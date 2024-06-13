المقالات

مجلس الامن الدولي ..... فاجعة سبايكر ابادة جماعية وجريمة العصر التي لاتغفر ؟

113 2024-06-13

 

عشرة سنوات مضت بالياليها وايامها على فاجعة العصر جريمة اسبايكر والتي راح ضحيتها الاف الشباب بعمر الورد من عصابات ومرتزقة وذيول البعث الذين جمعهم الحقد والتمييز الطائفي لارتكاب هذه المجزرة ورغم مرور هذه السنين فقد تجمعت الاف العوائل في موقع الجريمة بالقصور الرئاسية في تكريت ممن فقدوا اولادهم وقد سعى العراق جاهدا وطرق جميع الوسائل والسبل لتثبيت حقوق الضحايا وتجريم فاعليها ومنفذيها ومن هيئة الاجواء لارتكابها .

فاجعة سبايكر عدت جريمة العصر وجريمة ارتكبت على اسس طائفية وهي ردة فعل وانتقام لاعدام صدام ابن تكريت ووفاءا من اهل تكريت لابنهم البار بطل التحرير المزيف وقد تجمعوا فرحين وكرروا مقولة اجدادهم الشهيرة ( وعدلناه ببدر فعتدل ) .

ورغم مرور عشرة سنوات على هذه المجزرة وهذه الجريمة مازال العديد من جثث الشهداء لم يتم العثورعليها ولا على مقابر الشهداء الموجودة في القصور الرئاسية او الاماكن المحيطة بها والقريبة منها ولم تستلم بعض العوائل رفاة ابناؤهم من غير الشهداء الذين القوا في مياه نهر دجلة .

لقد تعامل العراق بصبر كبير مع هذا الملف وجمع ووثق الافادات والمعلومات واقوال الشهود وشكل فرق داخلية للتعاون مع فريق التحقيق الاممي {يونيتاد} بما يتعلق بجريمة سبايكرً وكانت الثمرة هو اعترافا دوليا وامميا واعتبروها جريمة وابادة جماعية على اسس طائفية وعنصري وقتل ممنهج على الهوية والانتماء .

وبذلك تعد اول وثيقة تودع لدى مجلس الامن تؤكد ان ماحصل في اسبايكر هو جريمة ابادة جماعية وتم اعتماد الارقام التي قدمت الى فريق التحقيق الاممي من قبل المنظمات والمؤسسات التوثيقية للرقم الفعلي لشهداء سبايكر 2156 شهيداً .

لم ينسى العراقيون تاريخ 12 -6 – 2014 ارتكب عصابات داعش هذه المجزرة البشعة التي هزت ضمير العالم والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء على يد داعش الارهابي رحم الله الشهداء الابرار والبس ذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الامن الدولي ..... فاجعة سبايكر ابادة جماعية وجريمة العصر التي لاتغفر ؟
هل سيتحدث محمد ال ثاني عن ذكريات المفاوضات؟
تظاهرات المحافظات الجنوبية هل ستنجح ...... من ايقاف مد الحقل النفطي من البصرة الى العقبة ؟
النصيرات نصر للمقاومة
معاداة السامية اسطوانة مشروخة
تمثال الاصبع
الوحدة الاسلامية تنبع من محافظة ديالى
وقاحة وقباحة
ماخسره العرب مجتمعين في نكسة حزيران ..... اعاد ماء الوجهه شعب فلسطين في طوفان الاقصى ؟
عندما يكتب الوردي بعواطفه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك