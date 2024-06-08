وقاحة وقباحة

في 19 ايلول سنة 2002 ـ اي بعد سنة من احداث سبتمبر ـ قرا اميري باراكا وهو شاعر السعداء وامير الشعراء في نيوجيرسي الامريكية قصيدته الجديدة بعنوان " فجّر احد امريكا" في مهرجان الشعر جيرالدين دودج في قرية واترلو في ستانهوب نيوجرسي جاء مقطع فيها هذا نصه:

من كان يعلم بان مركز التجارة العالمي سيتم تفجيره

من اعلمَ 4000 اسرائيلي في البرجين التوأم

بان يلازموا المنزل ذلك اليوم

ولِمَ ظل شارون بعيدا؟

ان الشاعر يستفسر عن ظاهرة حدثت والمهرجان محلي جدا على مستوى قرية لكن هذه الكلمات اثارت الاعلام الصهيوامريكي وغضبت جماعة الضغط اليهودية وبدات الهجمات اللاخلاقية على الشاعر متهمين اياه بمعاداة السامية مطالبين بحجب لقب امير الشعراء منه والذي مكافاته 10 الاف دولار سنوية ،،، جارة المكسيك بلد الحرية والديمقراطية . ( من الكتاب الرائع سياسات معاداة السامية تاليف الكساندر كوكبرن و دجيفري سانكلير ص/46)

وانا اتابع الاخبار ليوم امس واليوم ولم اتفاجا بما يصدر عن الدولة العظمى ومجلس شيوخها المجتمع لمعاقبة محكمة العدل الدولية الجنائية لانها اصدرت قرارا يمس الكيان الصهيوني علما ان المدعي العام حاول جهد امكانه ان يجامل مجلس الشيوخ عندما طالب باصدار مذكرات اعتقال للصهاينة ولابطال المقاومة وهو يعلم بانه مجحف بحق العدالة لكن ليتجنب شرهم .

كيف تكون القباحة ؟ كيف تكون الوقاحة ؟ واما بالنسبة لدول العالم اقول لهم كيف يكون الخضوع ؟ كيف يكون الخشوع ؟ محكمة العدل الدولية احدى مؤسسات منظمة الامم المتحدة التي فيها اكثر من 190 دولة ومنهم 147 دولة صوتوا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأتي جارة المكسيك وبكل قباحة ووقاحة لكي تصدر قرارات تعاقب المحكمة لانها مست شعرة من الكيان الصهيوني .

ما دوركم يا دول العالم وجارة المكسيك تصفعكم على وجوهكم وتركلكم على مؤخراتكم ؟ ولا تلتفت الى اياديك التي رفعت مؤيدة الدولة الفلسطينية التي تتعرض لمجازر وابادة من الكيان الصهيوني وهو الاخر في اليوم الذي اصدرت المحكمة قرارها بايقاف الحرب على رفح اقدمت على مجزرة بحق النازحين يندى لها جبين الشرفاء وحتى العصابات التي لم تعتد على هكذا جرائم .

يخرجون قرقوزات البيت الابيض ليشوهوا الحقيقة ويدعون انهم ينتظرون حماس التي لا يعترفون بها للرد على مقترحات بايدن ابن العاص وكأن وقف اطلاق النار بيد حماس ، يا لعاركم ايتها الدولة العظمى وربيبتكم التي اشبعتم عقول حكام العرب بانكم قوة لا تقهر وها انتم ثمانية اشهر تكبدتم خسائر اضعاف مضاعفة عن خسائركم لكل حروبكم مع العرب ، نحن على يقين بان الذين يقاتلون ضد المقاومة ليسوا جنود صهاينة بل مرتزقة على غرار بلاكووتر وما شابه لان الصهاينة لا يصمدون اكثر من عشرة ايام كما يقول المحلل العماني علي المعشني

ومن يريد ان يتابع حقيقة جارة المكسيك اقول له هنالك وسائل اعلام محلية سواء كانت صحف او قنوات تلفزيونية محلية ليست فضائية لكل ولاية هذه الوسائل الاعلامية تبث وتعرض حقيقة ما يجري في الولاية كما هي اي انها تفضح السيئات وتشير الى الحسنات التي تجري على ارض الواقع ، فمن يريد ان يطلع على حقيقتهم ليتابع هذه الوسائل الاعلامية وهي التي بادارتهم اي ما يصدر منهم حجة عليهم

تقول جارة المكسيك انها ستقدم مشروع قرار لمجلس الامن لوقف اطلاق النار في فلسطين المحتلة ، هل رايتم قباحة اكثر من هذا ؟ الم يتخذون حق النقض لقرار اتخذه مجلس الامن لوقف اطلاق النار ، والقرار الثاني الذي لم تصوت عليه جارة المكسيك لوقف اطلاق النار هو لانها تعلم انه ضمن البند السادس اي غير ملزم للكيان .