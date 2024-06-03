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اخلق عدوا تبقى قويا


 

حين احتل اليابانيون الصين كان في الصين صراع بين الشيوعيين والقوميين ، لذا انتهز الفرصة ماو تسي تونج ان يترك القوميين لمحاربة اليابان التي احتلت الصين لانه يعلم بهزيمة اليابان مسبقا ولان الشيوعيين لديهم قوة عسكرية ضخمة ترك القوميين يحاربون اليابان وبالفعل انتصروا عليهم بعدما ضعفت قوتهم وتمكن الشيوعيون من الامساك بالحكم ، تقدم دبلوماسي ياباني للاعتذار لماو عن غزو بلاده للصين فقاطعه ماو اوليس الانسب ان اشكرك وشرح للزائر انه بدون عدو كفوء لايمكن لاي كيان ان يفرض قوته قواعد السطوة ص/57

عام 1986 تم تفجير ملهى ليلي في برلين ادى الى مقتل جنود امريكيين واخر في مطار روما واتهمت امريكا ليبيا فيهما وحاولوا اغتيال القذافي بقصف منزله ادى الى مقتل 50 ليبياً في طرابلس وبعد التحقيقيات من قبل السلطات الالمانية والايطالية اتضح ان لا علاقة لليبيا بالحادثيتن ..... حفارو القبور /روجيه غارودي /ص46 ... السؤال هنا من حاكم امريكا على جريمتها هذه؟

هكذا هي امريكا ولو سالت نفسك عن سبب حربها ضد فيتنام هل قامت فيتنام باحتلال اراضيها ؟ هل شاركت باعمال انقلابية ضد حكومة البيت الابيض ؟ كلا ، ولكن لفرض القوة لابد من ذلك ، امريكا قامت بتدريب مرتزقة من كوبا للقيام بانقلاب وحرب على كاسترو ، لماذا قامت بذلك وماذا فعلت لهم كوبا ؟ امريكا اعلنت عدائها لايران وايران لم تحاربها ولم تتدخل بشؤونها الداخلية لتجعلها من عدو مخيف للخليج والعالم

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لابد لهم من تكوين اعداء لكي يثبتون للعالم بانهم القوة العظمى قاموا بمسرحية تفجيرات 11 سبتمبر ومصادرهم تشكك بان للمخابرات الامريكية دور في ذلك ـ اقرا اوكار الشر للكاتب كينيون غيبسون . وتحت ذريعة الحرب على الارهاب اختلقوا افغانستان كعدو بحجة ابن لادن واخيرا دمروا البلد وقتلوا الابرياء ويحكي روبرت فيسك الصحفي في جريدة ذا اندبينت ان القوات الامريكية عوضت افغانستان عن كل افغاني قتل بالخطا 200 دولار بينما طالبت القذافي عن تفجير لوكربي بمئات الالاف عن كل امريكي . افغانسان التي حشدوا الجيوش وحلف الناتو لقتل ابن لادن اخيرا قتلوه ان صح خبرهم في باكستان وبطلقة بندقية في باكستان ومن غير تحشيد قوى واصدار قرارات من مجلس الامن ، ومن ثم انسحبوا وسلموا البلد لطالبان ، وعادوا لمعاداة العراق وشن الحرب عليه بعدما اعترف كولن باول ومن معه بما فيهم اليهودي الصهيوني ديفيد كي ان لا اسلحة دمار شامل في العراق .

وما علاقتكم باوكرانيا لدعمها في حربها ضد الروس ، دولة اعلنت عن عجز في موازنتها وتضخ بالمليارات لاوكرانيا وللكيان الصهيوني .

واخر ما صدر عن البيت الابيض انه لولا وجود الكيان الصهيوني لعملنا على وجوده وعن طريقه يقومون باعمالهم الارهابية ضد الشرق الاوسط وبعد استعراض قوتهم العسكرية واسلحتهم المتطورة واستخباراتهم المهنية ـ سي اي ايه والموساد ـ في المنطقة ياتي الحفاة من حماس ببندقية وقاذفة وهاون ليفجروا عملية في السابع من اكتوبر تهدم اسطورة اقوى دولة في العالم وهاهم بعد ثمانية اشهر يزداد وضعهم الهزيل هزالة .

واخر ما صرح به جو بايدن من اجل وقف القتال قال عنه نتن ياهو انه انتصار لحماس وصدق الرجل انه اعلان الانتصار والا الانتصار تحقق في السابع من اكتوبر ، وليعلم الجميع ان عدم موافقة نتن ياهو على وقف الحرب وتحججه بانهاء حماس واطلاق سراح الارهابيين لدى حماس هي حجة علنية اما السر من اطالة الحرب انه يتفاوض مع حكومته في عدم ملاحقته اذا وافق على الهدنة ولانه لم يحصل على ضمانات رفض ايقاف الحرب وهاهو الان يقال انه سيلقي خطابا في الكونغرس الامريكي وهذا المعلن اما المخفي فهو غير ذلك ولا تستبعدوا هو لترتيب وضعه اذا ما تم الاتفاق مع حماس كيف سيكون بعد هذه الجرائم والابادات وان كان امريكا لا تلتزم لا بالقانون الدولي ولا بحقوق الانسان ، لان العالم اعور وجبان

واخيرا اقول للقيادات من الطلبة في الجامعات الامريكية الذين قادوا المظاهرات نصرة لغزة اذا ما توقفت الحرب في غزة فاحذروا من تصفيات السي اي ايه لكم في ظلمات الليل وبدون دوشة اعلامية فلهم تاريخ حافل بالاعتقال والاغتيال

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