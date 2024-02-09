المقالات

اذا الحكومة والبرلمان جادين باخراج الامريكان ..... فعليهم ان يسلكوا هذا الطريق ؟

53 2024-02-09

الاقوال والدعوات الكثيرة والتصريحات النارية والشجب والتنديد والاستعراضات والبيانات التي تصدر من هذه الجهه او من تلك او حتى من الحكومة نفسها كلها لاتشجي نفعا ولاتؤثر او تغير بالمواقف الدولية او الراي العام ما لم يكون هناك ضغط وحشد جماهيري مليوني واسع ومنظم وخروج الشعب كل الشعب بمظاهرات واحتجاجات سلمية ونصب الخيم والسرادق تندد بالعدوان وبالغارات الجوية وسقوط الشهداء والجرحى .

هذه الحشود الجماهيرية التي تقف امام السفارة الامريكية وامام ممثلية الامم المتحدة في العراق واما السفارة البريطانية تطالب بخروج الامريكان والتحالف الدولي من العراق وترفع برقيات احتجاج عن طريق ممثلين عنها من المتظاهرين الى مسؤولي السفارات وممثلي التحالف لجدولة الخروج .

ثم تتبعها خطوات حكومية عن طريق وزارة الخارجية العراقية بمذكرات احتجاج ورفع لصور القصف للمنشاة والبنايات التي تضررت وصور الشهداء الذين سقطوا والجرحى الى ممثلية الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الاعضاء مثل الصين وروسيا وكوريا لادانة العدوان والتنديد به والتجاوز على السيادة العراقية .

اذا ,, اللجوء الى الشعب للضغط على الامريكان واحراجهم امام المجتمع الدولي لان الامريكان سياستهم يماطلون ويصطنعون الحجج والاعذار للبقاء وهذا هو ديدنهم مع اغلب البلدان التي احتلوها ولكن الاصرار والمطالبات واستخدام السلاح الدبلوماسي من خلال المؤتمرات الدولية والهيئات الرسمية الاممية ومبعوث الامم المتحدة سيحرج التحالف ويسرع من خروجه .

الاصرار والعزيمة واستخدام سلاح الشعب للوقوف بوجه امريكا والتحالف الدولي سيضطرهم للخضوع وعدم الاصطدام مع الشعب العراقي (اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ) فهل ستسلك الحكومة والبرلمان طريق الضغط الجماهيري لتحقيق الاهداف واخراج المحتل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا تفضل العملاء من الملوك والامراء
سبب الضربات الامريكية على المقرات العراقية الحدودية
اذا الحكومة والبرلمان جادين باخراج الامريكان ..... فعليهم ان يسلكوا هذا الطريق ؟
عالم ما بعد أمريكا ! وهكذا انقلب السحر على الساحر !
“تلغراف”: الإسرائيليون يخشون هرمجدون ويتوقعون نهاية العالم
ثلاثية التجويع والقتل والتدمير لفرض التوطين
كتائب حزب الله العراقي تهز عرش أمريكا
نموذج من (كي الوعي) التضليل الامريكي..
تعددت الجبهات والطوفان واحد
الأردن الرسمي ملكا وحكومة / خيانة القضية الفلسطينية والتواطئ المفضوح مع اسرائيل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك