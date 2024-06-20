صدق الوعد وظهر الهدهد

الآية الكريمة: "وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ" (النمل 22)

المعلوم ان الهدهد أتى النبي سليمان عليه السلام بالنبأ اليقين، والنتيجة اصبح الهدهد شعارا للنبا اليقين الصحيح وقد يكون له ارتباط بتراث اليمن بدليل صدور جريدة سبأ في مطلع الستينيات بمدينة تعز اليمنية على يد الصحفي، محمد عبده الشرجبي، اتخذت من الهدهد شعارًا لها. وحتى وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اتخذت من هيئة الهدهد شعارًا وعلامة تجارية لها.

كما أطلق الشاعر السوري المقيم في لندن، محيي الدين اللاذقاني، في عام 2009م، صحيفة الهدهد الإلكترونية الدولية، و بخمس لغات عالمية، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والفارسية، اتخذ الهدهد شعارًا وكانها اي الصحيفة تقول نحلِّق بك بعيدًا لنأتيك بالدهشة والنبأ اليقين

الحديث عن الهدهد تاريخيا حديث شيق ولكل شعب رمزية خاصة للهدهد ، وفي الهدهد خفايا حتى السحرة يعتمدون عليها ، ومن الطبيعي سيصبح الهدهد فأل شؤم لدى امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

وكل ما يقال عن سبب تسمية مسيرة الاستطلاع لحزب الله بالهدهد فانها بالنتيجة جعلت سير المعارك توجهات اخرى ، ومهما ذكر المحللون والصهاينة والمبغضون فانها لا تؤثر على سير التوجهات لحزب الله ولكنني قد اتطرق الى ما لم يتطرق له غيري .

سبق وان وعد السيد حسن نصر الله في بداية المعركة انه لم يظهر ما لديه من قوة وترسانة عسكرية وبالفعل مع مرور الشهور بدات تظهر اسلحة رهيبة ، انها قد تكون صناعة ايرانية وقد تكون حزبية الهية بمساعدة ايران .

وهنا السؤال توقيت مسيرة الاستطلاع هدهد ، جاء اولا رسالة للوسيط الامريكي في لبنان حتى يرتب اوراقه ويعود للبيت الابيض بدلا من تل ابيب ليغير ما كان في حساباتهم .وثانيا لعنجهية نتن ياهو وبن غفير اللذين يهددان باجتياح لبنان

الامر الاخر وكما ذكر بيان لحزب الله ان لديه فلم اخر وهذه مع الصفعة ركلة على مؤخرة كل الدوائر الصهيونية العسكرية والاستخباراتية .

امر اخر ، هذه الطائرة اصلا كانت موجودة قبل بدء الحرب والان ظهرت لتحدث تاثيرا اقوى من كل الصواريخ والمسيرات الانقضاضية التي استخدمها الحزب ،

امر اخر ، ماذا بعد الهدهد ؟ نسر ام حوت ام كوبرا ، هذا ما سيكون في حسابات الكيان الصهيوني .اي ان الكيان الصهيوني الان لا يشغله الفلم بقدر ما يشغله ما بعد الفلم

ومن المؤكد سيكون في حسابات الكيان اذا كان هذا عند الحزب فماذا تمتلك ايران ؟ وماذا يمتلك اليمن ؟

عندما عرض الفلم حزب الله عرض معه اسماء المواقع الحساسة وبالتفصيل ليقول لهم نحن لا نملك اقمارا صناعية ولكن لدينا هد هد وله رفاق سيحلقون بسمائكم مستقبلا .

انا واثق وعلى يقين ان موقع العربية سكاي نيوز جدا حزين لما راى هدهد حزب الله فان لهذه القناة رسالة مسمومة يتغنى بامكانية ان يقوم الكيان الصهيوني بضرب حزب الله من خلال عبارات ومعلوماته المسمومة .

ولا اعلم هل هي صدفة وانا اقرا كتاب حوارات مع التاريخ والسلطة وقرات حوارين للصحفية الايطالية فالاتشي مع كولدامائير وشارون وقد تحدثا بمنتهى الغرور والثقة والاستهانة بالعرب وفتل العضلات والتوعد لمن يجرؤ على ضرب الكيان وما الى ذلك من عنجهية ، يا الله لو بالامكان ان يعودا الى قيد الحياة ليشاهدا ماذا فعلت حماس وحزب الله وانصار الله وكتائب الله في العراق

اخيرا هذا المقطع خارج السرب ... اعتدنا ان نرى افلام المقاومة وهي تظلل المكان وتظلل الوجوه وحتى ان كانت ملثمة لانها تخشى من كشف مكانهم ووجوههم ولكن عندما اشاهد افلام لمرتزقة جيش الكيان وهم يقصفون ويقتلون في غزة فانهم قاموا كذلك بتظليل وجوه جنودهم فلماذا الخوف وممن يخافون ؟ انا اعتقد انهم من الجيش الامريكي او مرتزقة امريكا البلاكووتر وتظليل وجوههم لربما لهم افلام وهم يشاركون في معارك العراق او افغانستان .

الهدهد فرك انف الكيان الصهيوني ولا اعلم ماذا سيفعل بقية سربه مستقبلا؟؟؟؟