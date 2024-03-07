المقالات

كيف ستكتبون تاريخ غزة


تطور كتابة التدليس في التاريخ اخذت مداها ان كان في تاريخنا كم هائل منها مع عدم تيسر ما متوفر اليوم من تقنية تدليس بالصورة والصوت ، من التاريخ هذه التوبيخ

كان معاوية يعيب على عبدالله بن جعفر سماع الغناء، فأقبل معاوية عاما حاجا، فنزل المدينة، فمر ليلة بدار عبدالله بن جعفر، فسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة يستمع، ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله! أستغفر الله!

أعد عبدالله له وليمة جلب إليها المغني ابن صياد وأوصاه قائلاً له: «إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام فحرِّك أوتارك وغنِّ»، فلما فعل معاوية، حرّك ابن صياد أوتاره وطفق يغني فنفض معاوية يده عن الطعام وجعل يضرب الأرض بقدمه طرباً ( العقد الفريد والاغاني لابي فرج الاصفهاني )

اقول لاحظوا معي معاوية يستغفر الله من الغناء ثم يطرب ويضرب رجليه ، والانكى من ذلك ان عبد الله بن جعفر زوجته زينب بنت الامام علي عليه السلام فهذه بطلة كربلاء تسمع الغناء او تسمح للغناء في بيتها .

اعود لغزة وتاريخها الاسود في جبين العرب والابيض في جبين المقاومة والاحمر في جبين الصهيوامريكية والاصفر في جبين الدول التي تعاونت مع الكيان الصهيوني

اقول لك يا اسماعيل هنية لا تناشد العرب هل ترجو من الاردن ان يوصل قنينة ماء لاطفال غزة ويحرم الصهاينة من علبة حلويات وصواريخ وعتاد .

كل وسيلة اعلام تظهر الصورة التي تتفق وتوجهاتها عن مايجري في غزة وهذه الصور هي للتسويق وليس للتوثيق طالما ان العالم ( جبان ) امام الفيتو الامريكي فمن يحاسب الصهاينة وعلى غرار معاوية وعبد الله فان الكيان مظلوم والمقاومة معتدية ـ واطفال غزة يرقصون ولا يتضورون جوعا وفي الاكفان يتدفأون وليس شهداء ، الم تتهم الصهيونية وبايدن المقاومة بقصف مستشفى المعمداني ، الم يتهموا المقاومة بقصف حفلهم الغنائي واخيرا ظهرت الحقيقة ولكن سيبقى تاريخ العقد الفريد والاغاني لابي فرج الاصفهاني هو المتداول بين الناس

بعدما كانت المظاهرات تعج وتمج وترج في اغلب دول العالم اصبحت تتضاءل وتضمحل امام الصم والبكم في الامم المتحدة .

هل ترون كيف تكون الحقائق مقلوبة ومشوهة بالرغم من احمرار غزة بالدماء ؟ لا يفكر في غدا طالما انه يجلس على العرش وكفاكم من تذكيرهم بفرعون وطواغيت الارض .

قام الكيان الصهيوني باعمال لم يفكر بها الصليبيون ايام حروبهم القذرة ولم تخطر على بال داعش الارهابية بل تجاوزوا كل منظمات الاجرام في العالم ومن يمسك القلم ليكتب التاريخ على غرار وعاظ السلاطين فانه كاتب بنسخة الكترونية .

الحقيقة المطلقة لم ولن تتغير والصور القبيحة للصهاينة والامريكان تحدث عنها الشرفاء قبل ان تقع ويكفي لقب الشيطان الاكبر .والحديث عن مقاطع الفديوات لبعض مشاهد الاعتراض على اقزام البيت الابيض ماهي الا دعاية من دعايات حقن التخدير لان السنافر في الكونغرس تم انتقائهم بدرجة عالية من خلو الضمير والمشاعر سنفور العفو سنتور يقول لا يستحق اطفال غزة الحياة هذا لديه تاثير على القرار الامريكي وتجد العملاء يقدمون فروض الطاعة لامريكا .

من سيكتب التاريخ ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صورة السفاح صدام في حرم كلية الرافدين
رمزية الانتفاضة الشعبانية في تاريخ العراق الحديث .
طوفان الاقصى بالارقام..!
كيف ستكتبون تاريخ غزة
حفلات التخرج بين الجندر والهوية العراقية
انفراط عقد الامم المتحدة شريعة الغاب..!
من ذكريات الزمن الجميل!!محكمة أمن الثّورة/القاضي: مسلم الجبوريّ
قمع الانتفاضة الشعبانية….جريمة لن تنسى..!
امريكا بين السيناتور والرئيس
15 شعبان ...موعد مع الثورة .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك