شاقة لانهاء ازمة اختطاف طائرة الـ TWA وقد اعدت وزارة الخارجية الامريكية رسالة شكر كي يبعث بها ريغان الى الاسد ولكن .... انتبهوا جيدا ... ولكن الكولونيل اوليفر نورث و هوارد تيتشرـ من فريق ايباك ـ استبدلا نص تلك الرسالة نصا اخر وضعاه باسلوب يكاد يكون مهينا ، وقد غضب الاسد غضبا شديدا وعندما ضغط على ريغان ليتصل بالاسد هاتفيا كانت نفس رسالة نورت تيتشر امام الرئيس ريغان فقراها على الهاتف وبذلك زادت الاهانة تعقيدا ( حافظ اسد والصراع في الشرق الاوسط / باتريك سيل ص/674)

لاحظوا ان الرئيس لا يعلم ماهية الرسالة وعندما علم بانها مهينة عاد وقراها مرة اخرى وعندما علم اخرس ولم يقل شيئا ، فمن اين جاءت هذه الجراة لنورت وتيتشر في تغيير رسالة يقراها رئيس البيت الابيض ؟ من هو المسؤول عنهما ؟ انها ايباك التي تخرج الان مسرحية خلافات بايدن ونتن ياهو .

هؤلاء هما اي امريكا والصهيونية بؤرة الارهاب في العالم ولست انا من اقول ولكن اعمالهم الارهابية وباقرارهم والممثل نتن ياهو كان له تاليف تمثيلية سنة 1986 في نيويورك بعنوان " الارهاب كيف يستطيع الغرب ان ينتصر " انه كتاب من تاليفه لاقى استحسان ايباك فعملت على ان يكون تمثيلية على ارض الواقع والممثلون من امريكا والكيان الصهيوني وقد ظهر عنوان " الحملة الصليبية لمكافحة الارهاب " انها بالضبط كما يقال الكلام صفة المتكلم ، من هذا المنطلق يريدون اتهام الاخرين بالارهاب بينما اعمالهم كلها ارهابية ومنها مثلا في نفس السنة اخرجت ايباك الفصل الاول من تمثيلة نتن ياهو حيث قامت المخابرات الامريكية والصهيونية بتفجير سيارة لاغتيال السيد محمد حسين فضل الله ادت الى قتل 80 لبناني وجرح 200 اخرين وقد نجا السيد ، الفصل الثاني كانت غارة بثمان طائرات اف 16 قصفت مقر فتحفي تونس لقتل ياسر عرفات فقتلت 56 فلسطيني وجرحت 100 وعندما علم ريغان تغاضى عن الحادث ولم يعقب لان دوره بالمسرحية هكذا ، والفصل الثالث في ليبيا عندما ظهر الجاسوس الايراني العميل مانوشير غربا نيفار بتضليل الكيان الصهيوني وامريكا بان للقذافي دور في تمويل المقاومة فقاموا بقصف منزله الذي لم يكن فيه وقتلوا عشرات من الليبيين .

يقول المؤلف باترك سيل ان اعمال المقاومة للدفاع عن اراضيهم تعتبر ارهاب من وجهة نظر الصهيوامريكية بينما اعمالهم الارهابية تعتبر مشروعة ودفاع عن النفس .

اعود لغزة الجريحة ولكنها الصامدة مهما فعلتم من جرائم فانها ستبقى نقطة بارقة في التاريخ ونقطة عار في جبين بايدن ونتن ياهو ، تخيلوا يريد النتن اسلحة من امريكا بعد اكثر من ثمانية اشهر للقضاء على عشرات المقاومين اية قوة يمتلكها هؤلاء المقاومون الاشاوس لدرجة احتياج الكيان الصهيوني الى اسلحة حديثة وفتاكة لمواجهة المقاومة .

مسالة الخلاف بين نتن ياهو وبايدن هو مسالة كوميدية بالنسبة لهم يضحكون على من يصدقهم ويعتبرها السذج ممن يتابعها انها حقيقة ، هؤلاء نسخة طبق الاصل من جرائم شارون وبيغن وريغان وفيليب حبيب وسعد حداد وبشير الجميل بداية الثمانينات عندما قتلوا الابرياء والمدنيين في لبنان وعندما عرضت الصحفية الايطالية اوريانا فالاتشي صورة جثث الاطفال مقطعة على المجرم شارون تاسف جدا وقال انه لا يعلم بها ، انت على من تضحك يامجرم يامن نهايتك اصبحت اسوء من نهاية فرعون ولم يتعظ بها من جاء من بعدك . ولو كان في وقتها فضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي لرايتم جرائمهم في لبنان طبق الاصل في غزة اليوم

ايباك : جماعة رعاية المصالح الصهيونية في امريكا تتالف من سيناتور، وزير ، مدير عام، ضابط مخابرات، سفير ، عامل تواليت ، من كل شيء يؤدي دوره الخياني في امريكا رغما عن انف البيت الابيض ، الا يكفي ان الكيان الصهيوني قصف السفينة الامريكية ليبرتي على سواحل البحر الابيض قبالة غزة سنة 67 التي جاءت لتدعم الصهيونية وقتلوا طاقم وجنود السفينة الامريكيين فاصدر البيت الابيض تعليماته كل من يتهم الكيان الصهيوني يعتبر معادي للسامية ويعرض نفسه للمحاكمة .