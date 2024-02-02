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داعش وديعش


داعش منظمة ارهابية اجرامية اقترفت جرائم لم يرتكبها اعتى المجرمين عبر التاريخ وكلمة داعش مختصر لعبارة الدولة الاسلامية في العراق والشام ، وهذه المنظمة هي صناعة امريكية واموال اسلامية بل ممن حسبوا على الاسلام لانهم من نفس صنف الارهابيين المنتمين الى داعش ، الاسلام الداعشي بريء منهم شيعة وسنة ، ولكن اختيارهم للشام والعراق ليس اعتباطا بل اختيار المؤسسة الاستخبارية الامريكية ( اكبر مؤسسة اجرامية في العالم الـ سي اي ايه )

ولكن ديعش ماذا تعني ؟ تعني الدولة اليهودية في الشام والعراق ، واليهود هم من نفس صنف المحسوبين على الاسلام والاسلام منهم بريء ، والذي يمثل ديعش هم الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين واليهودية منهم براء .

داعش متعددة الجنسيات ، وديعش ايضا متعدد الجنسيات ، داعش عملت وزراء وولاة وادعت انها دولة والكيان الصهيوني ( ديعش) ايضا لديه وزارات ومسؤولين سياسيين لا يعترف بهم الا امريكا ورعيلها من العملاء الخاضعين للوبي الصهيوني العالمي ، اجرام داعش في العراق وسوريا هو نسخة طبق الاصل من اجرام ديعش في غزة .

داعش لا تخضع ولا تلتزم باي قرار في العالم والكيان الصهيوني هو الاخر لا يعترف باي قرار للامم المتحدة فانه لم يلتزم بحدود الف قرار، بفضل الفيتو والاستهتار الامريكي

داعش تعتمد على الدعم اللوجستي والاستخباراتي الامريكي لها في القيام باعمالها الارهابية وقد ضبط ذلك مقاتلو الحشد الشعبي في العراق دعم الامريكان لهم ايام قتلهم وتطهير الاراضي العراقية.

ديعش ( الكيان الصهيوني) هو الاخر كل دعمه اللوجستي والعسكري من امريكا في القيام باعماله الاجرامية ضد فلسطين وسوريا ولبنان .

داعش له علاقات ببعض دول الخليج وهو الامر بذاته للكيان الصهيوني في علاقاته مع دول الخليج .

والكل يعلم وباعتراف امريكا ان ارهابيي داعش الجرحى يتم نقلهم الى مستشفيات الكيان الصهيوني ( ديعش) للعلاج المجاني واعادتهم الى الدول التي يمارسون فيها ارهابهم

والكل يتساءل اين داعش والمشايخ الذين يقولون عن الاحتلال الامريكي بانهم كفار ويحثون على قتل كل من يتعامل معهم من العراقيين اين هم الان من كفار الصهاينة الذين يقتلون المسلمين من ابناء مذهبهم ؟

داعش وديعش توأم من رحم البيت الابيض ورعاية دول الخليج

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