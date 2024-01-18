المقالات

إسرائيل المهشمَه والمهزومة في غَزَّة تهدد لبنان بالويل والثبور


إسرائيل المهشمَه والمهزومة في غَزَّة تهدد لبنان بالويل والثبور، ونتنياهو يسير نحو الهاوية ويَجَرَّ خلفهُ كيانُهُ وجُو بايدِن وأنظمَة التطبيع العربية،

 

البداية من لآهاي حيث عَرَّىَ محامي الكيان الصهيوني النظام المصري حين قال للمحكمة نحن لا نحاصر قطاع غزة ولا نمنع دخول المساعدات إليه لأن المعبر لا يقع ضمن نطاق أرض إسرائيل إنما على الأرض المصرية وتحت سيادتها والقاهرة هي التي تقفل المعبر على الفلسطينيين وترفض إدخال المساعدات لهم،

موقفٌ صهيوني صادم بالنسبة لمصر السيسي لم يتجرَّأ أن يرُد عليه أي مسؤول مصري لا بالكلام ولا بالإجراء وابتلعت القاهرة لسانها باستثناء الألسُن المدفوعة الأجر أميركياً تقوم بواجبها على أكمَل وجه بمهاجمة المقاومة وتسويد صفحتها،

على المقلب “العبري” الآخر فإنَّ دويلَة الإمارات أكمَلَت خطواتها الأخيرة باتجاه إعلان يهودية الدولة وصهينتها وهي تنتظر الوقت المناسب للإحتفال بإعلان الإنتقال النوعي إلى دين الأجداد والأعمام والأخوال،

وعلى صعيد الحرب في غزَة هي تقوم الإمارات بواجبها الوطني اتجاه مستوطنيهم المهجرين من مستوطنات الغلاف والشمال وتقدم لهم ابو ظبي ما يلزم من الدعم المادي والمعنوي والماء والغذاء، على حساب سكان غزة المحاصرين العطاشىَ منذ أكثر من مئة يوم،

على صعيد حكومة نتنياهو فقد نَجَحَ الأخير من إلزام كافة شرائح الأحزاب الصهيونية الإلتصاق به وعدم التخلي عنه لأنه وضعهم بين خيارين، الأوٍَل أن يستمروا في دعم حكومته والثاني التخلي عنها ونتائج ذلك كارثية ووجودية بالنسبة لإسرائيل، حتى أنه أمسكَ برقبَة الرئيس الأميركي جو بايدن على أبواب الإستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظروف سياسية واقتصادية صعبه،،

أما بالنسبة للأنظمة العربية التي ربطت وجودها بوجود نتانياهو فإنها تقامر بنفسها لأن نتنياهو انتهىَ والمسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل،

إذاً رئيس الوزراء الصهيوني يمسك الحبل القصير الذي يربط بهِ داعميه بصورة مُحكَمَة ولن يترك لهم المجال أو أي فرصة للنجاة بأنفسهم في حال وقعت الواقعه،

فهو يهدد لبنان كل يوم بينما جيشه مسحوق في غزة، وعلى جبهة شمال فلسطين جنوبي لبنان، وأميركا تتلقى الضربات في اليمن وفي العراق وسوريا،

ومحوَر المقاومة يقاتل ويشاغل العدو الصهيوأميركي على كل الجبهات،

هل تتوسع مساحة النار؟

ربما ولكن ستكون حرباً وبال عليهم وطاحنة قد لا تُبقي ولا تُذِر،

وأمامنا اسبوع واحد لينكشح الغيم وتبان المبادرات،

 

إسرائيل سقطت،،

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل وأهداف الحرب المشوهة ،،!
في ظلال طوفان الأقصى “42” محكمة العدل الدولية عنوانٌ صائبٌ وسهمٌ غيرُ خائبٍ
غزة العزة ويمن الأنصار والمواجهة المباشرة مع الصهاينة والأمريكان
إسرائيل المهشمَه والمهزومة في غَزَّة تهدد لبنان بالويل والثبور
تقييم الموقف هجوم إيران على الموساد في أربيل. الأهداف والدلالات
بَحّارة الانتخابات ومسواگ الاصوات !؟
الأمريكيون.. وتكرار الفشل!
الحوثي ومواجهة الشيطان الاكبر مباشرةً
ضابط إيقاع الحرب..
“شهيد المحراب بخاصية واحدة “
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك