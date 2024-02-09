اذا الحكومة والبرلمان جادين باخراج الامريكان ..... فعليهم ان يسلكوا هذا الطريق ؟

الاقوال والدعوات الكثيرة والتصريحات النارية والشجب والتنديد والاستعراضات والبيانات التي تصدر من هذه الجهه او من تلك او حتى من الحكومة نفسها كلها لاتشجي نفعا ولاتؤثر او تغير بالمواقف الدولية او الراي العام ما لم يكون هناك ضغط وحشد جماهيري مليوني واسع ومنظم وخروج الشعب كل الشعب بمظاهرات واحتجاجات سلمية ونصب الخيم والسرادق تندد بالعدوان وبالغارات الجوية وسقوط الشهداء والجرحى .

هذه الحشود الجماهيرية التي تقف امام السفارة الامريكية وامام ممثلية الامم المتحدة في العراق واما السفارة البريطانية تطالب بخروج الامريكان والتحالف الدولي من العراق وترفع برقيات احتجاج عن طريق ممثلين عنها من المتظاهرين الى مسؤولي السفارات وممثلي التحالف لجدولة الخروج .

ثم تتبعها خطوات حكومية عن طريق وزارة الخارجية العراقية بمذكرات احتجاج ورفع لصور القصف للمنشاة والبنايات التي تضررت وصور الشهداء الذين سقطوا والجرحى الى ممثلية الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الاعضاء مثل الصين وروسيا وكوريا لادانة العدوان والتنديد به والتجاوز على السيادة العراقية .

اذا ,, اللجوء الى الشعب للضغط على الامريكان واحراجهم امام المجتمع الدولي لان الامريكان سياستهم يماطلون ويصطنعون الحجج والاعذار للبقاء وهذا هو ديدنهم مع اغلب البلدان التي احتلوها ولكن الاصرار والمطالبات واستخدام السلاح الدبلوماسي من خلال المؤتمرات الدولية والهيئات الرسمية الاممية ومبعوث الامم المتحدة سيحرج التحالف ويسرع من خروجه .

الاصرار والعزيمة واستخدام سلاح الشعب للوقوف بوجه امريكا والتحالف الدولي سيضطرهم للخضوع وعدم الاصطدام مع الشعب العراقي (اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ) فهل ستسلك الحكومة والبرلمان طريق الضغط الجماهيري لتحقيق الاهداف واخراج المحتل .