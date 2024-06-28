ماذا ينقصك يا امريكا ؟

في منتصف التسعينيات القي القبض في بغداد على متهم بالسرقة مع ثبوت الادلة عليه وكان هذا السارق يسكن المنصور وفي التحقيق تبين انه غني جدا ومن عائلة معروفة ولا ينقصه شيء فاستغرب ضابط التحقيق لان دوافع السرقة دوافع نفسية .

امريكا ومعها بريطانيا وتريد ان تكسب دول اخرى لتقاتل اليمن ماهي الامكانات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي عند امريكا وعند اليمن ، نعم عند اليمن عقيدة وايمان لا تملكه امريكا ولكن طالما امريكا بلد علماني مادي الا يخجل من نفسه وهو يحرك اساطيله وطائراته وصواريخه لمقاتلة اليمن ؟ ويصدر بيانات انه قصف وفجر في اليمن

لديكم اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات القوية لديكم مكانة في الامم المتحدة وبالذات مجلس الامن وحق النقض لاي قرار لو صوت عليه العالم كله ، لماذا هذه الحروب ؟ من استعمركم بعد بريطانيا التي هي اليوم حليفتكم ، هل تخشون ايران ان تحتلكم ؟ فلو ارادت ذلك بقربها دويلات بسويعات تحتلها لكنها لم تفعل .

صناعاتكم تغزو العالم وبكل مجالاتها لا سيما الصناعات التسليحية ، فلماذا تقومون بتمويل طرفي النزاع في اي مكان من العالم ؟ هل كبرياؤكم لا يسمح لكم ان تنتصر روسيا او الصين في اي حرب يشنونها ؟، طبعا نفس الاسئلة توجه لروسيا والصين ان فكرا بذلك ، لماذا حرب اوكرانيا ؟ من هو المسبب اليس طموح حلف الناتو وبدعم من امريكا ادت الى تحطيم مدن وتشريد شعب في اوكرانيا .

لا ابالغ ان قلت كثيرون هم الذين يرغبون بالسفر الى امريكا سواء كان سياحة او عمل ولكن ما تقومون به في العالم وبسبب الكيان الصهيوني جعل سمعتكم في ادنى مستوياتها .

اتذكر في مكالمة مصورة بين نوري المالكي وجورج بوش ابدى امتعاضه بوش لان المالكي لم يتمكن من تحسين صورة امريكا للشعب العراقي ، والادارة الامريكية التي اطلقت قناة الحرة للسبب ذاته لم تتمكن من التاثير في الراي العام ليس في العراق بل حتى في الشرق الاوسط من اجل ان تكون لديهم فكرة حسنة عن امريكا .

الان وكثير من الحكام الاحرار يقولون اين ما تجد ازمة او غوغاء فاعلم ان لامريكا يد في ذلك ، لماذا هذه الصورة التي اصبحت شائعة عنكم ؟

اعترفوا واياكم والكذب الا يوجد في امريكا فقراء ومشردين ؟ فلماذا لا تلتفتوا الى شعبكم للنهوض به ؟ اليست العنصرية موجودة الى الان وانتم من يدعي عدم التفرقة وما الى ذلك من مطالبات هي بحد ذاتها رائعة ولكنها للاسف مجرد شعارات لغايات للاسف غير سليمة

قرابة مليون جندي امريكي في القواعد الامريكية المنتشرة في العالم ماهذا الجبروت ؟ واخيرا لا يصح الا الصحيح ، نعم انكم لم تاخذوا العبر من حربكم في فيتنام ، ولا يمكن ان تتسلطوا على العالم بالعنجهية .

هنالك قصص خرافية يشتهر بها الادب العالمي ، فلماذا لا تكون هنالك قصة خرافية عن دولة قوية اسمها امريكا تحث العالم على السلام وتساعد الدول الفقيرة وتتوسط لحل الازمات ولوجه الله ،وتتوقف عن تطوير الصناعات العسكرية وتقوم بتفكيك قنابلها النووية حتى تكون قدوة للعالم ، وتمنع الكيان الصهيوني من ابادة الفلسطينيين بل تطلب من كل صهيوني العودة الى بلده الذي جاء منه . انها خرافية مثل خرافة دخول الشيطان الى الجنة .