صدق مارك توين

رحم الله مارك توين القائل ان شيئا رائعا اكتشاف امريكا لكن الاروع لو لم يتم اكتشافها ... وانا انظر الى التلفاز لارى وزير خارجية راعية الارهاب بلنكين يصرح بان على الكيان الصهيوني ان يتجنب قتل الابرياء عند محاربته الارهابيين ، ومجلس الامن منعقد واغلبهم انتقدوا الكيان الصهيوني .

اقول لمجلس الامن ومحكمة العدل الدولية انكم على خطا والكيان الصهيوني على حق ، فالكيان يقول لكم كم انتم اغبياء نحن منظمة غاصبة لارض وليست دولة وما يصدر منكم هو خاص بالدول المعترف بها صاحبة التاريخ ارضا وشعبا اما الكيان الصهيوني مجموعة مرتزقة من اوربا وامريكا جاءوا لارض عربية يحيط بها عرب عملاء فتمكنوا من اغتصابها وها هي اليوم تقوم بمجازر وابادة بحق اصحاب الارض .

سبق وان قلت عندما تتحدث امريكا عن مجزرة رفح وتقول انه امر مروع فانها كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف ولا اعتقد ان هنالك من يتابع تصريحات البيت الابيض من كبيرهم بايدن الى الناطقين باسمائهم لان المقاومة بل محور المقاومة حط اكذوبة هيبتهم في الوحل ، ما يصدر من تصرفات وتصريحات منها ومن الكيان ومن بقية الدول راعية الارهاب ـ بريطانيا المانيا فرنسا ـ هو ردة فعل طبيعية للانتصارات التي حققتها المقاومة وعلى مختلف الاصعدة واقواها الفشل الاستخباراتي لهم والنهوض الطلابي لشعوبهم والنفور العالمي منهم والذي بدا بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول اوربية ، وسيكون غدا افضل .

مع قوة صناعة الكذب الاعلامي الا ان حقيقة الانتصارات للمقاومة بكل فروعها عرى هذه الاكاذيب لدرجة ان اعلامهم ماعاد يستطيع احتواء الموقف كما استطاعت ان تحتوي الغضب الاعلامي عندما اقدم ضابط شرطة بقتل مواطن امريكي اسود اسمه جورج فلويد فبعد مظاهرات الغضب والسلب والنهب استطاعت الماكنة الاعلامية والمؤامرات الخفية من امتصاص غضب الجماهير .

اليوم وبعد ان فشل الكيان الصهيوني بكل مزاعمه عاد رغما عن انفه الى طاولة المفاوضات وهو يامل وينتظر ماذا سيقول السنوار ، هذه العودة تعني فشل وكذب نتن ياهو طوال ثمانية اشهر واليوم يصرح احد المعارضة للحكومة الصهيونية بالقول ان حماس باقية ولم ترحل والاسرى لم يتحرروا اطلاقا طالما بقي النتن على راس الحكومة كفى خداع لقد فشلتم .

هل لاحظتم مع بداية عمل الاضحوكة الميناء الامريكي على غزة قام الكيان الصهيوني باحتلال معبر رفح ، واما ردة فعل مصر فانها اكثر سخفا من تصريحات البيت الابيض وهاهم وللمرة الثانية يعتدون عليكم ويقتلون جندي مصري الا ان معتز يقول قتلوا جنديين وتذكرون في بداية الحرب عندما ضرب الكيان الصهيوني برج مراقبة مصري ومن ثم اعتذر لانه بالخطا ولا اعلم لماذا لا يضرب الجيش المصري الصهاينة ويقول نعتذر بالخطا تمت الضربة .

اخر المطاف اعتذر من المواقع التي تنشر مقالاتي لان موقع البحث كوكل يعود للخزانة الامريكية فقام بحجب مقالاتي من كوكل اي ان المواقع التي تنشر مقالاتي لا تظهر في كوكل لذا غيرت اسمي الى سامي المنذري ان وافقتم على ذلك حتى نتجنب الحجب .