من مواقف النفاق السياسي العلماني

سامي جواد كاظم

ـ غندما استشهد الصحابي الجليل عمار بن ياسر في حرب صفين ارتج جيش معاوية لانهم سمعوا وعلموا ان رسول الله صلى الله عليه واله قال عمار تقتله الفئة الباغية ، فما كان من معاوية الا ليخطب بهم قائلا ان علي هو من قتل عمار لانه هو من جاء به للحرب

اليوم كل العالم يستنكر ويندد بالكيان الصهيوني لجرائمه البشعة بحق المدنيين واكثرهم اطفال ونساء الذين قتلهم بقصفه الوحشي فصرح النتن ياهو بان هؤلاء من قتلهم هم حماس فلو حماس استسلمت واطلقت سراح الارهابيين الصهاينة لما قتل الابرياء .

ـ الهجوم على صحيفة شارلي إبدو هو هجوم وقع باقتحام ملثمين إثنين مقر الصحيفة الساخرة شارلي إبدو في باريس في 2015. أدى هذا الهجوم إلى مقتل 12 شخصاً يهوديا وإصابة 11 آخرين. دخل المسلحون المبنى وبدأوا إطلاق النار من أسلحة كلاشنكوف. قامت الدنيا ولم تقعد والاستنكارات من اغلب الدول المتحضرة العلمانية والاسلامية المنافقة ، هي جريمة بلا شك بالرغم من تجاوز هذه المجلة على مقدسات الاسلام ، بكت فرنسا والمانيا وامريكا وبريطانيا على القتلى وانتقموا بمؤامراتهم ومكائدهم للمسلمين في بلدانهم وخارجها . الان الصهاينة قتلوا اطفال ونساء ابرياء بالالاف من الفلسطينيين وهم يساندون الصهاينة للتمادي بالابادة .

ـ صرح مسؤول ايراني من الحرس الثوري عن طوفان الاقصى بانها الرد على مقتل سليماني وكان غير موفق في تصريحه هذا بالرغم من انه راي شخصي وقد صحح الموقف سلامي ، ولكن بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية يصرح بان حماس ذبحت الاطفال وانها قصفت حفل موسيقي وهي من قصفت مستشفى المعمداني وكلها كذب ودليل خبث هذا الرجل في حقده على الاسلام والمسلمين واعترف البيت الابيض بانه يكذب

ـ للدولة عدة تعريفات وُضِعت من قبل العديد من المؤسسات ولاسيما الأوروبية منها، إلا أن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الدولة هو تعريف المفكر الألماني ماكس فيبر - Max Weber إذ عرَّفها بأنها منظمة سياسية إلزامية مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام الشرعي للقوة في إطار معين الأراضي.

كما عرَّفت موسوعة لاروس - Larousse الفرنسية الدولة بأنها: "مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على أرض محددة ويخضعون لسلطة معينة". خذخ نصا من الموسوعة السياسية وكل التعريفات لم تشترط في الدولة ان تكون عضو ضمن الامم المتحدة او الجامعة العربية ، وعليه اليمن صنعاء دولة بامتياز وذات سيادة رغما عن انف الذين يسمونهم جماعة الحوثي او انصار الله وان كانت هذه التسميات هي شرف للاحرار ولكن هي دولة بامتياز .

ـ اوباما ظهر من على وسائل الاعلام وهو يطالب ويؤكد على حق فلسطين بان تكون لهم دولة واستنكر حصار غزة .

في ٢٨‏/٠٧‏/٢٠١٢ وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما قانونا يدعم العلاقات العسكرية الامريكية-الاسرائيلية في إطار سعيه إلى طمأنة الناخبين الأمريكيين اليهود ...

ـ الخوف الإستراتيجي الكبير كتاب تاليف جيمي كارتر ، في هذا الكتاب، الذي صدر عام 2006، يصِـف كارتر حركة "حماس" بأنها" شريك معتدِل مُـستعدّ للتّـفاوض مع إسرائيل"، وبأنها "حركة إسلامية مناضِـلة ، وايضا ندد بالحصار الصهيوني لغزة وطالب بان تكون للفلسطينيين دولة

وهو الذي قدم دعما عسكريا غير محدود للصهاينة في حرب اكتوبر 1973 وهو بطل كامب ديفيد الذليلة