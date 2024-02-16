المكون الكردي والسني وينضم لهم الاقليم ....... ضد رحيل الامريكان ؟

اذا ,, هكذا هي الصورة وليشهد الشعب العراقي بان نواب المكون الكردي ونواب المكون السني يكسروا اكتمال النصاب في مجلس النواب ويتركوا النواب الشيعة في الساحة وحدهم ليعطلوا التصويت على خروج التحالف الدولي بقيادة الامريكان من العراق .

ثم يتبعهم من هناك من شمال العراق ( اقليم كردستان ) ليضم صوته الى صوتهم رئيس وزراء الاقليم مسرور برزاني بممانعته من خروج الامريكان من الاقليم وانهم حليف استراتيجي للاكراد ويوفر الحماية للاقليم من الشركاء السياسيين او من الاعتداءات الخارجية .

لم يفاجىء الشعب العراقي بموقف الاكراد فهم العصا التي تقف بوجه عجلة التقدم منذ اكثر من 100 عام مضى وترفع سلاح العصيان والاقتتال مع الحكومات العراقية المتعاقبة وانها ترى نفسها بانها كيان مستقل تمثل نفسها ولاتنتمي للعراق لامن قريب ولامن بعيد وان العراق يمثل لها البقرة الحلوب التي تتطفل عليه .

ولكن على حكومة الاقليم ان تعي حقيقة واضحة بانها هي جزء من الحكومة المركزية وان ما يتخذ من قرارات مركزية تتعلق بان وسيادة العراق وهي جزء من المنظومة الامنية ولايحق لها اتخاذ القرارات المصيرية او الاعتراض على القرارات للحكومة المركزية وان تخضع للموقف الرسمي العراقي وان حكومة بغداد هي وحدها من تتحمل عبء اتخاذ القرارات في هذا الملف وتنظيم (العلاقة بين بغداد وواشنطن) وهناك اجتماعات مشتركة بين الجانبين لتنظيم خروج قوات التحالف من العراق .

نتمنى ان يكتمل النصاب في مجلس النواب وتعقد جلسة للتصويت على خروج قوات التحالف وسيلحق الخزي والعار لكل النواب الذين امتنعوا عن التصويت او لم يدخلوا القاعة ويحضوا الجلسة وسيكتب التاريخ بحروف من نور لكل من صوت لاخراج الامريكان وطيء صفحة العدوان وعيش العراق بامان واستقرار .