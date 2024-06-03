نفاق جارة المكسيك

الرسام الفلسطيني المرحوم ناجي العلي استهدف امريكا في رسوماته التي كان لها الاثر البالغ بالمتلقي وبالراي العام ، مما جعل السفارة الامريكية في الكويت الطلب من الحكومة الكويتية ان تتدخل لمنعه من استهداف امريكا فرسم كاريكاتير كتب عليه فلتسقط جارة كندا .

حتى اتحاشى استهداف كتاباتنا من الرقابة اقتديت بالمرحوم ناجي العلي وساتحدث عن جارة المكسيك ، وكيف اكشف الزيف والنفاق الذي طالما ما كان هذا الجار يتشدق به على وسائل الاعلام وهاهي اليوم تبين نفاقهم .

ما كشفته المقاومة هو اصلا موجود في ثقافتهم ولكن كانت وسائل الاعلام قوية التابعة لهم وللكيان الصهيوني فمن العسير جدا كشف حقيقتهم اضف الى ذلك بعض او اغلب حكام العرب عملاء لهم . فهذا يعني احد الاهداف التي حققها السابع من اكتوبر هزيمة اعلامهم وحقيقة نجحت قناتي الميادين والجزيرة في كشف حقيقة حرب الصهاينة على غزة ، اضف الى ذلك الموبايل التحفة الذي من السهولة توثيق الاعمال الارهابية للكيان ونشرها من على مواقع التواصل الاجتماعي .

اعود لجار المكسيك وانا اقرا عن ثقافتهم في تراثهم ، ومنها مثلا كتاب سطوع نجم الشيعة تاليف جوهان كونسلمان ترجمة محمد ابو رحمة ، وتحت عنوان " التذكر بخطأ قائد السفينة ستارك " هذه السفينة الحربية التابعة لجار المكسيك كانت متواجدة في الخليج سنة 1985 دعما لطاغية العراق في حربه على ايران وقد اقتربت منها طائرة ميراج العراقية وهي محملة بالصواريخ الا ان القبطان جلن بريندل كان مطمئنا لها بانها لا تقصفه وما ان ابتعدت عن سفينتهم فاطمأن اكثر ولكن لحظات واذا بصاروخين تدمر سفينته وتقتل ( 37) امريكيا ( ص/ 277) ، والصحيح اكثر من خمسين .

وفي موضوع اخر في نفس الكتاب بعنوان " ماساة انسانية مروعة " ذكرت " في غابات كامب ديفد حيث يقيم بعيدا عن الحر في واشنطن كان الرئيس ريغان يقدم عزاءه لذوي القتلى على السفينة ، وقال : ان الطائرات الايرانية كانت تتحرك باتجاه السفينة فينسنس والتي كانت في نفس الوقت تبدا بصد هجوم خمسة قوارب ايرانية وكانت سفينتنا متورطة بالفعل في اعمال حربية .... غايته من هذه الاكاذيب ان يقول لعوائل القتلى ان ابناءكم شهداء في سبيل امريكا ، هل رايتم تزييف اكثر من هذا على مستوى رئيس جمهورية ؟

فاليوم ما يصرح به بايدن هو نتاجات هذا التراث المتجذر في الطبقة الحاكمة في جارة المكسيك ؟

النادي الذي كان يتواجد به جورج بوش اي نادي البيسبول اسمه ( سكول اندبونز ) وهذه تعني بالعربية الجمجمة والعظام ، وهذا الشعار هو شعار القراصنة الدال على القتل والخروج على القانون .

توماس اديسون الامريكي الذي ينسب له اختراع الكهرباء بينما حقيقة هو سرق جهود الصربي نيقولا تسلا عندما شغله في شركته وواعده بمكافاة ان طور عمل المولد وبالفعل قام بما تعهد به وعند مطالبته بالمكافاة ضحك عليه اديسون وقال له انك لم تفهم الدعاية الامريكية ، هذا يعني ان الدعاية الامريكية قائمة على الخداع . وهذا الصربي ايضا له موقف مع نفاق بريطانيا في شركة وستنجهاوس .

اليوم عندما تدعي جارة المكسيك ان حل الدولتين هو الافضل للكيان ولفلسطين وعندما تعترف بفلسطين بعض الدول الاوربية يندد البيت الابيض في ذلك ، كيف يكون النفاق ؟ مجرد سؤال

المقال لايسع ما يختزنه تاريخهم من فضائح ومؤامرات ويكفي انهم طالبوا بالقاء القبض على مكتشف وثائق ويكليكس .