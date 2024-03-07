عندما تتضارب الاخبار وتضيع الحقيقة على المتلقي فانه يلجا الى بعض الاعتبارات لمعرفة من هو الصادق ومن هو الكاذب وقد تكون مناصفة .ولكن هنالك شخصيات اصبحت علامة في الكذب حتى وان قالت ان الشمس تشرق من الشرق .

انا اطرح عليكم هذه الظاهرة ، حديث وسائل الاعلام متكرر عن المفاوضات لهدنة وتبادل المعتقلين بين فلسطين والكيان ، يصرح بايدن ان المساعي لا زالت تبشر بخير لعقد اتفاق هدنة ، ويطل علينا الصهيوني وزير خارجيته ليقول ان المحادثات كانت ايجابية ، ويخرج نتن ياهو ليقول بات الاتفاق وشيكا ، ويعلن الطرف المصري ان جهودا حثيثة تبذل لاعلان الهدنة وتبادل الاسرى في الامد القريب ، ويقول القطري توصلنا لعدة مشتركات من اجل الهدنة ويؤكد رئيس الموساد الصهيوني ان الاهداف الصهيونية على ابواب التحقيق .هؤلاء هكذا قالوا ويصرح من يمثل المقاومة بان لا اتفاق حصل ولا تقارب وصل ، بمن تصدقون بالمقاومة ام بعمالقة الكذب ؟ هم اصلا ماعادوا يكررون طنينهم بخصوص انهاء حماس بل الكل يجلس كالطفل امام السبورة عندما تتحدث المقاومة ولايجرؤ ليقول لها انا لا اتفاوض معك لانها هي الطرف الرئيسي وكلهم بقوتهم وسطوتهم طرف اخر امام المقاومة .

عندما يدعي البيت الابيض انه دمر وقصف ولم يتضرر ويخالفه الناطق باسم القوات اليمنية بحقيقة ما يجري في البحر الاحمر ؟ بمن تصدقون ؟

عندما يتحدث السيد حسن نصر الله تشرأب اعناق الصهاينة مسؤولين ومحتلين الى خطابه لثقتهم المطلقة بمصداقيته بينما عندما يتحدث نتن ياهو هم يقولون عنه انه كذاب .

الان اصبحت مصداقية ادعياء الحرية والعلمانية وحقوق الانسان في الحضيض بعدما تبين للراي العام العالمي ماذا يجري خلف الكواليس ، هل تابعتم انتصار جورج غلوي الكاسح في مجلس العموم البريطاني انه انتصر بسبب دعمه لغزة وتاييده لحزب الله فاز بالاكثرية التي ارقت سوناك وما عاد يتحدث بتوازن بينما غلوي قال له صراحة انت ارهابي وانا اكرهك ويكفيني انتخاب الاكثرية لي ، هذا يعني ان هنالك توجه في الراي العام للدول الداعمة للصهيونية بان شعوبها باتت ترفضها ، الا يدل انتحار الطيار الامريكي الشاب امام السفارة الصهيونية في واشنطن على احتجاج شديد اللهجة على اقزام البيت الابيض ، بل تاييد اقرانه له بحرق بدلاتهم العسكرية امام السفارة .

يحاول بايدن جاهدا لايقاف اطلاق النار قبل رمضان وصدقوني ان حقيقة توسله بالمقاومة لا تعلن لانها مذلة له بكل ما تحمل كلمة الاذلال من معنى ورغما عن انفه يستمع للسنوار الذي لم يتغير موقفه اتجاه الحرب تبادل بالكامل وقف اطلاق النار بالكامل اعمار بالكامل وموقف ثابت بالكامل .

الاستهجان الحقيقي والامتعاض الممل من قادة العرب عامة والخليج خاصة عندما يصرحون يجب وقف اطلاق النار يجب ادخال المساعدات الى غزة يجب ويجب وكلمات من المعيب نطقها عندما لا يكون لها اثر على الواقع عيب على الرجل الذي يتحدث وكلامه هباء منثورا ، فالكلمة لها حصانتها وحرمتها فعندما تكون بلا حصانة ولا حرمة فهذا يعني قائلها بلا حصانة ولا حرمة