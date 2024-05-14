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الى المقاومة موافقتكم نصر يضاف الى انتصاراتكم


في السابع من اكتوبر هو اعلان انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني وما جرى بعد ذلك هو تحصيل حاصل لاثبات قوة المقاومة وعدالة قضيتهم من جهة واجرام الكيان الصهيوني وتخاذل حكام العرب وارهاب امريكا ومن بمعيتهم في المنطقة من جهة اخرى.

المقاومة ادارت المعارك بمنتهى المهنية والشجاعة والانسانية بينما العدو الصهيوني ابدع في الاجرام والارهاب والابادة وقتل الاطفال والنساء ، المقاومة هزت ضمائر الاحرار في العالم وكان اخرهم طلاب الجامعات الامريكية الذين حركوا بقية طلبة جامعات العالم لاسيما الداعمين للكيان الصهيوني .

المقاومة انتصرت بدليل ان نتن ياهو ومجلس حربه كانوا يرددون القضاء على حماس ولم يتحقق ذلك ، كانوا يرددون اطلاق سراح اسراهم بالقوة ولم يتحقق ذلك ، السيطرة وخضوع حماس لادارتهم ولم يتحقق ذلك فجاءت موافقة المقاومة على الورقة المصرية القطرية بشرط ان تتعهد امريكا بايقاف الحرب وتعلن ذلك على الملا وتوقع على اوراق تعهداتها ورضخت ادارة بايدن لهذا الطلب الحمساوي هل هنالك انتصار رائع اروع من هذا ؟

واخيرا سحبت البساط من تحت نتن ياهو الذي يكذب على المتظاهرين عوائل الاسرى بان حماس لا توافق على وقف اطلاق النار فجاءت موافقتهم اي حماس لتقول لنتن ياهو انك كذاب وكيف ستتصرف الان .

انتصار المقاومة جاء بفضل ايران ومحور المقاومة رغما عن انف الاعداء وحكام التطبيع ، انتصار المقاومة هو انتصار اليمن ولبنان والعراق وبرعاية ايرانية هذا واقع شئنا ام ابينا .

في الوقت الذي اعلنت فيه المقاومة موافقتها على المقترح المصري القطري قامت وجهت للعدو ضربة موجعة في بكر ابو سالم رافقها تصريحاتهم اي المقاومة انها مستعدة للهجوم على رفح .

في نفس الوقت ظهرت بوادر الانقسامات في القيادة الصهيونية فقد ذكرت الاخبار ان الضباط الصهاينة قالوا لنتن ياهو انهم لم يحققوا اي انصار في المعركة هذا هو الواقع . ففي الوقت الذي اقتحم شمال غزة والمستشفيات بحجة ان الانفاق فيها وقيادة حماس فيها ففشل فشلا ذريعا ، واقتحم خان يونس وجحر الديك وتكبد خسائر فادحة وهاهو يحاول اقتحام رفح بينما عمليات المقاومة تنطلق ومستمرة من شمال ووسط وحتى غلاف غزة وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية وهذا دليل صارخ على عدم تحقيق الكيان الصهيوني اي هدف في اقتحامه لشمال غزة سوى قتل الاطفال وتهديم البنى التحتية والمنشاءات الصحية باسلوب ارهابي بشع.

نعم الحركة الطلابية في الجامعات الامريكية لهم دور كبير في قلق وارق بايدن مما يجري في بلده الذي وكأن حماس موجودة في جامعاتهم مما جعله يوافق على شرط حماس بان يكون الضامن ويعلن ذلك في الاعلام مع التوقيع التحريري على التزاماته . والان الاخبار تتحدث عن اتصالات بين بايدن ونتن ياهو للضغط عليه بالموافقة على الشروط المصرية القطرية .

مما لاشك فيه هنالك بنود ستبقى سرية حفظا لماء وجه امريكا والكيان الصهيوني فيها تنازلات اكثر لحماس شرطوا على حماس بان لا تعلنها وقد وافقت لانها حصلت على ما تريد ، وستظهر في المستقبل الكثير من الخفايا عن ذلك مثلما يحاول الكيان الصهيوني والامريكي اخفاء خسائرهم البشرية في هذه المعارك وبعد اسابيع او اشهر تظهر الحقائق بخلاف ما اعلنوا كما هو حال خسائرهم في عملة الوعد الصادق الايرانية .

اخيرا موافقة المقاومة على وقف اطلاق النار يعني هي من بادرت وليس الكيان الصهيوني وهذه الموافقة جاءت في توقيت دقيق وذكي جدا يدل على حنكة المقاومة بالمفاوضات مثلما حنكتها بالقتال ، وهذه الموافقة هي نصر ضمن سلسلة انتصاراتها التي بدات في السابع من اكتوبر اكرر انتظروا الخفايا في المستقبل

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