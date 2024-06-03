المقالات

الاستشراق بين الحقيقة والنفاق


 

مستشرق في ايران راى صباحا جماعة يحملون اثاث غرفة زواج في سيارة حمل فسالهم المستشرق من الذي سيتزوج؟ فقالوا وله وماذا يهمك ، وراى عصرا رجل يضرب امراة فسال من كان معهم من هذا الرجل الذي يضرب زوجته ؟ فقالوا له وماذا يهمك . فكتب في مؤلفاته انه راى في ايران رجل تزوج صباحا وضرب زوجته عصرا .... باعتبار ان اسم الزوج ( ماذا يهمك )

لا يعني التشكيك بما يكتبه المستشرقون ولكن اجمالا ليس من الصحيح ان ياخذ الشرقي تاريخه من المستشرق فبالاضافة مع حسن النية ـ هذا على افتراض ـ فانه لا يكون دقيقا كما هو الحال مع من يعيش تاريخ الاسلام في نقل التاريخ، والاضافة هي بلاغة اللغة العربية التي بحركة تغير المعنى وان المرحوم الدكتور ادوارد سعيد له راي صائب بخصوص نتاجات المستشرقين ، فانه يرى "الاستشراق مشروع ناجح بالنسبة للغرب والخاسر فيه هو الشرق " علما ان في فترة الاستعمار جاءت افواج من المبشرين بالمسيحية تحت مسمى مستشرق في البلاد العربية .

حاول إدوارد سعيد من خلال كتاب الاستشراق الوصول إلى نتيجة عامّة، تكمن أصلًا في القول ببطلان الحقائق التي يقدّمها المستشرقون انطلاقًا من القاعدة البنيويّة التي ترى أنَّ كلّ معرفة هي نتاج سلطة ما، والسلطة لا تنتج معرفة من أجل المعرفة، بل تنتج معرفة من أجل المصلحة والهيمنة، وبسبب اراء الدكتور سعيد بالاستشراق فقد عاداه المستشرقون والمستعمرون ولم يستطيعوا الرد عليه لانه تكلم عن حقائق مدعمة بالوثائق

وانا اتصفح كتاب "سطوع نجم الشيعة " تاليف جوهان كونسلمان ، ترجمة محمد ابو رحمة وكتب على الصفحة الثانية ان "النصوص التاريخية مترجمة عن النص الالماني " الناشر مكتبة مدبولي /2004 ط/3 كتب في احد فصول كتابه " محاولة الامام الرضا ان يصير خليفة " ص/58 يقول "فبدا علي الرضا رحلته الطويلة من مكة الى بلاد الرافدين ..... امله في الوصول الى السلطة في الدولة الاسلامية على ضفاف دجلة والفرات" ص/86... انتهى

ان كان هو القائل او المصادر الاستشراقية الالمانية فالموضوع جملة وتفصيلا بعيدا عن الحقيقة التاريخية لذلك ، فالامام الرضا عليه السلام امتنع امتناعا شديدا عن ان يكون في اي منصب بالدولة وبعد الالحاح من المامون شرط عليه الامام الرضا ان لا يكون له اي سلطة ولا يامر او ينهي او يتدخل ، ووافق على ذلك المامون ، واما رحلته التي اجبر عليها كانت من المدينة وليس مكة ولم تكن الى بلاد الرافدين بل الى خراسان ولا اعلم من اين لهم هذه المعلومات؟! ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم الدقة في نقل التاريخ ، وان هذا الكتاب نموذج من عشرات بل مئات الكتب الاستشراقية التي كتبت عن التاريخ الاسلامي باسلوب عجيب وفي بعض الاحيان من مصادر لا يعترف بها اعلام الاسلام كما وانهم لا يفقهون في علمي الحديث ورجال الحديث . النموذج التي ذكرته لا يعني لانه يخص الشيعة بل حتى كتب اخواننا السنة فانهم نقلوا اوهام وليس حقائق من كتبهم وقد رد بعض اعلامهم على المستشرقين .

هنا لدي التفاتة انتبهت لها فيما يخص اسلوب المستشرق فاذا ما قال عن محمد صلى الله عليه واله صفات التبجيل ويلحق اسم النبي بالصلوات او يلحق اسم المعصوم بالامام وعليه السلام فان القارئ اغلبهم قد ينخدع ويتعاطف مع الكتاب بحكم هذه العبارات بينما هي احد اساليب التمويه .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اخلق عدوا تبقى قويا
الظواهر السلبية في المجتمع..!
الاعتراف بفلسطين لا يكفي
كيف لنا أن نستفيد من تجربة ايران الدبلوماسية في العراق؟!
الحقيقه لاغير..اليمن يتحدى واشنطن وملفاتها..!
تصاعد المرحلة الرابعة المساندة لغزة…اليمن كسرت هيبة امريكا..!
صدق مارك توين
الداهية والمتملق والفاشل..!
الدين العام الأمريكي وأزمة الرئيس القادم..!
مع خطابات الشيخ الزنجاني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك