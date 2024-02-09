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امريكا تفضل العملاء من الملوك والامراء


قبل البداية بالمقال اوجه شكري الجزيل والجميل للسابع من اكتوبر

لنبدا بفحوى العنوان ونتطلع بشكل جيد للوضع السياسي العربي ، مهزلة الربيع العربي اخذت من العرب كل ما كان يجمعهم ومزقت الاواصر حتى بين الشعب الواحد هذا لا يعني مدحا للدكتاتوريات والطواغيت او انهم ليسوا بعملاء ولكن هنالك يد عبثت بهذه البلدان وركبت موجة غليان الشعب ضد طواغيتها لتجعل منهم ضحية الربيع بل جعلتهم اوراق الخريف المتساقطة

الدول التي فيها ملوك وامراء لم تستنشق نسيم الربيع !!!! ، ملك المغرب ايام الوالد المحترم باعت وركبت موجة الصهيونية فهو الامين المعتمد ، ملك الاردن هاهو يعمل على ايصال المساعدات الامريكية للصهاينة ، وحكام الخليج بين الملك والامير مواقفهم ظاهرة للعيان في تعاطفهم المطلق مع الصهاينة ضد الاسلام قبل العروبة . وما حكاية الجسر الجوي والبري بين امير وملكين

الجزائر تحملت عناء القتل والارهاب بعد استقالة الشاذلي بن جديد ، ويتحدث عن هذه العمالة وزير خارجيتها في وقتها بن فليس كيف اجتمع الوفد الامريكي مع بوتفليقة بحضوره وشروط انهاء الارهاب في الجزائر ايام المرحوم جدا ملك فهد السعودي .

تونس ومنها بداها بوعزيزي بحرق نفسه وحرق الوضع التونسي مع تسلط حزب الاخوان وهاهي مضطربة اقتصاديا وسياسيا ومصير بن غنوش مجهول وقرارات بن سعيد بين الايجابية والسلبية

ليبيا وداعا يا ليبيا وانت تتلاعب بك تركيا ومصر والامارات وقطر وايد امريكية خفية ، مصر وهاهي مصر بمواقفها غير المعهودة منذ سقوط طاغيتها ، بل اكملوا مؤامرتهم اغتيال عمر سلمان بظروف غامضة وهذا هو ملف سري لوحده ، السودان بالرغم من عمالة قائد الانقلاب الا انه بيض وجه بن بشير ومزق السودان بالاشتراك مع الرد السريع وكلاهما يدعي خدمة الشعب والحفاظ على السودان الا انهم مزقوا الشعب وقسموا السودان

العراق غني عن التعريف ماذا فعل به بوش المجرم ومن بعده ليس لان الطاغية ليس بعميل بل لانه احمق يصدر منه ما لا يرضي امريكا

اما سوريا فحاولوا وانتصرت عليهم ايران ولم يتركوها لشانها فتدخلت امريكا الارهابية بتمويل الارهابيين وتثبيت قاعدة لها بسوريا غير شرعية . لبنان والسلام على لبنان العاجز عن اختيار رئيس جمهورية وبنك مفلس وليرة تبخرت بسبب من ؟ بسبب فوز حزب الله بالانتخابات اللبنانية وهذا لا يرضي اوباش البيت الابيض .

واليمن انتم المطلعون عليها وماجرى على علي عبد الله صالح ومن بعده رئيس حكومة الفنادق عبد ربه وسيناريو عزله ودماء الابرياء اليمنيين في معركة عبثية مع عربان الخليج انتهت بانتصار اليمن وهاهي امريكا وبريطانيا يعاودون ارهابهم ضد اليمن وهم القائلون ماذا في اليمن دولة ضعيفة فقيرة الا ان عقيدتها وكرامتها فوق كل اعتبار امريكي او بريطاني وهاهي تسطر البطولات والحفاظ على اصالتها وكلمتها

وحتى فلسطين في اخر انتخابات اكتسحت حماس الجميع في غزة والضفة الغربية وفازت بالانتخابات وتم تنصيب اسماعيل هنية رئيسا للوزراء مما ازعج سلطة الكيان الصهيوني ومعهم اقزام البيت الابيض

القاسم المشترك بين كل هذه الدول حكامها ليسوا ملوكا او امراء وهذا لا يفي بالغرض للاستخبارات الامريكية فقاموا بمهزلة الربيع العربي بمؤازرة الحمقى والعملاء في الداخل

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